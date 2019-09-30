 Разбитый автомобиль и поврежденная инфраструктура: нетрезвый мужчина пытался прорваться через пограничный пост на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным ведомства, водитель двигался на выезд из Украины и проигнорировал требования пограничного наряда об остановке. Чтобы предотврать его прорыв через государственную границу, правоохранители применили средство принудительной остановки.

В результате наезда автомобилем повреждено средство принудительной остановки и защитную стойку комплекса автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ "Янтарь". Значительные повреждения получил и сам автомобиль.

Водитель, 30-летний гражданин Украины, привлечен к административной ответственности по статье 202 "Нарушение пограничного режима" КоАП, также в отношении него составлены и направлены в суд материалы по статьям 204-1 "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и 185- 10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или сотрудника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы" КоАП.

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Правонарушителю оказана медицинская помощь бригадой скорой медицинской помощи. Несмотря на внешние признаки употребления спиртного, он, в сопровождении сотрудников Национальной полиции, был направлен в медицинское учреждение для освидетельствования на состояние опьянения.

Происшествие не повлияло на ритмичность работы пункта пропуска.



Фото: пресс-служба Госпогранслужбы