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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ПАСЕ (1457) Паскье (9)

 Разочарована отсутствием украинской делегации на осенней сессии ПАСЕ, - Паскье

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Морис Паскье выразила сожаление по поводу непредставления полномочий для работы на осенней сессии постоянной делегации Верховной Рады Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом она заявила в своем выступлении 30 сентября на открытии осенней сессии ПАСЕ.

"Диалог и сотрудничество с украинской делегацией особенно важны для меня и для всех нас. Ведь Украина является страной-членом нашей организации. Украина может рассчитывать на нашу полную поддержку. В этой связи я разочарована, что украинский парламент не подал полномочия своей новой делегации к открытию этой сессии", - заявила президент ПАСЕ.

Паскье выразила надежду, что Украина подаст полномочия своей новой делегации как можно скорее.

Вместе с тем она добавила, что Ассамблея должна продолжать работу совместно с российскими коллегами на основе открытого и честного диалога.

Как сообщалось ранее, в Страсбурге 30 сентября - 4 октября будет проходить осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Вновь образованная в Верховной Раде Украины 9-го созыва постоянная делегация в ПАСЕ не будет подавать заявки на утверждение своих полномочий, а следовательно, не будет участвовать в осенней сессии в ответ на безусловное возвращение российской делегации в Ассамблее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наше отсутствие - это и есть демарш. Нам нужно перед французской стороной заявить: необходимо что-то менять, - глава делегации Украины Ясько

Источник: https://censor.net.ua/n3151158
 
   
 Топ комментарии
 
И ещё небось обеспокоена....Так вы же рашистов запустили, лижите им дупу.
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Зачем украинской делегации мараться среди продажных европецских шлюх из ПАСЕ?
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Европа меркантильна и беспардонна. Остатки совести, давно проданы, за газ и прочие "ништяки".
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И ещё небось обеспокоена....Так вы же рашистов запустили, лижите им дупу.
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и обеспокоена, озабочена, но не тем, что лаптеногие в этой организации, а поступком Украины, ничего бумеранг не заставит себя долго ждать
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Зачем украинской делегации мараться среди продажных европецских шлюх из ПАСЕ?
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Европа меркантильна и беспардонна. Остатки совести, давно проданы, за газ и прочие "ништяки".
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Помню ее рожу, когда голосовала за возвращение рашки. Мерзавка лицемерная.
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Рабинович с Мертвечуком на рашаТВ тоже рвут и мечут и визжат что Украине нужно вернуться в ПАСЕ. Наверное они самые большие патриоты Украины?
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При Порошенку Україна була у ПАРЄ, а Росії не було. При Зєлєнскаму України нема у ПАРЄ, а Росія є. Про що це говорить?
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Ето говорит о том что 5 лет нужно было не страну грабить а делать ядерноеоружие или поставить подписантов Будапештского меморандума перед фактом или дают конкретную поддержку или не мешают Украине восстанавливать ядерный потенциал.
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Ну у вовчика впереди еще 4.5 года, чтобы восстановить ядерный поц энциал... или меньше? Хочу увидеть хотя бы 1 (одно) достижение... пора бы...
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Агент М не умерла, она стала президентом. Разочарована отсутствием украинской делегации на осенней сессии ПАСЕ, - Паскье - Цензор.НЕТ 5004
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мы и ядерное оружие скоро начнем делать - вот моника обидеться до конца и начнем))))
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Просто нужно послать в ПАСЕ официальное письмо что Украина не может и не видит смысла чтобы сидеть в одном помещении с террористами и фашистами которые убивают и терроризируют весь мир.
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Тоді Україні треба і ООН відкликати делегацію.
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а какая сумма презента от раши, спасёт маму пасейской демократии от длительного разочарования?
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Обсуждать причины снижения поголовья кур и цыплят в курятнике с лисой...
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разочарован что такой никому не нужный, продажный, лицемерный орган как ПАСЕ ещё существует...
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А присутністю кацапської делегації ну просто очарована... (далі треба було б вжити грубу ненормативну лексику,але я поки що утримаюсь)...
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Неплохо было бы выразить крайнюю обеспокоенность, переходящую в озабоченность, от разочарования, возникшего в этой пани
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Что она несёт...!? С кацапами, коллегами, "на основе открытого и честного диалога." . Слов нет, одни буквы и те нехорошие.
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Вместе с тем она добавила, что Ассамблея должна продолжать работу совместно с российскими коллегами на основе открытого и честного диалога. Разочарована отсутствием украинской делегации на осенней сессии ПАСЕ, - Паскье - Цензор.НЕТ 3080
С кацапами вести открытый и честный диалог и ето после всего?

Гражданка лисбиянка Паскье, ваши росийские коллеги за последние 5 лет убили больше 200 тысяч людей и детей по всему миру самым жестоким образом и миллионы сделали инвалидами и беженцами. Ваши росийские коллеги ведут сразу несколько войн и проводят десятки терактов в месяц по всему миру. Сами и сидите и беседуйте в одном помещении со своими коллегами выродками.
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Зедебилы просто были заняты создание очередного "Министерства Тарапуньки и Штепселя", это дело первостепенной государственной важности!
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Сесії ВР зробили тоді ж, коли і засідання ПАРЄ. Як їм туди їхати?
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Курва,ще Гітлера з Сраліним закличте в поміч *****.
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Який честний діалог може бути з підлими московитами?
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Пішли ви на юх. Цілуйте окупанта і приймайте його хотелки! Ось тут вся ваша демократія, доброта і гниль!
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