 13 депутатов от "Слуги народа" пропустили треть и более голосований Рады в сентябре, - КИУ

Об этом сообщает организация КИУ, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Александр Дубинский и Дмитрий Гурин приняли участие лишь в 35% голосованиях Рады, Эдуард Прощук - в 52%, Юрий Заславский - в 55%, Ольга Василевская-Смаглюк - 60%, Александр Ткаченко - 61%, Ирина Верещук - 66%, Анна Бондарь - 67%, Михаил Радуцкий - 67%, Николай Галушко - 67%, Олег Дунды - 68%, Анастасия Красносельская - 69%, Давид Арахамия - 70%.

Отмечается, что официально эти депутаты пропустили голосования без уважительных причин таких как болезнь или командировка.

В то же время среди фракций и групп Рады депутаты "Слуги Народа" чаще всего участвовали в голосованиях (нажимали "за", "против" или "воздержался"). В течение сентября в среднем голосовали 88% депутатов этой фракции.

Что касается других фракций, то их показатели участия в голосованиях такие: "Голос" - в среднем голосовало 79% депутатов, "Европейская солидарность" - 71%, "Батькивщина" - 48%, группа "За будущее" - 46%. Чаще всего игнорировали голосования депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" (в среднем голосовали 25% депутатов). Всего в сентябре произошло 373 голосования парламента.

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