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 Политика Украины
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Все про:ВР (23736) регламент (177) Разумков Дмитрий (214)

 Регламент работы Рады устарел и будет изменен, - Разумков

Нынешний регламент работы Верховной Рады нуждается в замене, поскольку устарел и часто тормозит принятие тех или иных законов.

Об этом сообщил в интервью Цензор.НЕТ спикер ВР Дмитрий Разумков.

"Любой документ, даже такой важный как регламент, он устаревает, он сегодня уже не отвечает тем вызовам, которые есть перед обществом, которые есть перед Верховной Радой и надо будет его менять. К этому нужно будет подходить аккуратно, взвешенно, сбалансированно, но это нужно сделать, нравится это кому-то или не нравится", - отметил он.

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По словам Разумкова, действующий регламент позволяет "хоронить" законопроекты под валом ненужных правок.

"Борьба с законодательным спамом, с правками, которые часто используют не для того, чтобы сделать закон лучше. Мы к правкам относимся позитивно и принимаем, когда они поступают от представителей оппозиции - это нормальный парламентский процесс. Но в прошлом созыве Рады мы видели законопроекты, в которые набрасывали четыре тысячи правок только для того, чтобы их заблокировать. Правки выступали тормозной колодкой", - пояснил спикер.

Полный текст интервью с Дмитрием Разумковым читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3151152
 
 
 Топ комментарии
 
Правильно! С 12 до 14 - тихий час! Регламент работы Рады устарел и будет изменен, - Разумков - Цензор.НЕТ 2826
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не очистительные глизмы... МОСХА РАХУМКОВ ВСЕ НЕ МЕШАЛ А ТЕБЕ ШО ПАЦАН МЕШАЕТ ЯЙЦА ВСМЯТКУ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ДАЖЕ СВЫНЯЧГО ХОЛОДЦА В ГОЛОВКЕ..... может ВАС ПОМЕНЯТЬ уйдите суки сами а то внесут ногами вперед... Регламент работы Рады устарел и будет изменен, - Разумков - Цензор.НЕТ 8217
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не очистительные глизмы... МОСХА РАХУМКОВ ВСЕ НЕ МЕШАЛ А ТЕБЕ ШО ПАЦАН МЕШАЕТ ЯЙЦА ВСМЯТКУ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ДАЖЕ СВЫНЯЧГО ХОЛОДЦА В ГОЛОВКЕ..... может ВАС ПОМЕНЯТЬ уйдите суки сами а то внесут ногами вперед... Регламент работы Рады устарел и будет изменен, - Разумков - Цензор.НЕТ 8217
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голосование поднятием айфона.
можно по telegram
можно броском в спикера тапком
можно кнопкодавить, а потом извиниться и все ок
можно прислать на голосование вместо себя своего парикмахера.
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Спикер которого мы заслужили...
законы нужно принимать с лету....
Как же ВР работала все это время с 1991-го года?

Правки выступали тормозной колодкой", - пояснил спикер.Источник: https://censor.net.ua/n3151152
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тормоза придумали трусы, жить быстро - умереть молодым, после нас хоть потоп и прочие новые вызовы уже этой осенью смотрите на 1+1.
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Регламент работы Рады устарел и будет изменен, - а потім будуть говорити, що сама ВР теж не відповідає часу Регламент работы Рады устарел и будет изменен, - Разумков - Цензор.НЕТ 8700
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и Гимн устарел, и Герб, и Конституция...
в Конституцию уже собрались вносить сотни поправок....
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А шо в ней хорошего было сделано за 20 лет ? - Результаты какие ? - Олигархия. Бедность. Война на Донбассе. Это все Рада наруководила. А кто же еще ?
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Відповім, якщо розповіси скільки тобі років.
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Ответить ты не сможешь. У тебя нет ответа. Он перечеркнет тебя.
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Є відповідь, але вона пов'язана з твоїм віком.
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У тебе не повна відповідь, тому і я не повністю відповідаю. Без ВР неможливо було прийняти усі документи, які необхідні Незалежній Україні.
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Мне нравятся эти клоуны! Это устарело, то устарело....В Украине примерно 250 рабочих дней. пусть ходит один на дежурство, нажимает кнопку, остальные отдыхают.
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Если все хорошо,то зачем ты здесь ? Иди наслаждайся жизнью.
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Если тормоз за рулем, что ни меняй, особо не разгонишься
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Та да, по 5 дней в неделю раьбоать и отпуска 3 месяца в году всего, ну кто тут сможет с таким темпом.
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Переписуйте все нормы с Евросоюза. И не тратьте время и деньги. Сразу. Мы же идем в ЕС ?
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Понедельник - отдых после выходных.
Вторник - подготовка к работе.
Среда - рабочий день.
Четверг - отдых после работы.
Пятница - подготовка к выходным.
Суббота и воскресенье - выходние дни.
Время работы: с 11.00 до 15.00.
Обеденный перерыв с 12.00 до 14.00
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-А шо скажет начальник транспортного цеха?
-Рыга-рыга- рыгламент!©
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Предлагаю зебилам в ВР принимать "законы" по их номерам. Название "законов" и их содержание всё равно никто из них не читает. Вот так действительно будет быстрее. Регламент роботи Ради застарів і буде змінений, - Разумков - Цензор.НЕТ 9806
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Taras Berezovets
1 год ·

Мода на непрофессионализм и дилетантство в отечественной политике в тренде. Собственно, сказка о том, как «простой парень из народа» может одним махом решить все сложные проблемы, которые не удавалось до него, для народа очень популярна и близка. Поэтому в тренде останутся люди из окружения президента, которые понятия зеленого не имеют о том, чем они занимаются.
Зеленский породил моду на дилетантов в тех сферах, где они по определению будут всегда проигрывать профессионалам. Вместо дипломатии весь мир узнал украинскую «зепломатию», расхлебывать которую мощнейшее государство мира будет годами. Вместо экономики мы имеем все шансы ознакомить человечество с «зекономикой», а вместо экологии с «зекологией». Эксперимент продолжается, пока этого хочет избиратель Зе, хотя его финал уже неизбежен и фатален для всех.
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