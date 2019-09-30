 Регламент работы Рады устарел и будет изменен, - Разумков

Об этом сообщил в интервью Цензор.НЕТ спикер ВР Дмитрий Разумков.
"Любой документ, даже такой важный как регламент, он устаревает, он сегодня уже не отвечает тем вызовам, которые есть перед обществом, которые есть перед Верховной Радой и надо будет его менять. К этому нужно будет подходить аккуратно, взвешенно, сбалансированно, но это нужно сделать, нравится это кому-то или не нравится", - отметил он.
По словам Разумкова, действующий регламент позволяет "хоронить" законопроекты под валом ненужных правок.
"Борьба с законодательным спамом, с правками, которые часто используют не для того, чтобы сделать закон лучше. Мы к правкам относимся позитивно и принимаем, когда они поступают от представителей оппозиции - это нормальный парламентский процесс. Но в прошлом созыве Рады мы видели законопроекты, в которые набрасывали четыре тысячи правок только для того, чтобы их заблокировать. Правки выступали тормозной колодкой", - пояснил спикер.
Полный текст интервью с Дмитрием Разумковым читайте здесь.
можно по telegram
можно броском в спикера тапком
можно кнопкодавить, а потом извиниться и все ок
можно прислать на голосование вместо себя своего парикмахера.
законы нужно принимать с лету....
Как же ВР работала все это время с 1991-го года?
Правки выступали тормозной колодкой", - пояснил спикер.Источник: https://censor.net.ua/n3151152
в Конституцию уже собрались вносить сотни поправок....
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1 год ·
Мода на непрофессионализм и дилетантство в отечественной политике в тренде. Собственно, сказка о том, как «простой парень из народа» может одним махом решить все сложные проблемы, которые не удавалось до него, для народа очень популярна и близка. Поэтому в тренде останутся люди из окружения президента, которые понятия зеленого не имеют о том, чем они занимаются.
Зеленский породил моду на дилетантов в тех сферах, где они по определению будут всегда проигрывать профессионалам. Вместо дипломатии весь мир узнал украинскую «зепломатию», расхлебывать которую мощнейшее государство мира будет годами. Вместо экономики мы имеем все шансы ознакомить человечество с «зекономикой», а вместо экологии с «зекологией». Эксперимент продолжается, пока этого хочет избиратель Зе, хотя его финал уже неизбежен и фатален для всех.