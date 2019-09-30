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 Политика Украины
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Все про:Сердюк (36) суд (22576) Янукович (30544)

 Суд продолжил рассматривать апелляцию на приговор по делу о госизмене Януковича

Апелляционный суд Киева в понедельник продолжает рассмотрение апелляций защиты экс-президента Украины (2010-2014) Виктора Януковича на приговор Оболонского районного суда Киева.

Коллегия судей в понедельник продолжила оглашение апелляционных жалоб защиты Януковича. Экс-президент, согласно опубликованной ранее повестке, официально вызывался на заседание суда в понедельник, на заседании отсутствует, как и ранее, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В ходе процедурного перерыва в заседании адвокат Виталий Сердюк рассказал журналистам, что всего у защитников шесть жалоб. "На прошлом заседании была оглашена жалоба адвоката Байдика, есть жалоба адвоката Горошинского, жалоба адвокатов Сердюка и Федоренко", сказал Сердюк, добавив, что также есть еще две апелляционные жалобы от других адвокатов и жалоба государственного защитника.

"Судья не зачитывает все жалобы, делает акценты на нарушениях или на доводах защитников", - отметил адвокат.

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Говоря непосредственно о нарушениях, на которые указывает защита Януковича, Сердюк подчеркнул, что есть процессуальные нарушения, которые были допущены судом первой инстанции.

"Далее речь идёт о неполноте судебного рассмотрения, несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела", - рассказал адвокат.

"Не исследовались показания свидетелей, у защиты не было возможности допросить свидетели из числа высокопоставленных лиц", - добавил адвокат.

По словам Сердюка, часть адвокатов просит апелляционный суд отменить приговор районного суда и вынести оправдательный приговор, часть - направить дело на новое рассмотрение. "Защита просит отменить этот политический приговор, мы просим вынести оправдательный приговор, другие защитники (адвокат Байдик. - Ред.) просят отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в Оболонский суд", - сказал Сердюк.

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Он пояснил, что разные просьбы в апелляционных жалобах поясняются тем, что адвокаты делают различные акценты на допущенных судом первой инстанции нарушениях.

Адвокат не стал прогнозировать, как долго суд будет рассматривать апелляции, отметив лишь, что необходимо огласить жалобы, затем должно быть исследование доказательств. "А о сроках рассмотрения говорить не могу", - добавил Сердюк.

Отметим, что после предыдущего заседания, 23 сентября, адвокаты Януковича заявили, что их подзащитный готовится вернуться в Украину.

Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

1 марта Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.

Источник: https://censor.net.ua/n3151151
 
 
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Меняй ник на моника зелински , более актуально
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Если оправдают не удивлюсь. Ми зробили це разом !
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Я так и знал , что появятся уроды , которые начнут во всем венить евреев.
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Это на 100% кацапский посыл. Можно смело в бан.
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Не покупайся...Это явно не украинцы.Сраный вкид чтоб рассорить.
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Я никого не пытаюсь рассорить. Мне надоели ворюги-мародёры-евреи у руля. Пришёл то же, не лучше. Суд продолжил рассматривать апелляцию на приговор по делу о госизмене Януковича - Цензор.НЕТ 9843
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Кстати...Ну ты безграмотный до ужаса! слово вина пишется через И.Слово выбИрали пишется тоже через И...
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Чекаємо Віктора Федоровича у партії Слуг народу!
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А кто то может сказать , что легитимный проффесор хуже моники зелински ? Да и выберали его те же избератели.
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Да вам зебилам Украину предать - раз плюнуть. Ненависть у вас к гражданам Украины уже есть, постоянно варнягаете про "Украины больше нет!", обзывая тут граждан Украины "малоросами". Следующий шаг у вас дегенератов - начнете орать:"Путен ввиди вайска!".
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"Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику" Суд продолжил рассматривать апелляцию на приговор по делу о госизмене Януковича - Цензор.НЕТ 8218
вполне возможно, что на следующий срок... снова Виктор Федорович будет кандидатом в президенты
Источник: https://censor.net.ua/n3151151
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Ну это врядли...А вот украденные денежки отмоет и опять в бой-обворовывать Украину.Видимо землицы хочет прикупить это падло.
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