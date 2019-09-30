 Суд продолжил рассматривать апелляцию на приговор по делу о госизмене Януковича

Коллегия судей в понедельник продолжила оглашение апелляционных жалоб защиты Януковича. Экс-президент, согласно опубликованной ранее повестке, официально вызывался на заседание суда в понедельник, на заседании отсутствует, как и ранее, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В ходе процедурного перерыва в заседании адвокат Виталий Сердюк рассказал журналистам, что всего у защитников шесть жалоб. "На прошлом заседании была оглашена жалоба адвоката Байдика, есть жалоба адвоката Горошинского, жалоба адвокатов Сердюка и Федоренко", сказал Сердюк, добавив, что также есть еще две апелляционные жалобы от других адвокатов и жалоба государственного защитника.

"Судья не зачитывает все жалобы, делает акценты на нарушениях или на доводах защитников", - отметил адвокат.

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Говоря непосредственно о нарушениях, на которые указывает защита Януковича, Сердюк подчеркнул, что есть процессуальные нарушения, которые были допущены судом первой инстанции.

"Далее речь идёт о неполноте судебного рассмотрения, несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела", - рассказал адвокат.

"Не исследовались показания свидетелей, у защиты не было возможности допросить свидетели из числа высокопоставленных лиц", - добавил адвокат.

По словам Сердюка, часть адвокатов просит апелляционный суд отменить приговор районного суда и вынести оправдательный приговор, часть - направить дело на новое рассмотрение. "Защита просит отменить этот политический приговор, мы просим вынести оправдательный приговор, другие защитники (адвокат Байдик. - Ред.) просят отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в Оболонский суд", - сказал Сердюк.

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Он пояснил, что разные просьбы в апелляционных жалобах поясняются тем, что адвокаты делают различные акценты на допущенных судом первой инстанции нарушениях.

Адвокат не стал прогнозировать, как долго суд будет рассматривать апелляции, отметив лишь, что необходимо огласить жалобы, затем должно быть исследование доказательств. "А о сроках рассмотрения говорить не могу", - добавил Сердюк.

Отметим, что после предыдущего заседания, 23 сентября, адвокаты Януковича заявили, что их подзащитный готовится вернуться в Украину.

Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

1 марта Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.