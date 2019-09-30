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 Экономика
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 ЕБА призвала внедрить новые подходы к формированию рентной платы на железную руду в рамках налоговой реформы

Европейская Бизнес Ассоциация призвала власть соблюдать принцип стабильности налоговой системы и внедрить новые подходы к формированию рентной платы на железную руду в рамках реформы налогового законодательства, анонсированной премьер-министром на 2020 год.

 Об этом говорится в заявлении ассоциации, передает uaprom.info.

"Бизнес поддерживает анонсированы премьер-министром Украины намерения начать в 2020 году комплексную налоговую реформу. В то же время, некоторые предлагаемые изменения в законопроектах 1210 и 1210-1 (в частности, относительно рентной платы за пользование недрами), по мнению бизнеса фактически опережают события, существенно трансформируя налоговый ландшафт для отдельных сегментов бизнеса уже сейчас, то есть еще до представления и обсуждения планируемой реформы. Поэтому, чтобы страна имела действительно качественные и стабильные налоговые правила, предложения по изменениям в порядке налогообложения "ресурсных" платежей стоит рассмотреть именно при планировании ожидаемой налоговой реформы", - говорится в заявлении.

Спешка в принятии изменений в налоговое законодательство может навредить налоговым поступлениям как в краткосрочной, так и в более отдаленной перспективе, считают в ЕБА.

В качестве компромиссного решения в ассоциации предложили временно на 2020 год "рассмотреть вариант повышения ставки для железной руды с 8% до 10% и установить минимальный порог рентабельности на уровне 150% учетной ставки НБУ"

Источник: https://censor.net.ua/n3151150
 
 
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