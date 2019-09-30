 Украинца безуспешно пытались завербовать для шпионажа в пользу РФ, - прокуратура АРК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой сообщение прокуратуры АРК.

"В правоохранительные органы автономии обратился гражданин Украины, который в сентябре 2016 года во время пребывания на оккупационном "пункте пропуска" "Джанкой" был доставлен российскими пограничниками к представителям ФСБ. Сотрудники вражеской спецслужбы пытались склонить указанного гражданина к негласному сотрудничеству в интересах ФСБ РФ, а именно собирать и передавать информацию о местах дислокации военной техники Вооруженных сил Украины в Геническом районе Херсонской области, членов Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" и крымскотатарского батальона "Аскер", - говорится в сообщении.

Прокуратура АРК сообщает, что гражданин не совершил никаких действий, связанных с исполнением преступного задания и добровольно обратился к представителям правоохранительных органов автономии.

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