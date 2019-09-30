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 Общество
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Все про:Крым (21919) прокуратура (3670) Россия (73959) шпионаж (819)

 Украинца безуспешно пытались завербовать для шпионажа в пользу РФ, - прокуратура АРК

В прокуратуру Автономной Республики Крым обратился гражданин Украины с информацией о том, что его пытались завербовать для шпионажа в пользу Федеральной службы безопасности РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой сообщение прокуратуры АРК.

"В правоохранительные органы автономии обратился гражданин Украины, который в сентябре 2016 года во время пребывания на оккупационном "пункте пропуска" "Джанкой" был доставлен российскими пограничниками к представителям ФСБ. Сотрудники вражеской спецслужбы пытались склонить указанного гражданина к негласному сотрудничеству в интересах ФСБ РФ, а именно собирать и передавать информацию о местах дислокации военной техники Вооруженных сил Украины в Геническом районе Херсонской области, членов Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" и крымскотатарского батальона "Аскер", - говорится в сообщении.

Прокуратура АРК сообщает, что гражданин не совершил никаких действий, связанных с исполнением преступного задания и добровольно обратился к представителям правоохранительных органов автономии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151149
 
 
 Топ комментарии
 
мда..., сразу на год и не обратил внимание....
Какая то херьня вообщем получается..
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"В правоохранительные органы автономии обратился гражданин Украины, который в сентябре 2016 года... Источник: https://censor.net.ua/n3151149
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Странно! Зачем нужно еще кого то вербовать, если они уже тут, в первых креслах государства усадили свои #опы.
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А мог бы стать двойным агентом. И сливать всякую дезу коцапам. Интересно почему такая практика не используется?
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для наших спец.служб это слишком сложно...
они у себя дома по коммерсантам работают в основном...
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Потому, что "лейтенант" Баканов и есть двойной агент. Через него ********* нам сливает всякую хрень
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Странно! Зачем нужно еще кого то вербовать, если они уже тут, в первых креслах государства усадили свои #опы.
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"В правоохранительные органы автономии обратился гражданин Украины, который в сентябре 2016 года... Источник: https://censor.net.ua/n3151149
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Три роки чекав?
 показать весь комментарий
 
 
мда..., сразу на год и не обратил внимание....
Какая то херьня вообщем получается..
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РосЦию из-за допинга могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Економике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
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Сильно смердело от кацапов ( они по древней татаро монгольской традиции бухают и не моются) , потому он и решил спрыгнуть.
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Ти бував в Бахчисараї? Чув про лазню, яка працювала за гроші Гіреїв, а для людей безкоштовно?
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Значит плохо вербовали. Пожадничали...
- Дайте ему денег.
- Он не берёт.
- Тогда дайте столько, чтобы не мог не взять. (с)
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