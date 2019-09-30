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 Политика Украины
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Все про:железная дорога (1111) Укрзализныця (1707) Гончарук_Алексей (117)

 Состояние железной дороги критическое, в том числе, из-за тотальной коррупции. Мы изучаем качество работы менеджмента "Укрзализныци", - Гончарук

Железная дорога в Украине находится в катастрофическом состоянии.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДС".

"Есть определенные вопросы к инфраструктуре. Что происходит с дорогами, вам объяснять не надо - вы ежедневно по ним ездите. Железная дорога сейчас крайне в плохом состоянии. Она очень изношена. Почти каждый день горит какой-то локомотив. Я не буду сейчас описывать масштабы трагедии, но состояние ее критическое, очень плохое", - заявил премьер-министр.

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"Мы разбираемся детально, что там происходит, но состояние ее (железной дороги. - Ред.) критическое. Это, в том числе, из-за тотальной коррупции, потому что отдельные группы влияния зарабатывают на тендерах, отправляют в ручном режиме локомотивы в своих интересах… Мы сейчас внимательно изучаем вопрос качества работы этого менеджмента. В ближайшее время дадим этому соответствующую оценку", - цитирует Гончарука Интерфакс-Украина.

Источник: https://censor.net.ua/n3151143
 
 
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ещё может быть офигительная, просто пипец какая, опять таки турбо (как назначили так и пошёл ускоренными темпами красть)..........
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-почему пути в говно?
-тотальная коррупция!
-это как?
-все берут взятки!
-все?
-все!
-и вы?
-и я!
-и я?
-и вы!
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Если коррупция тотальная, Гончарук, то где тотальные посадки с конфискацией и возврат украденных средств?
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петины коррупционные суды никого не посадят нужно менять
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Не вижу я пока даже намерения менять что-то , реформировать. Ничего не меняется.
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Треба терміново приватизувати залізницю - наприклад продати Коломойському чи Ахметову. Така пропозиція?)
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Какие умные слова и сложные фразы! Ворьё и коррупционеры. От низших руководителей до Фунта главного! Бери, сажай в СИЗО, конфискуй в бюджет награбленное.
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Не в том числе а в основном из-за коррупции.
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летайте самолетами МАУ короче...
Там у них все хорошо.... и деньги есть...(5 лярдов Бени выдали только что)...
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Это тот Гончарук,который был при власти последние пять лет?
Чего, только сейчас тотальную коррупцию обнаружил?
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Гончарук распространяет панику....
Ну как же ехать по ЖД после таких слов...?
Нужно тогда срочно закрывать ЖД сообщение.... - не подвергать риску граждан...
Я прав?

Почти каждый день горит какой-то локомотив. Я не буду сейчас описывать масштабы трагедии, но состояние ее критическое, очень плохое", - заявил премьер-министр.Источник: https://censor.net.ua/n3151143
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Тренд эпохи ЗЕбилоидов! В любую фразу вставляй слово коррупция или тотальная коррупция, и ты сорвал овации!
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