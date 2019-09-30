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 Политика Украины
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 Главный замысел - одновременно комплексно криминализировать нелегальный вывоз из Украины, - Гончарук о борьбе с нелегальной добычей янтаря

Кабинет министров Украины на заседании 29 сентября утвердил законопроект о запрете экспорта янтаря-сырца, который предусматривает сосредоточение легальной добычи на существующих старательских приисках, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Главный замысел - одновременно комплексно криминализировать нелегальный вывоз янтаря из Украины", - сказал Гончарук в ходе пресс-брифинга в понедельник, передаерт Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законопроект предусматривает запрет экспорта необработанного янтаря (сырца), криминализирует нелегальный вывоз янтаря, упрощает процедуру получения официальных документов на разработку существующих старательских приисков для легального бизнеса.

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Законопроект будет внесен в Верховную Раду в ближайшее время, отметил Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/n3151139
 
 
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+100$ в день чорноробочим нема ніде, може в декількох країнах світу, та навряд чи ті банди хочуть легально працювати.
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Сырец будут скупать здесь и вывозить уже легально и централизовано.
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Той Гончарук якийсь порохобот. Моніка ж казала що контробанда впала в рази!
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Вместе с официальными таможенными сборами...
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Оно все давно до вас кримилизировано!
Или он в школе не учился?
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Добыча янтаря и так криминализирована до предела.
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