 Главный замысел - одновременно комплексно криминализировать нелегальный вывоз из Украины, - Гончарук о борьбе с нелегальной добычей янтаря

"Главный замысел - одновременно комплексно криминализировать нелегальный вывоз янтаря из Украины", - сказал Гончарук в ходе пресс-брифинга в понедельник, передаерт Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законопроект предусматривает запрет экспорта необработанного янтаря (сырца), криминализирует нелегальный вывоз янтаря, упрощает процедуру получения официальных документов на разработку существующих старательских приисков для легального бизнеса.

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Законопроект будет внесен в Верховную Раду в ближайшее время, отметил Гончарук.