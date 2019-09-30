EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  281  15
Все про:аренда (156) земля (1532) Разумков Дмитрий (214)

 У государства очень много земли, которую сегодня обрабатывают на коррупционных основаниях, - Разумков

Сегодня в Украине многие пользуются государственной землей с помощью коррупционных механизмов.

Об этом сообщил в интервью Цензор.НЕТ спикер ВР Дмитрий Разумков, комментируя необходимость создания рынка земли.

"Это важный вопрос для страны, мы это понимаем. Нужно учесть интересы всех, начиная от собственника земли. Имеется в виду частный собственник, который сегодня находится в парадоксальной ситуации - с одной стороны у тебя этот актив есть, а с другой стороны ты этим активом не можешь распоряжаться и не можешь его эффективно использовать. Не можешь продать или купить, а аренда сегодня происходит в полутеневом формате. Создание рынка земли даст возможность и рынка аренды земли. Позитивных составляющих в этом деле очень много. Но нужно подходить взвешенно, сбалансированно. Нужно учесть интересы государства, потому что в собственности государства очень много земли, которую сегодня обрабатывают на коррупционных основаниях, это раз. Два - мы не понимаем сколько земли находится в собственности государства", - рассказал он.

Читайте также: Cидеть в Раде не очень удобно, кто-то выходит, - Разумков о провале двух президентских законопроектов

Разумков добавил, что "начало этого процесса (запуск рынка земли. - Ред.) мы увидим в ближайшем будущем, а дальше этот процесс будет подвержен и внутрипартийной и парламентской дискуссии".

Полный текст интервью с Дмитрием Разумковым читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3151138
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
О ! Нарешті про дискісію заговорили! У государства очень много земли, которую сегодня обрабатывают на коррупционных основаниях, - Разумков - Цензор.НЕТ 9051
 показать весь комментарий
 
 
Ну так это же государственная земля и наводите на ней порядок, Разумков. Коррупция везде и надо с ней бороться. Сколько вы за 3 месяца посадили коррупционеров? Ноль? А в Израиле 95% земли государственной и коррупции там нет, аренда работает, жратвы завались и вся дешевая, умеет власть заботиться о своих гражданах и не волает про продажу остатков государственной земли. А эта власть как враги для народа, последнее у него из-под ног вытаскивают. Тьфу! Валите в Израиль за опытом ведения сельского хозяйства и не бесите народ, а то он вам роги быстро поскручивает за продажу земли мировому олигархату.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так вас гадов выбрали чтоб вы эту коррупцию победили,а не продали нашу землю х..й знает кому ! Продавайте уже распаеванную,крестьянскую,а оставшиеся 24% сх земель государства не трогайте!
 показать весь комментарий
 
Я прогнозую. що як раз селяни-пайовики будуть не продавати - першою з під молотка піде державна земля як пішли ТЕС та обленерго.
 показать весь комментарий
 
 
Государственную землю в цивилизованных странах сдают в аренду только, она для безопасности страны на случай непредвиденных обстоятельств. голода, климатических катастроф и т.д. А наша власть все хочет продать мировому олигархату все, им пох, раздадут и будем мы сидеть земли и без еды.Покупать за границей жратву на своей земле будем.Наши люди не конкуренты мировым денежным мешкам и нашим земля не достанется.Обманывают народ и вешают лапшу.
 показать весь комментарий
 
ЗеКоманда прикривається тим що кожен має право продати свою власність.пай приймаючи закон про продаж землі тихенько замовчуючи. що найбільшим власником землі в Україні є ДЕРЖАВА!І гроші від продажі навряд підуть місцевим общинам.
 показать весь комментарий
 
 
У государства много земли, но когда люди обращаются в органы на получение законных положенных бесплатно земельных наделов, ответ А У НАС НИЧЕГО УЖЕ НЕТУ ВСЕ РАЗОБРАЛИ! Вы определитесь у вас много земли или уже ничего нету!!
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас уже земли не много, меньше чем в цивилизованных странах, намного меньше. Смотрите выступление Тимошенко в прошлой передаче Савика Шустера , она там все выложила с графиками и сравнениями. Земли мало и ту хотят продать мировому олигархату, а мы все будем покупать продукты за сумасшедшие деньги и голодать.
 показать весь комментарий
 
 
Не хвилюйтесь - продадуть місцевим Беням. а не іноземцям. Легше стало?))
 показать весь комментарий
 
 
Так где борьба с коррупцией, разумков? Ноль! Точнее зе-ро!
 показать весь комментарий
 
Недавно дядя перечислял, с лицом человека больного геномной патологией, на должности министра экономики. Загибал пальцы на телевизоре, сколько государство теряет, насчитал аж 200 млн грн в год!
 показать весь комментарий
 
Десь в цей час гірко плаче один справжній полковник.
Стільки надлишкового майна проходить повз нього...
 показать весь комментарий
 
А кто вам сейчас мешает устраивать настоящие аукционы на аренду госземель, а не ту, в лучшем случае, бутафорию, в которой заведомо побеждает блатной учасник, а в худшем - вообщее земля передается по решению сельрады или райрады...
 показать весь комментарий
 
Тобто масса державної землі обробляється незаконно ? Пан Разумков боїться звертатись з цією проблемою до Авакова ? Є ще Труба ,Ситник,Баканов,Рябошапка нарешті ! А податковим мєнтам для чого життя подовжили ? ФОПи пресувать ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх