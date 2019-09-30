 У государства очень много земли, которую сегодня обрабатывают на коррупционных основаниях, - Разумков

Об этом сообщил в интервью Цензор.НЕТ спикер ВР Дмитрий Разумков, комментируя необходимость создания рынка земли.

"Это важный вопрос для страны, мы это понимаем. Нужно учесть интересы всех, начиная от собственника земли. Имеется в виду частный собственник, который сегодня находится в парадоксальной ситуации - с одной стороны у тебя этот актив есть, а с другой стороны ты этим активом не можешь распоряжаться и не можешь его эффективно использовать. Не можешь продать или купить, а аренда сегодня происходит в полутеневом формате. Создание рынка земли даст возможность и рынка аренды земли. Позитивных составляющих в этом деле очень много. Но нужно подходить взвешенно, сбалансированно. Нужно учесть интересы государства, потому что в собственности государства очень много земли, которую сегодня обрабатывают на коррупционных основаниях, это раз. Два - мы не понимаем сколько земли находится в собственности государства", - рассказал он.

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Разумков добавил, что "начало этого процесса (запуск рынка земли. - Ред.) мы увидим в ближайшем будущем, а дальше этот процесс будет подвержен и внутрипартийной и парламентской дискуссии".

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