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 Политика Украины
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Все про:игорный бизнес (278) Кабмин (11220) Гончарук_Алексей (117)

 Ожидаем около 2-2,5 млрд грн доходов в бюджет от легализации игорного бизнеса, - Гончарук

Кабинет министров Украины рассчитывает, что легализация игорного бизнеса позволит бюджету получить дополнительные 2-2,5 млрд грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Если мы говорим о доходной части бюджета, то рассчитываем, что около 2-2,5 миллиарда гривен мы за счет легализации игорного бизнеса в бюджет получим, но конечно надо считать. Нужно понять какой в конце концов закон будет принят", - отметил премьер.

Гончарук подчеркнул, что Кабмин положительно оценивает влияние этого закона на бюджет.

Отмечается, что окончательные цифры поступлений в бюджет от легализации игорного бизнеса станут известны после того, как депутаты проголосуют за законопроект.

Напомним, 3 августа Зеленский, выступая на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле, заявил, что в Украине легализуют азартные игры, в частности разрешат открывать казино в пятизвездочных отелях.

Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 подготовить законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.

29 сентября правительство одобрило законопроект о легализации игорного бизнеса, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о легализации игорного бизнеса сделает "лотереи" прикрытием для тысяч игровых салончиков, - журналист Николов

Источник: https://censor.net.ua/n3151137
 
 
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29 сентября правительство одобрило законопроект о легализации игорного бизнеса, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам Источник: https://censor.net.ua/n3151137
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Кількість самогубців та інші наслідки теж врахували?
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Будем посмотреть. На каждом шагу лото и прочие гадюшники. Шо у жены Третьякрва, ментов, прокуроров кусок вырываете?! Ожидаем около 2-2,5 млрд грн доходов в бюджет от легализации игорного бизнеса, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8475
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То есть получается, что эти игровые заведения на каждом углу работают нелегально уже пять лет, почему не закрыты до сих пор или одним можно, если "крыша" хорошая?
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предлагаю пойти разгромить ближайший космолот и посмотреть, что будет Ожидаем около 2-2,5 млрд грн доходов в бюджет от легализации игорного бизнеса, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6157
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КОРД будет. а тебя объявят пособником сепарастов дыныры.
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у космолота как раз таки есть лицензия. работают под вывеской национальной лотореи... так что подімут весь личній состав)
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а чего, по закону нельзя в реформированную полицию пожаловаться или в налоговую, они же не платят налоги?
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РюкзАков. "Нардеп сообщил, что владеет информацией, по которой сотрудникам Нацполиции рекомендовано не лезть в незаконные лотереи, если они хотят оставаться на должностях."
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Зачем нардеп, когда у нас весь город знает, что полиция к ним за деньгами приезжает
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Доминошный стол в Моєм дворе переведу на хозрасчет!
Не играю с ними, но заставлю на деньхи играть и налоги платить!
🤗
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А держава- це якраз той орган, що лише кришує тих, хто заробляє гроші. На вибиті кошти вони шикують (себто чиновники), а на решту організовують медицину, інфраструктуру та інше.
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Доить украинцев решыли по полной, пока последний кусок земли не отдадут. А потом опять начнутся иудейские погромы. Все по кругу движется, как утверждают философы.
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О, да, налоги с игорного бизнеса - это "доить украинцев"
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Ви чуєте цей сміх? Аваков ірже, аж сльози проступили)
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і хто заважатиме далі працювати цім всім космолотам у жилих кварталах
на перших поверхах ?
невже рюкзаков, який їх зараз кришує і збирає з них чималу данину ?

і який йому у тому сенс, закривати прибутковий бізнес ?
невже тому, що його попросить Зеленський ?
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