 Ожидаем около 2-2,5 млрд грн доходов в бюджет от легализации игорного бизнеса, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Если мы говорим о доходной части бюджета, то рассчитываем, что около 2-2,5 миллиарда гривен мы за счет легализации игорного бизнеса в бюджет получим, но конечно надо считать. Нужно понять какой в конце концов закон будет принят", - отметил премьер.

Гончарук подчеркнул, что Кабмин положительно оценивает влияние этого закона на бюджет.

Отмечается, что окончательные цифры поступлений в бюджет от легализации игорного бизнеса станут известны после того, как депутаты проголосуют за законопроект.

Напомним, 3 августа Зеленский, выступая на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле, заявил, что в Украине легализуют азартные игры, в частности разрешат открывать казино в пятизвездочных отелях.

Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 подготовить законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.

29 сентября правительство одобрило законопроект о легализации игорного бизнеса, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.

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