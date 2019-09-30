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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7622) США (15477) Сарган (385)

 Луценко улетел в Британию на курсы английского, - Сарган отрицает, что отъезд экс-генпрокурора из Украины как-то связан со скандалом в США

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко уехал в Великобританию, чтобы пройти там курсы по английскому языку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган "Украинским Новостям".

"Юрий Луценко давно планировал и теперь проходит курсы английского языка в Великобритании. Он улетел в воскресенье и ближайшие полтора месяца будет находится за пределами Украины", - отметила она.

По словам Сарган, отъезд Луценко никак не связан со скандалом в США, связанным с переговорами Трампа и Зеленского в котором упоминается о расследовании про сына Джо Байдена.

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Напомним, ранее Юрий Луценко заявил, что у Украины нет оснований для расследования против Джо Байдена или его сына.

Луценко рассказал, что встречался с личным адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани, который спросил его, можно ли провести расследование против Байдена в Украине. Экс-генпрокурор ответил, что то не его юрисдикция.

Источник: https://censor.net.ua/n3151136
 
 
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Югик, у тебя вскоре будет много времени для изучения английского в перерывах между пошивом рукавиц!Луценко улетел в Британию на курсы английского, - Сарган отрицает, что отъезд экс-генпрокурора из Украины как-то связан со скандалом в США - Цензор.НЕТ 8395
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Лерка в Лондоне собирает екстренно сходняк. Луценко улетел в Британию на курсы английского, - Сарган отрицает, что отъезд экс-генпрокурора из Украины как-то связан со скандалом в США - Цензор.НЕТ 7735
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улетел, но обещал вернуться? Луценко улетел в Британию на курсы английского, - Сарган отрицает, что отъезд экс-генпрокурора из Украины как-то связан со скандалом в США - Цензор.НЕТ 7011
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Югик, у тебя вскоре будет много времени для изучения английского в перерывах между пошивом рукавиц!Луценко улетел в Британию на курсы английского, - Сарган отрицает, что отъезд экс-генпрокурора из Украины как-то связан со скандалом в США - Цензор.НЕТ 8395
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Лерка в Лондоне собирает екстренно сходняк. Луценко улетел в Британию на курсы английского, - Сарган отрицает, что отъезд экс-генпрокурора из Украины как-то связан со скандалом в США - Цензор.НЕТ 7735
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да. югик не только алкашь и казнокрад но и матёрая крыса. его главный косяк это то что он засунул свой пятак в американские расклады, тем самым получил дорогу в гуантонамо на долгие лета.
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Вискарик, эль, пивасик, джин................танцы с английским бульдогом. Баба Яга на своём транспорте полетела? Метла? Ступа? Бизнес класс?
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так пусть его Петро научит-тот на английском,как на родном
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Лерка с Парашенком в Лондоне открыли курсы английского языка для всех беглых олигархов-казнокрадов. Луценко улетел в Британию на курсы английского, - Сарган отрицает, что отъезд экс-генпрокурора из Украины как-то связан со скандалом в США - Цензор.НЕТ 1955
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Юґик осторожнее там в центре Лондона, а то там такие таксисты злюки, у Лерки-стобаксов спроси, она знает.
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Зачем, там Баба-Яга на хозяйстве, любого до полусмерти испугает.
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скорее сомелье. если его английский языг заплетаться не будет.
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Новая власть никакая импотенті ждать посадок и изменений в развитии страні не стоит Вова бадминтонный воланчик хорошо парит между ракетками олигархов през пустышка
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Бл.дь,в Украине офигенные есть преподаватели, кому он лепит? К Гонтаревой полетел договариваться
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Или скоро и его дома и квартиры запылают😂😂
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та это элементарно. на родину шотландского виски он рвётся, себя показать. ждём репортаж с аэропорта.
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Теперь надо смотреть, чтоб Югика квайтига не загорелась, а он сам на лондонской улице не шкваркнулся бошкой об автобус Бирмингем-Житомир, пытавшийся его задавить Луценко улетел в Британию на курсы английского, - Сарган отрицает, что отъезд экс-генпрокурора из Украины как-то связан со скандалом в США - Цензор.НЕТ 4499
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А что, водку без знания английского у нас уже не продают?
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и шо картавый югик, мразь поросячья может выучить?
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чет поздновато английский учить, Джулиани тебя уже неверно понял.
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Походу нас опять на*бали. Новая власть вместо обещаных посадок воров отпустила их в Лондон
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