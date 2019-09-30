 Кабмин намерен представить в Раде план деятельности на текущей неделе, - Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге в 30 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"На этой неделе мы планируем представить программу деятельности правительства в парламенте, и очень надеемся, что коллеги-депутаты нас с этой программой поддержат", - сказал он.

По словам премьера, в основу документа положен человекоцентричный подход.

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