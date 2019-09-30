 Кабмин намерен представить в Раде план деятельности на текущей неделе, - Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге в 30 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
"На этой неделе мы планируем представить программу деятельности правительства в парламенте, и очень надеемся, что коллеги-депутаты нас с этой программой поддержат", - сказал он.
По словам премьера, в основу документа положен человекоцентричный подход.
Согласно предвыборной программе, а также заявлениям Зеленского и членов его команды, новый президент обещал:
· провести налоговую амнистию;
· заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал;
· отменить мораторий на продажу сельхозземель;
· сделать так, чтобы Украина полностью обеспечивала себя энергоресурсами и начала их экспортировать;
· внедрить экономический паспорт украинца (предлагается перечислять на счет каждого ребенка средства от реализации государством природных благ (недра, земли);
· пересмотреть условия сотрудничества с Международным валютным фондом;
· гарантировать стабильность ПриватБанка;
· снизить тарифы на газ.
Marusya Zvirobiy.
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1. ****** морально в коментах сєпарську вату і ні в чому собі не відмовляйте, бо вони воюють з вами за ті мозги, які читають і тільки оприділяються з позицією (не забуваємо що їх 73% з 42% проголосувавших взагалі!) Тож за другу половину країни і йде інформ війна!)
2. Вичисляйте ботів. Зараз знову почалася війна ботів. Якщо бачите проросійські лозунги, вкидайте картинки БОТ В КОМЕНТАХ! І конкретний акаунт треба так і називати під його коментом аби він не вводив в оману легковірних, не таких на тому обізнаних як вже ви )
3. Ви красавчики!)))) Ви відчуваєте що ви творите своїм запалом??))) Ваш тролінг вбиває і страшенно бісить мокшан ))) у вас все чудово получається! Пишаюсь! Да! Це мої бандеровці!))
🤗