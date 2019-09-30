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 Политика Украины, Экономика
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Все про:инвестиции (894) Кабмин (11220) Гончарук_Алексей (117)

 Кабмин за 5 лет планирует привлечь $50 млрд иностранных инвестиций, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство ставит задачу привлечь $50 млрд иностранных инвестиций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на брифинге в понедельник.

"Мы считаем реальной и ставим себе амбицию прийти к такой ситуации, когда у нас экономика возрастет на 40%. Для этого нужно примерно привлечь $50 млрд за пять лет. Это не космическая цифра, она большая, амбициозная, это намного больше, чем мы привлекаем сейчас. Но это абсолютно реально, если посмотреть на пример успешных стран, той же Грузии", - заявил Гончарук.

Премьер подчеркнул, что с размерами украинской экономики это абсолютно реально.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская экономика должна вырасти на 40% в течение 5 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151131
 
 
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Гончарук
Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
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23.08.2019 Промпроизводство в Украине падает второй месяц подряд. Объемы промышленного производства в июле 2019 года сократились на 0,2%.
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Министр-жулик? Кабмін за 5 років планує залучити $50 млрд іноземних інвестицій, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8851 Кабмін за 5 років планує залучити $50 млрд іноземних інвестицій, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8220

Вон, Данилюк тоже с Ахметкой жульничал, как говорит Дубинский. Да мало ли кто - Гелетей вообще бандюга и ничего, был министром тоже. Еще смешно подписывал присягу - ручку "забыл" включить - и тоже ничего. Не вышвырнули с позором. В норм. стране это просто неслыханно такое учудить. Овощ ваще уркой натуральным был и тоже нормасик.
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Подожди, щас придут инвесторы, которых "привлекут" (Это как, интересно? Зазывалы будут махать руками где-то, где бесхозные инвесторы бродят?) и статистика выровняется.
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)))))))) об инвесторах из-за кордона вообще говорить не нужно, проблема сегодня -что бы не закрывался внутренний бизнес!
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это так "сромненько", мого бы и все 50 нарисовать, не жалко.
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Он скажет, что его не так поняли, вырвали из контекста, точно как про "мировое соглашение с бывшими владельцами Приват банка".
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Ох уж эти сказочники! Где этот Гончарук будет через год?! Уже были...Яйценюк, Гнойсман.......тоже рисовали программы для "развития " Украины до 2025 года.....Или пдишах умрёт , или ишак сдохнет....Знаем, учёные уже.....
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Сказочному премьеру даже под гарантии сказочной Моники не дадут и 10-й части !!!
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До сих пор все правительства только отпугивали инвестиции
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За даними УП, батько Олексія Гончарука Валерій був політиком - працював в партії Віктора Медведчука (СДПУ (о)) заступником секретаря обласного комітету партії.
У 2002 році Валерій Гончарук балотувався до Верховної Ради від СДПУ (о), однак програв вибори.
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Пустые декларации, никакой конкретики, Нью-Васюки.
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Звуться ці інвестиції - Внутрішні займи в гривні під 17%
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Меньше чем через год аукнуться эти облигации под 16% годовых.
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Взагалі то цей чорт і на фото стрьомний, я б не взяв такого на роботу.
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*** , сколько раз писать, где украинские инвесторы ? Почему не развивать украинские инвестиции?
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...очень просто ) на протяжении сотен лет государство ставило для себя целью обобрать .... и в крови "пересічного" украинца на генном уровне заложено не верить в то что ****...т (в данном случае ) гончарук , чуйка еще ни разу не подводила )
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Народ Украины , я живу в Дании, и я уверен , что время президентства Моники Зеленски , это потерянное время, как и всех остальных претендентов. Почему ? Потому что Украина при этой и предыдущих власти не инвестировала в человеческий капитал. Без этого Украина всегда будет ниже плинтуса.
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США не "инвестируют в человеческий капитал" и отлично себя чувствуют.
Проблема не в мифическом "человеческом капитале" а в народе-совке для которого главное - жажда халявы и чтоб ничего не делать.
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Пока не видно никаких предпосылок для привлечения иностранного капитала. Первой ласточкой мог бы стать правильный налоговый кодекс. Но и здесь у премьера в носу не круглО.
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Чого так мало?дайош 500000000000 лярдов,лапшать так с розмахом
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$50 млрд? Да запросто! Нужно всего лишь продать землю. А если продать Рашке - так и войну можно быстро закончить))
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Вместе с посполитыми землю продавать? Кабмін за 5 років планує залучити $50 млрд іноземних інвестицій, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6741
Но ведь сюда могут придти кавказцы с бутылками(пустыми)
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Наверное, привлекать инвестиции будут под гарантии кассовых аппаратов!? Кабмін за 5 років планує залучити $50 млрд іноземних інвестицій, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4393
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Пока только облигации гос займа под 20% толкать научились. Клоуны...
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Время очпуительных (квартал 95) историй.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что знает четыреста сравнительно честных способа отъёма денег. Гончарук-Лошара! А где Ты столько богатых дебилов найдешь, которые тебе поверят?
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Тебе бы осень простоять, да зиму продержаться. А он про 5 лет...
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А мне нравиться...Язык без костей и трыньдеть - не вагоны разгружать. Несомненно,это лучший премьер и последствия не заставят себя ждать."Комуниз" уже на горизонте....ждите! Правда ,нужны небольшие деньги на телеграммы....И поплывут пароходы,мировую столицу перенесут в Борисполь,а Рокфеллер станет просить милостыню на Подоле.
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50 миллиардов? Матяматика прастая, 40 000 000 гектаров украинской земли выставленной иудеем в Турции на продажу, вот и весь "экономический успех"!
А там можно будет и в Хайфе притырится, а чё, бабла уже хватит на всю оставшуюся жизнь!
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"Кабмин за 5 лет планирует привлечь $50 млрд иностранных инвестиций, - Гончарук" - в офшорах спрятано более $200 млрд.. Если дать 100% гарантии, то Коломойский, Пинчук и внебрачный сын Кучмы могут немножко инвестировать в Украину.
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"Ведь за двадцать лет, - говорит он, - кто-нибудь из нас троих обязательно умрёт - или эмир, или ишак, или я".

(Ходжа Насреддин)
Кабмін за 5 років планує залучити $50 млрд іноземних інвестицій, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3473
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Тобто на 50 млрд дол. продати землі ? Ващє не проблєма ! Це навіть скромненько.
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