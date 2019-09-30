 Кабмин за 5 лет планирует привлечь $50 млрд иностранных инвестиций, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на брифинге в понедельник.
"Мы считаем реальной и ставим себе амбицию прийти к такой ситуации, когда у нас экономика возрастет на 40%. Для этого нужно примерно привлечь $50 млрд за пять лет. Это не космическая цифра, она большая, амбициозная, это намного больше, чем мы привлекаем сейчас. Но это абсолютно реально, если посмотреть на пример успешных стран, той же Грузии", - заявил Гончарук.
Премьер подчеркнул, что с размерами украинской экономики это абсолютно реально.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская экономика должна вырасти на 40% в течение 5 лет.
Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
23.07.2019 Промышленное производство в Украине в июне 2019 года сократилось на 2,3%
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Вон, Данилюк тоже с Ахметкой жульничал, как говорит Дубинский. Да мало ли кто - Гелетей вообще бандюга и ничего, был министром тоже. Еще смешно подписывал присягу - ручку "забыл" включить - и тоже ничего. Не вышвырнули с позором. В норм. стране это просто неслыханно такое учудить. Овощ ваще уркой натуральным был и тоже нормасик.
У 2002 році Валерій Гончарук балотувався до Верховної Ради від СДПУ (о), однак програв вибори.
Проблема не в мифическом "человеческом капитале" а в народе-совке для которого главное - жажда халявы и чтоб ничего не делать.
Но ведь сюда могут придти кавказцы с бутылками(пустыми)
Добкин-Кернес - YouTubeІсторія повторюється
А там можно будет и в Хайфе притырится, а чё, бабла уже хватит на всю оставшуюся жизнь!
(Ходжа Насреддин)