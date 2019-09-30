 Кабмин за 5 лет планирует привлечь $50 млрд иностранных инвестиций, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на брифинге в понедельник.

"Мы считаем реальной и ставим себе амбицию прийти к такой ситуации, когда у нас экономика возрастет на 40%. Для этого нужно примерно привлечь $50 млрд за пять лет. Это не космическая цифра, она большая, амбициозная, это намного больше, чем мы привлекаем сейчас. Но это абсолютно реально, если посмотреть на пример успешных стран, той же Грузии", - заявил Гончарук.

Премьер подчеркнул, что с размерами украинской экономики это абсолютно реально.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская экономика должна вырасти на 40% в течение 5 лет.

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