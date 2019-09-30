 Cидеть в Раде не очень удобно, кто-то выходит, - Разумков о провале двух президентских законопроектов

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.
По его словам, возникла организационная проблема.
"Потому что не все успели дойти до места. Мы работаем очень насыщенно, сидеть в Раде не очень удобно, вообще от слова абсолютно. И народные депутаты кто-то встает, кто-то выходит", - отметил спикер.
Вместе с тем, он не видит повода для беспокойства и утверждает, что уже на этой неделе законопроект № 1009 об оперативно-розыскных мероприятиях по народным депутатам будет вновь поставлен на голосование.
"За всю каденцию этого парламента не проголосовали два закона. Всегда в партии должна быть дискуссия. По поводу последнего голосования 1009. Он пошел на повторное второе чтение, я думаю, что он будет подготовлен, и на следующей неделе (имеется в виду эта пленарная неделя. - Ред.) мы сможем его рассматривать, я не вижу в этом больших проблем", - рассказал Разумков.
Полный текст интервью с Дмитрием Разумковым читайте здесь.
Или, может, "слуги народа" жопы рвут на службе в буквальном смысле?..
Входит и выходит...
На попе мозоля...
🤗
Да, тот самый шепелявый и с справкой как писали здесь зебилы....
И это при при том, что фракция зе-баранов под жестким контролем пастуха и имеет большинство...
Так какие проблемы-ЗАМЕНИТЕ КРЕСЛА НА ДИВАНЫ.....
Только гамаки спасут раду!
/даже обеденный перерыв сократили субботу тоже рабочей /
спросите и сравните рабочий месяц в часах немца и украинца
и зарплату тоже
Зажрались Зебилы!!!!