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 Политика Украины
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Все про:ВР (23736) голосование (1274) Разумков Дмитрий (214)

 Cидеть в Раде не очень удобно, кто-то выходит, - Разумков о провале двух президентских законопроектов

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пояснил, почему нардепы провалили голосование уже двух внесенных президентом законопроектов.

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, возникла организационная проблема.

"Потому что не все успели дойти до места. Мы работаем очень насыщенно, сидеть в Раде не очень удобно, вообще от слова абсолютно. И народные депутаты кто-то встает, кто-то выходит", - отметил спикер.

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Вместе с тем, он не видит повода для беспокойства и утверждает, что уже на этой неделе законопроект № 1009 об оперативно-розыскных мероприятиях по народным депутатам будет вновь поставлен на голосование. 

"За всю каденцию этого парламента не проголосовали два закона. Всегда в партии должна быть дискуссия. По поводу последнего голосования 1009. Он пошел на повторное второе чтение, я думаю, что он будет подготовлен, и на следующей неделе (имеется в виду эта пленарная неделя. - Ред.) мы сможем его рассматривать, я не вижу в этом больших проблем", - рассказал Разумков.

Полный текст интервью с Дмитрием Разумковым читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3151129
 
 
 Топ комментарии
 
ЕСЛИ "не очень удобно, вообще от слова абсолютно", ИДИТЕ РАБОТАТЬ НА ЗАВОД ИЛИ ШАХТУ, ТАМ КОМФОРТНО!
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У бефеті тусуються. Або в курилці.
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Якщо "сидеть в Раде не очень удобно" то чого туди перлись Там головою працювати потрібно а не жеваками
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І що цікаво, у тій фракції зеленій відсотків дев'яносто слуг значно тупіши за цього спікера.
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Там вся "вертикаль власти" строится на принципе "тупой и еще тупее"
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ЕСЛИ "не очень удобно, вообще от слова абсолютно", ИДИТЕ РАБОТАТЬ НА ЗАВОД ИЛИ ШАХТУ, ТАМ КОМФОРТНО!
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устала бедная жопонька на мягком креслице сидеть Cидіти в Раді не дуже зручно, хтось виходить, - Разумков про провал двох президентських законопроєктів - Цензор.НЕТ 9629
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Жутко представить, что за приключения свалились на эти жопы, после которых даже радовские кресла для них оказались недостаточно мягкими! Cидіти в Раді не дуже зручно, хтось виходить, - Разумков про провал двох президентських законопроєктів - Цензор.НЕТ 3031
Или, может, "слуги народа" жопы рвут на службе в буквальном смысле?..
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Ну, после такого голо-сования, папа беня мог проявить строгость...
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тем более, что мы не знаем предпочтения Бе в интимной жизни
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Заводы и шахты работали при совке, а теперь всвязи с де-коммунизацией все не работает или работает с 10% нагрузкой.
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Я бы за такую фразу просто бы расстреливал! Типичная брехливая комуняцкая мразь-провокатор и фраза эта рассчитана на полупьяных люмпенов. Более-менее образованный человек ,помнящий совок, размазал бы тебя фактами за 10 минут!
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Ты прав, за "таблеточку и баиньки", пора бы уже давно.
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С таким ником удивляться не стоит, что ты пацталом в дурдоме.
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На такой ник клюют зубожилые ЗЕбилы без прикормки. А если на заводе нет мест, пусть возвращаются в КВН, там место для хи-хи, а не в крсле премьера.
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Cидеть в Раде не очень удобно, кто-то выходит, - Разумков о провале двух президентских законопроектов

Входит и выходит... Cидеть в Раде не очень удобно, кто-то выходит, - Разумков о провале двух президентских законопроектов - Цензор.НЕТ 9085
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Памперсы на входе депутатам одевайте и забирайте мобильники, короче как в школе, захотел встать с места - спроси разрешение.
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Соевые ПЕСыки лают, а караван идет.
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Узнаю интеллигентный слог 8% ылиты.
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И сразу перевести стрелки на порохоскотов. Дуже дякую!
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Але тебе все одно більшістю відправили у спам Cидіти в Раді не дуже зручно, хтось виходить, - Разумков про провал двох президентських законопроєктів - Цензор.НЕТ 3228
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В небытие идет караван зеленых клоунов.
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В Америку уже сходил. Вернулся прямиком в Феофанию.
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а еще интересно, чего в свою районную не потопал, по прописке?
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Боярину - лечиться вместе с простым народом ? Не по рангу !
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Усе пропало. Долар по 100,усі інвестори втікли з Украіни, з Зеленським ніхто не хоче розмовляти, ***** напало... А-я-яй, що робиться...
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ваш караван с ЗЕбилами уже заехал в такую жо.. что боюсь нам 8% не в силах будет вытащить потом
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Прибєднаютца деПутаны....
На попе мозоля...
🤗
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теперь нужно выделить пару лямов на переоборудование мест в ВР для слуг народа
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А може тому зебіли вже двічі провали голосування, що ви туди набрали випадкових «нових обличь» якім насрати на все і на всіх і ви нічого не в змозі з цим зробили???
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От досвідчений Парубій знав, що робити. Якщо треба було, то і десять раз підряд ставив той самий закон на голосування. Поки не проголосують, як треба. А тупі клоуни так не вміють...
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...тупі зекловуни професійно вміють натискати на "зелену" кнопку - тупо все по зеншую, як навчили на "трускавецьких курсах"...
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ну, так может у кого-то гастроли в это время?
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Лучше бы вы там вообще не сидели, валите по своих парикмахерских, фотоателье,гаражах,кварталах, сватах, дайте людям вздохнуть спокойно от вашей клоунады...
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У раді класна кафешка, можна бухать напротязі дня, може не знають, а носять тормозки з собою?
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Бо слуги народа начали понимать, что зе это зе-ро.
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а вот Парубий справлялся как то....
Да, тот самый шепелявый и с справкой как писали здесь зебилы.... Cидеть в Раде не очень удобно, кто-то выходит, - Разумков о провале двух президентских законопроектов - Цензор.НЕТ 6686
И это при при том, что фракция зе-баранов под жестким контролем пастуха и имеет большинство...
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"сидеть в Раде не очень удобно"
Так какие проблемы-ЗАМЕНИТЕ КРЕСЛА НА ДИВАНЫ..... Cидіти в Раді не дуже зручно, хтось виходить, - Разумков про провал двох президентських законопроєктів - Цензор.НЕТ 8384
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"сидеть в Раде не очень удобно"(с) - зепутатам в тюрьме было бы удобнее и правильнее сидеть, с учетом того , что они там уже "наголосовали".
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Айяяяй, в ВР неудобно, едьте на перелок, пожалейтесь ребятам, о том какие у вас сложные условия труда
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Правільно,треба скорше діджиталізацію запускати,лежишь собі на пляжи в сен-тропе і голсуєшь з айфона
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За 50 штук зарплаты и прочие удовольствия зебилятам еще и сидеть неудобно Cидіти в Раді не дуже зручно, хтось виходить, - Разумков про провал двох президентських законопроєктів - Цензор.НЕТ 8345. Не рано ли зажрались эти "слуги народа"? Cидіти в Раді не дуже зручно, хтось виходить, - Разумков про провал двох президентських законопроєктів - Цензор.НЕТ 7700
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Некомфортно, говорите? Эх, молодёжь!
Cидіти в Раді не дуже зручно, хтось виходить, - Разумков про провал двох президентських законопроєктів - Цензор.НЕТ 2868
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клятi порохоботы канцелярськi кнопки на крiсла розклали.
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Гамаки!
Только гамаки спасут раду!
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Личных массажисток захотелось слугам народа,
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если. бы работники фирм депутатов так работали
/даже обеденный перерыв сократили субботу тоже рабочей /
спросите и сравните рабочий месяц в часах немца и украинца
и зарплату тоже
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Сидень им в Раде неудобно.....

Зажрались Зебилы!!!!
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