 Пророссийская партия в Австрии проиграла выборы после встречи своего лидера с российским агентом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

После подсчета почти всех бюллетеней "Народная партия" набирает более 38% голосов - по сравнению с 31% на выборах 2017 года. Бывшие партнеры Курца по коалиции, ультраправая "Партия свободы" получила 17,3% по сравнению с 26% на выборах 2017 года. Падение рейтинга ультраправых, которые в 2016 году подписали договор о партнерстве с партией Путина "Единая Россия", произошло после скандала, известного как "Ибицагейт".

Речь идет о встрече на курорте в Испании лидера ультраправых Хайнц-Кристана Штрахе с девушкой, которая представилась "племянницей российского олигарха". Во время этой встречи обсуждались инвестиции в Австрию российских денег незаконного происхождения, на которые, в частности, планировалось купить пакет акций известной газеты для изменения его редакционной политики в интересах ультраправых. Публикация видеозаписи встречи в мае 2019 года привела к отставке Штрахе с должности вице-канцлера и лидера ультраправых, а позже парламент вынес вотум недоверия правительству - впервые с 1945 года.

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"Народная партия" Курца победила в 8 из 9 федеральных земель Австрии, только в Вене победили социал-демократы. Однако большинства у "Народной партии" в парламенте не будет, поэтому Себастиану Курцу придется искать партнеров по коалиции. Новый лидер "Партии свободы" Норберт Хофер заявил, что результат на выборах означает, что его партия готовится быть оппозицией.

Австрийская "Партия свободы" является давним сторонником дружбы с Россией и призывает к отмене санкций.

Хайнц-Кристиан Штрахе и другие деятели этой партии неоднократно посещали Россию, а также аннексирован Крым. Новый лидер партии Норберт Хофер называл Крым законной частью России.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 28 мая президент Австрии отправил правительство Себастьяна Курца в отставку после скандала с российским финансированием.

27 мая парламент Австрии выразил вотум недоверия кабинету министров. Это случилось впервые в истории послевоенной Австрии.

Причиной отставки стали действия лидера "Партии свободы" Хайнца-Кристиана Штрахе. Он оказался в эпицентре скандала после того, как немецкие СМИ опубликовали видео, на котором он разговаривает с женщиной, которая назвалась Еленой Макаровой и выдавала себя за племянницу российского олигарха, приближенного к президенту РФ Владимиру Путину. На видео Штрахе договаривался о поддержке перед выборами.

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Кто такая "Елена Макарова", по-прежнему неизвестно, россиянин Игорь Макаров заявил, что у него нет никакой племянницы и он не знает, кто эта женщина.