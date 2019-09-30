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Все про:операция Объединенных сил (1641) КПВВ (52) Фельдгузен (2) Кайль (1)

 Посол ФРГ в Украине Фельдгузен и генконсул в Донецке Кайль посетили район проведения ООС. ФОТО

Посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен и генеральный консул Германии в Донецке Штефан Кайль посетили зону проведения операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Сообщается, что визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия в Украине госпожи Анки Фельдгузен и Генерального консула Германии в Донецке Штефана Кайля проходил в рамках ознакомления с ситуацией в районе операции Объединенных сил, в частности - потребностями и рисками людей, пересекающих контрольные пункты въезда-выезд на Донбассе.

Посол ФРГ в Украине Фельдгузен и генконсул в Донецке Кайль посетили район проведения ООС 01

Фото: пресс-центр ОС/Facebook

Более подробно о функционировании контрольного пункта "Новотроицкое" иностранным делегатам рассказал начальник штаба Донецкого пограничного отряда подполковник Сергей Лозинский.

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Он также рассказал гостям о тонкостях службы пограничников из состава Объединенных сил в пределах гуманитарных дорожных коридоров, подчеркнув, что основной задачей для военнослужащих остается сохранение здоровья и жизни гражданского населения при пересечении линии разграничения.

"Визиты иностранных делегаций помогают иностранцам воочию видеть ситуацию на востоке Украины вследствие вражеской агрессии", - сказано в сообщении.

Посол ФРГ в Украине Фельдгузен и генконсул в Донецке Кайль посетили район проведения ООС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3151125
 
 
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Лучше бы прислал бригаду быстрого развертывания "Викинг" СС ))
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Викинг не совсем немецкая дивизия была. Скорее всего вы имели Дас Райх.
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Так вроде Трамп же высрал шо не помогают?
Хотя если они будут слать стройматериалы, которые размолотят орки, а Трамп - оружие, которое размолотит орков, то Трамп может и прав. Мужественно всем говорит правду, но все его трусливо посылают на Путина и так же трусливо хихикают на этим Наполеоном современности.
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у них там дедушки воевали - почему бы и не съездить ?
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В берете явно - ЛОШОК ! Который, наверно впервые автомат в руки взял для красоты ! Стволом в верх держит...
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