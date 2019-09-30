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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Киев (17955) ПАСЕ (1457) Гончаренко (276)

 Президентский комитет ПАСЕ прилетит в Киев для консультаций, - нардеп Гончаренко

Президентский комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы на уровне президента и лидеров политических групп Ассамблеи в ближайшее время собираются посетить Украину для проведения консультаций.

Об этом в кулуарах ПАСЕ сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Будем защищать Украину. Уже есть определенные результаты. Президентский комитет ПАСЕ принял решение как можно быстрее приехать и провести свое заседание в Киеве, провести консультации с украинской властью", - рассказал Гончаренко.

Он добавил, что с такой инициативой выступили политические группы Европейской народной партии и Европейских консерваторов.

"Мы не должны оставлять эту площадку прямо на растерзание Кремля и их лоббистов, чтобы они здесь делали что угодно", - отметил Гончаренко.

Он подтвердил, что предыдущая постоянная делегация Верховной Рады теряет свои полномочия в 11.30.

Депутат в очередной раз выразил убеждение, что Украине было бы целесообразно подать полномочия новой делегации на осеннюю сессию, а дальше бойкотировать официальные заседания.

"Тем, что мы не подали (полномочия. - Ред.), Мы потеряли возможность маневра, потеряли возможность принимать участие в заседаниях комитетов, причем также и в межсессионный период", - заявил Гончаренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация не будет участвовать в праздновании 70-летия Совета Европы, - Гончаренко

Напомним, делегация Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ, которая состоится с 30 сентября по 4 октября.

Источник: https://censor.net.ua/n3151123
 
 
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Мне вот Розенблат, Кононенко и Грановский в составе свынарчуков ндравицца. И жинка третьего тысячолиття тоже ничего.
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Он это, по мажоретарке как самовыдвиженец в Одесской области проскочил, и сразу в будку ПЕСа к Пете заскочил.
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«На Донбассе погибла 21-летняя боец Айдара, боец Анастасия Витовская

Девушка служила во взводе материального обеспечения штурмового батальона Айдар.
Анастасия Витовская погибла от множественных осколочных ранений. Смертельные ранения она получила близ города Железное. Погибшей защитнице Украины был всего 21 год.»

А ботоксне 67 -річне, *****, яке її вбило, живе...
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Пашли нах. со своим ПАСЕ. Вы уже показали ваши ценности вернув террористов в свою организацию
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Кто то визжит что Украине нужно обязательно вернуться в ПАСЕ якобы ето в интересах самой Украины. И заметте что вернуть Украину в ПАСЕ требуют громче всех Мертвечук, Жопоблок и *****. Наверное они сильно переживают за Украину, правда?
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рябая шапка! эти гастролёры ни чего не нарушили. или это свои близки по натуре!
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