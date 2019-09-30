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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1457) Гончаренко (276)

 Украинская делегация не будет участвовать в праздновании 70-летия Совета Европы, - Гончаренко

В Страсбурге представители Украины с коллегами из Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии решили не участвовать в праздновании 70-летия Совета Европы.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Консультации в Страсбурге с коллегами из группы Балтик+ (Литва, Латвия, Эстония и Грузия). Приняли следующие совместные решения: не участвовать в мероприятиях по празднованию 70-летия Совета Европы, не принимать участие в открытии сегодняшней сессии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Грузия первой поддержала решение Украины не принимать участие в официальных мероприятиях этой сессии.

Кроме того, планируется в 12.00 провести встречу с французским госсекретарём мадам Моншален. А после этой встречи снова провести консультации о дальнейших совместных действиях.

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Украинская делегация не будет участвовать в праздновании 70-летия Совета Европы, - Гончаренко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3151122
 
   
 Топ комментарии
 
Какую вашу делегацию, кацап? Ваша делегация вообще была лишена слова.
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Так он про свою кацапскую и написал.
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И тут проксевые кацапы резко завели старую песню, что страны Балтии и Польша ничего не решают в ЕС.
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Да,ганчаренко тортик пожрать не дадут.
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да плевать лягушатникам на все это
последние нормальные французы были при Наполеоне Бонапарте
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после резиновых перчаток и костюмов химзащиты нашу делегацию считают идиотами
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Какую вашу делегацию, кацап? Ваша делегация вообще была лишена слова.
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Так он про свою кацапскую и написал.
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Я этого дурачка, эксрыга нефига не пойму. То он, когда вернули в ПАСЕ делегацию из паРашки, заявил делегация из Украины в знак протеста не будет участвовать в заседаниях, теперь его палкой оттуда не выгонишь, сам без приглашения собрался ехать.
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Схоже що "євроцуцики" навмисно хочуть посварити Україну з ЄС.............
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роСцякия не перестает смешить мир...Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роСЦЯКИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу ВООБЩЕ !. Короче роСЦЯКИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии..
.
НО !.

Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
.
Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в шесть раз больше чем прогнозировали японсские власти.
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. На это КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роСЦЯКИЯ !!!.
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"Украинская делегация не будет участвовать в праздновании 70-летия Совета Европы" - наших не приглашали или мы уже в Европу не идём?
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Ничего нерешающие страны решили создать свою секту.
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Быть буфером от РФ, это ничтожный вклад?
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Уяви собі що - так..............
Тим паче що весь цей "буфер" - надуманий і яйця виїденого не вартий.
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И тут проксевые кацапы резко завели старую песню, что страны Балтии и Польша ничего не решают в ЕС.
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