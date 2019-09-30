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 Политика Украины, Экономика
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Все про:НАБУ (2894) декларация (1101) Данилюк Александр (406) НАПК (743)

 В декларации Данилюка найдены недостоверные сведения на сумму 1,6 млн грн, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам полных проверок деклараций выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов. Обоснованные выводы о выявленных признаках уголовных преступлений будут направлены в НАБУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Александр Данилюк, подавая декларации 2015 года (исправленную) и 2016 (исправленную), отметил недостоверные сведения о жилой доме и земельном участке, принадлежащих ему и члену его семьи (супруге) на праве общей собственности. Сумма недостоверных сведений в декларациях 2015 года (исправленной) и 2016 (исправленной) составляет более 1,6 млн грн в каждой.

Кроме того, недостоверную информацию в декларациях подали народный депутат Украины Виктор Шевченко и судья Дружковского городского суда Донецкой области Геннадий Молибога.

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Молибога в декларации 2015 года (исправленной) не указал два земельных участка, принадлежащих ему на праве собственности, и автомобиль, который находился у него в пользовании. Кроме того, отметил недостоверные сведения о квартире и легковом автомобиле, принадлежащих ему на праве собственности, а также недостоверно указал доход, полученный членом семьи (женой) от занятия предпринимательской деятельностью.

Подавая декларацию за 2016, судья уже указал информацию о земельных участках. Вместо этого сведения об автомобиле, который находился у него в пользовании, не указал. Также он недостоверно указал сведения о квартире и автомобиле, принадлежащих ему на праве собственности.

Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации судьи 2015 года (исправленной) составляет более 1,6 млн грн, а за 2016 - более 560 тыс. грн.

По результатам проверки декларации Шевченко за 2017 (исправленной) установлено, что народный депутат не указал сведения об автомобиле, который принадлежит ему на праве пользования, наличие у него и члена его семьи (жены) корпоративных прав, а также доходы, полученные женой. В общем выявлено нарушений на сумму почти 480 тыс. гривен.

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Напомним, ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена ​​статьей 366 - 1 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3151117
 
 
 Топ комментарии
 
Решил как-то Данилюк пойти против Бени....
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Уволен еще вчера...
Как там у Богдана, Разумкова с декларациями, все идеально-правильно?
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Вопрос ЗЕлёной плесени, - так шо, этого поца посодють? За незаконное обагащение.
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Уволен еще вчера...
Как там у Богдана, Разумкова с декларациями, все идеально-правильно?
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Вони невідповідності декларацій Богдана та інших опублікують тільки у випадку протиріч їх з Бєнєю.
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Вопрос ЗЕлёной плесени, - так шо, этого поца посодють? За незаконное обагащение.
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вон он какой злой и с памятью хорошей - да беня зверь
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"Мстя моя будєт ужастна. Ілі мста?" ( Найвеличніший політик **********). Насправді сумно. Бо у НАПК ці інформація була давно. А тепер підозрюю, що нею просто хочуть закрити йому рота і тримати на гачку.
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ТАК і тільки ТАК ! "Своїм все - ворогам Закон " ! Древній принцип таких влад . Там в ВР всіх в аудит і ТАКЕ ввилізе , але в дії принцип "Своїм все - решті Закон " . Бє дуже мстивий до тих хто проти нього .
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Вот те на. А до этого ж был, как в шапке-невидимке.
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Все правительство парашенки из таких. У Зеленского тоже хватает. Но у него еще есть время их вычистить. Иначе его самого почистят.
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Ага, когда свою виллу в Италии клоун "забыл" - зебилы как то молча сидели.
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А про виллы зеленского в Италии ,незадекларированные подробнее можно?У нас перед законом все равны или нет ,а ,зелюки?А как там кипрские офшоры поживают ?
Ох ,сколько вопросов накопилось ,а в ответ тишина...
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Ігор в підсвідомості носить зелені окуляри , тому в таке не повірить . Він не наївний , просто зелені окуляри .
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не виллы, а вилла, и она есть в декларации. И это заработанные деньги. У него еще и квартира в Британии, и гостиница в Грузии есть. Посмотри декларацию. Все легально.
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Хто в "зелених окулярах" то такого не побачать .
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Шой бизнес с кацапами во время войны в Украине ,высоко оплачивают оккупанты, во время предать ,это не предать а предвидеть- совет от Зе.
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А что такого ужасного в слове офшор? Задекларировал и свободен
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где у него офшоры? это у пети вашего панамские счета
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Вот говорят вам не лезте в Трубу со своим зелей,многое могут вам тут приподнести на блюдечке с голубой каемочкой,но вы не успокаиваетесь,пожалели бы Зелю,так нет!
"...Ранее в интервью актер заявлял, что закрыл свой бизнес в России в 2014 году. Однако позже, как сообщали "Вести", признался, что через кипрскую фирму владеет вместе с бизнес-партнерами тремя российскими кинокомпаниями, одна из которых даже победила в конкурсе на получение средств от Минкульта России. .."
https://vesti.ua/vybory-2019/president/322404-zelenskij-sdelal-rezonansnoe-zajavlenie-o-kiprskom-ofshore

Если Вам нужно на Цензоре опубликовать весь компромат на зелю,вы не мелочитесь,сразу так и скажите.А люди пусть почитают.
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По словам Зеленского, "Квартал 95" получает роялти от всего продукта, который был произведен до 2014 года. Но выйти из основателей российской компании он не может, потому что связан долгосрочным контрактам. Впрочем, как заявил тогда Зеленский, он якобы нашел решение этой ситуации и планирует в ближайшее время выйти из состава учредителей кипрской компании. Как видим, слово он свое сдержал. В вашей же ссылке.
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По моей ссылке он говорил одно ,а сделал другое. вот тебе как "честно" зарабатывал зеленский свою виллу и квартиры во время войны с россией, и тогда видать его не сильно стеснял илловайский котел ,которым он теперь манипулирует, жизнями погибших манипулирует ,жалкий клоун!
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Альо, кто ссейчас президент? Что,методичка в ход пошла? Порошенко ,принял закон о мове, восстановил и вооружил армию,остановил наступление путлера, добился международных санкций против оккупанта, добился Томоса для Украины, пенсии выплачивались стабильно, было повышение зарплат и пенсий ,и это не смотря на то что в стране война ,потеряны территории и инфраструкткра Донбаса и Крым , на содержание армии уходит больше миллиона долларов в день, и влаживал свои деньги на снайперские винтовки ,военные катера и пр.,вот пусть плесень хоть половину сделает из этого, а не принимает законы - пустышки ,не делит кресла и не устраивает "охоту на ведьм" в Украине и США.
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При чем здесь директор завода, он член какой-то партии, команды?
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"Честно заработанные" шоубизнесом с оккупантами во время войны в Украине,кипрскими офшорами и баблом каломойши,
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А кто же спорит,конечно заработанные ,15 комнат ,хи-фи ,только каким образом?
Пусть будет вилла,только врать тут не нужно,зелючка.Вы когда брешите, хоть бы подумали ,что даете повод выставлят компромат, вы зеле враги что ли?
Зеленский не задекларировал виллу на итальянском курорте, который СМИ называют "московской провинцией", - "Слідство.Інфо".

https://censor.net.ua/photo_news/3119070/zelenskiyi_ne_zadeklariroval_villu_na_italyanskom_kurorte_kotoryyi_smi_nazyvayut_moskovskoyi_provintsieyi
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А если вы не доверяяете информации Цензора ,зачем тогда сидите тут? Вполне возможно и задекларировал,куда же деваться когда нашли? Другое дело когда купил,и когда задекларировал.Не надо на дурака играть ,ладно?
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Да,да.В декларации имущества,купленного с 14 года порядка на 15 млн долларов.Все прозрачно.Один вопрос,а минимум три миллиона долларов налогов в бюджет заплачены?
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А у других бобиков все тютелька в тютельку! Да, все правильно, тупой нарід все схавает
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Если Данилюк сейчас откроет свой рот и выдаст внутреннюю кухню Зеленого болота,мало им не покажется,так что с этой инфой лучше бы помолчали,но они дебилы,по этому будем ждать дальнейшей жо..пы для страны и зеленых обезьян !
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Там серйозніше , там певно Сам регент взяв кермо розправи до своїх рук .
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Не удивительно. Помню, как Данилюк во время майдана сбежал. Но лучше бы незадекларированный миллион у него нашли ДО назначения на должность и вообще не назначали. В декларации Данилюка найдены недостоверные сведения на сумму 1,6 млн грн, - НАПК - Цензор.НЕТ 4779
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Видите, что ждет Зе если он пойдет против Бе!
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Да ладно. Все ж знают, что Коломойский патриот, спаситель и человек твердых устоев.

Ничего особо нового и страшного не будет. Ну сожгут ему дом, а самого собьют машиной или зальют в бетон.
Беня ж - сторонник традиций 90-х.
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"Александр Данилюк, подавая декларации 2015 года (исправленную) и 2016 (исправленную), отметил недостоверные сведения о жилой доме и земельном участке, принадлежащих ему и члену его семьи (супруге) на праве общей собственности. Сумма недостоверных сведений в декларациях 2015 года (исправленной) и 2016 (исправленной) составляет более 1,6 млн грн в каждой."
Мать вашу!
Так В ЧЁМ недостоверность?
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Т.е. до того, как на Данилюка наехал Богдан, все было в ажуре. А после вынужденного увольнения сразу решили навешивать дохлых собак.

Так сожгите ему дом и сбейте его машиной. Чего уж теперь меньжеваться.
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из команды Зеленского только одна дорога - на нары
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ДАВАЙТЕ ДЛЯ начала вспомним В какой команде Данелюк БЫЛ!?, А насчёт Коломойского! ТАК этот человек сделал свой вклад В начале войны против России больше Порошенка и всех вместе взятых, И это не оспоримый Факт. А вот ТО, что когда обстановка на востоке Украины не много стабилизировалась, И когда Коломойский стал устраивать договорняки с сепарами - ВОТ тут он перешёл грань!.
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