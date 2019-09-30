 В декларации Данилюка найдены недостоверные сведения на сумму 1,6 млн грн, - НАПК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Александр Данилюк, подавая декларации 2015 года (исправленную) и 2016 (исправленную), отметил недостоверные сведения о жилой доме и земельном участке, принадлежащих ему и члену его семьи (супруге) на праве общей собственности. Сумма недостоверных сведений в декларациях 2015 года (исправленной) и 2016 (исправленной) составляет более 1,6 млн грн в каждой.
Кроме того, недостоверную информацию в декларациях подали народный депутат Украины Виктор Шевченко и судья Дружковского городского суда Донецкой области Геннадий Молибога.
Молибога в декларации 2015 года (исправленной) не указал два земельных участка, принадлежащих ему на праве собственности, и автомобиль, который находился у него в пользовании. Кроме того, отметил недостоверные сведения о квартире и легковом автомобиле, принадлежащих ему на праве собственности, а также недостоверно указал доход, полученный членом семьи (женой) от занятия предпринимательской деятельностью.
Подавая декларацию за 2016, судья уже указал информацию о земельных участках. Вместо этого сведения об автомобиле, который находился у него в пользовании, не указал. Также он недостоверно указал сведения о квартире и автомобиле, принадлежащих ему на праве собственности.
Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации судьи 2015 года (исправленной) составляет более 1,6 млн грн, а за 2016 - более 560 тыс. грн.
По результатам проверки декларации Шевченко за 2017 (исправленной) установлено, что народный депутат не указал сведения об автомобиле, который принадлежит ему на праве пользования, наличие у него и члена его семьи (жены) корпоративных прав, а также доходы, полученные женой. В общем выявлено нарушений на сумму почти 480 тыс. гривен.
Напомним, ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366 - 1 Уголовного кодекса Украины.
Как там у Богдана, Разумкова с декларациями, все идеально-правильно?
Ох ,сколько вопросов накопилось ,а в ответ тишина...
"...Ранее в интервью актер заявлял, что закрыл свой бизнес в России в 2014 году. Однако позже, как сообщали "Вести", признался, что через кипрскую фирму владеет вместе с бизнес-партнерами тремя российскими кинокомпаниями, одна из которых даже победила в конкурсе на получение средств от Минкульта России. .."
https://vesti.ua/vybory-2019/president/322404-zelenskij-sdelal-rezonansnoe-zajavlenie-o-kiprskom-ofshore
Если Вам нужно на Цензоре опубликовать весь компромат на зелю,вы не мелочитесь,сразу так и скажите.А люди пусть почитают.
В декларации: " Кіпр, Британські Віргінські Острови, Беліз."
https://public.nazk.gov.ua/declaration/98a80581-f9af-40ec-95c7-9283b69f9b4e
30.09.2019 12:07
Пусть будет вилла,только врать тут не нужно,зелючка.Вы когда брешите, хоть бы подумали ,что даете повод выставлят компромат, вы зеле враги что ли?
Зеленский не задекларировал виллу на итальянском курорте, который СМИ называют "московской провинцией", - "Слідство.Інфо".
https://censor.net.ua/photo_news/3119070/zelenskiyi_ne_zadeklariroval_villu_na_italyanskom_kurorte_kotoryyi_smi_nazyvayut_moskovskoyi_provintsieyi
Ничего особо нового и страшного не будет. Ну сожгут ему дом, а самого собьют машиной или зальют в бетон.
Беня ж - сторонник традиций 90-х.
Мать вашу!
Так В ЧЁМ недостоверность?
Так сожгите ему дом и сбейте его машиной. Чего уж теперь меньжеваться.