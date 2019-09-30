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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бизнес (1210) олигарх (519) Разумков Дмитрий (214)

 Мы сделаем крупный бизнес не олигархическим, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что олигархов уберут от крупного бизнеса.

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

Так, комментируя необходимость повышения ренты олигархам, Разумков сказал, что этот вопрос уже отрабатывается в профильном комитете Рады.

"Повышать ренту нужно, это мое личное мнение, но пока это обсуждать рановато. Пока я не готов это комментировать. Также будут приняты законы в рамках BEPS (международный план противодействия уклонению от уплаты налогов). Мы сделаем крупный бизнес не олигархическим", - отметил он.

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Кроме того, он подчеркнул необходимость принятия налога на выведенный капитал.

"Я думаю, что к этому нужно идти. У нас сейчас есть проблемы, потому что тому же МВФ нужно показывать компенсаторы - это не быстрые процессы, но сама инициатива правильная и я думаю, что мы к ней придем. Я не могу сказать, что это произойдет в ближайшем будущем - завтра-послезавтра, но это было и в программе президента, это было в программе партии", - сказал Разумков.

Полный текст интервью с Дмитрием Разумковым читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3151115
 
   
 Топ комментарии
 
розумков - клоун.. Намекает что останется один коломойша...
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розумков - клоун.. Намекает что останется один коломойша...
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Ні. Все простіше. Проголосують за закон про заборону вживати слово"олігарх".
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И Барыга-Мародер тоже Мы сделаем крупный бизнес не олигархическим, - Разумков - Цензор.НЕТ 2552
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Ну, удачи. Один патриарх Петро убирал себя, другой Коломойша посмотрим как уберет Мы сделаем крупный бизнес не олигархическим, - Разумков - Цензор.НЕТ 4017
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крупный бизнес неолигархический... национализация, штоле?
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Это уже в 2014-м все слышали. Покажи реальные шаги и вот тогда тебе начнут верить, а не разводишь бла бла бла из мантр сывочолого гетьмана (плагиатишь).
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ХА ХА ХА ХА
Не знаю насчет крупного бизнеса, пока что никаких решений от вас не видел токо ОБЯЦЯНКИ ЦЯЦЯНКИ! А вот мелкий бизнес уже начали плющить по взрослому!!
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Драсте, ніяких рішень. А повернення млрдів державних гривень Ігорьвалерієвичу, за незручності через потребу облітати окуповані крим і бамбас?
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Так мелкий бизнес это же потенциальные олигархи в будущем... Вот они и начали бороться так сказать с низов)
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Олігархів треба душити пока вони ще маленькі, в вигляді ФОПів
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Ню...ню...Пока что не наблюдается даже начинаний. Видно как щемить собрались бесзащитніх малій и средний.
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Мы сделаем крупный бизнес не олигархическим, але почнемо з ФОПів. Бу-га-га! Мы сделаем крупный бизнес не олигархическим, - Разумков - Цензор.НЕТ 4323 Мы сделаем крупный бизнес не олигархическим, - Разумков - Цензор.НЕТ 2123
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не, ну а шо - ФОПы те еще олигархи! Ми зробимо великий бізнес не олігархічним, - Разумков - Цензор.НЕТ 936 в пределах-то от 1 до 5 млн оборота в год
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коломой не олигарх, а все остальные олигархи!
мы сделаем крупный бизнесс не олигархическим!

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"ИгорьВалерьич, простой бизнесмен, очень приятно ..."
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Ай вэй,какое открытое добродушное лицо,поздравляет вас с новым 5780м годом и желает,чтобы все...
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а во второй руке не иначе нож или пистолет Ми зробимо великий бізнес не олігархічним, - Разумков - Цензор.НЕТ 4468
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Зачем вообще нам олигархи ?(Читай-воры) Эти люди ,бывшие партработники,воспользовавшиеся ситуацией того,что люди которых они держали в темноте,понятия не имели,что такое бизнес,ваучеры и прочие капиталлистические замолоди. Обычные лохи,просто у гарнила власти. Ну еще бандиты типа ахметова из Донецка. Зачем они ? Имея деньги,они бесконечно будут содержать собственных боевиков.Подкупать ментов и судей. Угрожать безопасности гражданам и запугивать их силой. Зачем все это ? К тому же ,своей тупостью они тормозят экономику. Ахметов за 20 лет,что развил ? Где технический прорыв производства ? - Просто методично выжимал из имеющегося оборудования все возможное. А когда то приходило в негодность,тупо резал на метал. Так же и с людьми.
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Мы сделаем крупный бизнес не олигархическим - мы это уже видим по Коломойскому.
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Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти...
Вас же, неуків, олігархи сукупно з московією та продажними «журналістами» і привели до влади! Ви поступово знищите Україну.
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Врет как дышит. Если кто не знает, то отец Разумкова был главным идеологом комсомола Украины при СССР.
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бггг.
Данилюк пошёл, Разумкову приготовиться.
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А почему ему готовиться? Он плохо врет в пользу олигархов?
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Продажа 200 тыс га в одни руки против Германии в 300 га Это уже не вранье а гебельсовская пропоганда. Отмазка не хилая бабушек с паями надо выручать.
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А может Разумков имел ввиду бабушек-олигархов с их двумя-тремя гектарами... Ми зробимо великий бізнес не олігархічним, - Разумков - Цензор.НЕТ 60
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200 тисяч га=2 000 квадратних кілометра=квадрат 45 км на 45 км
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"Повышать ренту нужно, это мое личное мнение, но пока это обсуждать рановато."

турборежим вдруг резко выключился, ахаха))
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Вот почему-то ничего не слышно про борьбу с монополиями...
А это те самые олигархи...
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Процитирую полночтью поговорку про обіцянку:
Обіцянка-цяцянка, А ДУРНЕВІ РАДІСТЬ
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Согласно предвыборной программе, а также заявлениям Зеленского и членов его команды, новый президент обещал:

· провести налоговую амнистию;
· заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал;
· отменить мораторий на продажу сельхозземель;
· сделать так, чтобы Украина полностью обеспечивала себя энергоресурсами и начала их экспортировать;
· внедрить экономический паспорт украинца (предлагается перечислять на счет каждого ребенка средства от реализации государством природных благ (недра, земли);
· пересмотреть условия сотрудничества с Международным валютным фондом;
· гарантировать стабильность ПриватБанка;
· снизить тарифы на газ.
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Необходима консолидация. Для этого следует прекратить разборки, кто за кого голосовал. Люди могут ошибаться. Создать условия чтобы люди которые голосовали и за Зе и за Петра осознали, что они голосовали за плохих. И что необходимо всему народу вместе помешать ЗЕ в его грязных делах. И сделать все, чтобы в следующем году провести внеочередные выборы в парламент, а может и президента. А то ЗЕ погнал Украину прямо в пропасть ускоренными темпами.
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вон в святой луганде тоже люди "ошиблись", а теперь ноют мыжеУкраина.... Не ошибались, а голвой не пользовались во время выборов!
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я за Пе но не согласен что "голосовал за плохих". Ты голосовал за Зе вот ты и признавай.
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"Дефиниция "налоговая амнистия" некорректна и не несет политэкономического смысла.
Кто будет определять природу капитала? На каком основании? Люди заработали деньги, не пойман - не вор. Есть презумпция невиновности, в том числе и финансово-экономическая. Никто ничего не должен доказывать, объяснять, откуда взял деньги. Сама по себе инициатива глупа и непрофессиональная и показывает социалистическое восприятие экономики.
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Вместо согласования налога на выведенный капитал, нужно отменять налог на прибыль. Как и амнистия, НнВК - это гомункулус. Все это искуственно выведенные предложения, не от жизни.
Они не несут в себе позитива. Если снизить НДС до 5%, то это был бы колоссальный рывок для экономики. Если вместо налога на прибыль и военного налога ввести 5% налога на покупку, из тени вышла бы большая часть бизнеса. Если бы подоходный налог снизили до 10%, это еще вывело бы из тени десятки миллиардов долларов.
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Сама по себе идея экономического паспорта, базового дохода интересная. Но тогда нужно национализировать все природные ресурсы. Забрать редкоземельные металлы, марганцевые руды. Изъять у Фирташа, Ахметова, Коломойского их заводы. Это экономическая революция. Ренты слишком мало. Чтобы обеспечить поток средств, ее нужно поднять в разы. Идею нужно просчитывать, сделать аудит.
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Убрать потолок налоговой базы на единый социальный взнос. Много получаешь - много плати в Пенсионный фонд и соцстрахование.
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Украинцы и так привыкли к халяве, со времен совка. Еще и безусловный базовый доход внедрять - это еще сильней плодить социальных паразитов.
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Этот разумкову смешной как клоун, ибо как холуи олигархов "слуги народа" могут сделать крупный бизнес в Украине неолигархическим? Никак. Поэтому это заявления лапша для тупого быдла, примерно как лапша зе, шо украинскую землю не будут покупать инопланетяне.
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"Мы сделаем..."
Сначала 73%, потом всю Украину, ну и наконец олигархат - куда же без них.
Ах дааа. Трампа тоже "сделали"!!!
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быдломасса на слово "олигарх" реагирует как собака Павлова - "Гав-гав"
Поэтому все что нужно для популярности - имитировать борьбу с мифическими "олигархами".
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или с теми, кто дядюшке Бе дорогу перешел
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