 Мы сделаем крупный бизнес не олигархическим, - Разумков

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.
Так, комментируя необходимость повышения ренты олигархам, Разумков сказал, что этот вопрос уже отрабатывается в профильном комитете Рады.
"Повышать ренту нужно, это мое личное мнение, но пока это обсуждать рановато. Пока я не готов это комментировать. Также будут приняты законы в рамках BEPS (международный план противодействия уклонению от уплаты налогов). Мы сделаем крупный бизнес не олигархическим", - отметил он.
Кроме того, он подчеркнул необходимость принятия налога на выведенный капитал.
"Я думаю, что к этому нужно идти. У нас сейчас есть проблемы, потому что тому же МВФ нужно показывать компенсаторы - это не быстрые процессы, но сама инициатива правильная и я думаю, что мы к ней придем. Я не могу сказать, что это произойдет в ближайшем будущем - завтра-послезавтра, но это было и в программе президента, это было в программе партии", - сказал Разумков.
Полный текст интервью с Дмитрием Разумковым читайте здесь.
Не знаю насчет крупного бизнеса, пока что никаких решений от вас не видел токо ОБЯЦЯНКИ ЦЯЦЯНКИ! А вот мелкий бизнес уже начали плющить по взрослому!!
мы сделаем крупный бизнесс не олигархическим!
Вас же, неуків, олігархи сукупно з московією та продажними «журналістами» і привели до влади! Ви поступово знищите Україну.
Данилюк пошёл, Разумкову приготовиться.
турборежим вдруг резко выключился, ахаха))
А это те самые олигархи...
Обіцянка-цяцянка, А ДУРНЕВІ РАДІСТЬ
· провести налоговую амнистию;
· заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал;
· отменить мораторий на продажу сельхозземель;
· сделать так, чтобы Украина полностью обеспечивала себя энергоресурсами и начала их экспортировать;
· внедрить экономический паспорт украинца (предлагается перечислять на счет каждого ребенка средства от реализации государством природных благ (недра, земли);
· пересмотреть условия сотрудничества с Международным валютным фондом;
· гарантировать стабильность ПриватБанка;
· снизить тарифы на газ.
Кто будет определять природу капитала? На каком основании? Люди заработали деньги, не пойман - не вор. Есть презумпция невиновности, в том числе и финансово-экономическая. Никто ничего не должен доказывать, объяснять, откуда взял деньги. Сама по себе инициатива глупа и непрофессиональная и показывает социалистическое восприятие экономики.
Они не несут в себе позитива. Если снизить НДС до 5%, то это был бы колоссальный рывок для экономики. Если вместо налога на прибыль и военного налога ввести 5% налога на покупку, из тени вышла бы большая часть бизнеса. Если бы подоходный налог снизили до 10%, это еще вывело бы из тени десятки миллиардов долларов.
В один не влезло ?
Сначала 73%, потом всю Украину, ну и наконец олигархат - куда же без них.
Ах дааа. Трампа тоже "сделали"!!!
Поэтому все что нужно для популярности - имитировать борьбу с мифическими "олигархами".