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Все про:Норвегия (377) Россия (73959) спецназ (521)

 Российский спецназ обнаружен в Норвегии, - СМИ

Российский спецназ заметили на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом сообщает местное издание "AldriMer".

"По данным норвежских разведывательных служб, российские спецназовцы проводили разведку местности и изучали ключевые объекты инфраструктуры. Для их развертывания была использована как минимум одна специальная подлодка, предназначенная для выполнения секретных задач", - говорится в публикации.

Снимки с самолетов-разведчиков, доказывающие российское присутствие, Норвегии предоставили США.

Как выяснилось, самолеты США проводили в этом районе разведсъемку с воздуха и показали фотографии, на которых - российские спецназовцы.

Появление военных в Норвегии связывают с учениями, которые Россия проводит в Баренцевом море. Отмечается, что на материковой части Норвегии российские спецназовцы действуют под видом штатских.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Норвегия получила доказательства глушения Россией сигналов GPS во время учений НАТО

Источник: https://censor.net.ua/n3151113
 
   
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Где адекватный ответ?
Закройте, хотя бы, визы, чтобы туристы не шастали по Европе.
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Ты это на лбу наклей 73% дыбилов, рожденными "уставшими от войны"! Судя по твоим картинкам, Кассапия воюет с Украиной по меньшей мере лет 400! И **** до сих пор "не устала"!
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Где адекватный ответ?
Закройте, хотя бы, визы, чтобы туристы не шастали по Европе.
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бесполезно. Им новые пасспорта выдадут, как с туристом в Берлине было.
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Киллера поймали, оружие убийства из реки выловили, деньги отследили - чем не доказательства?
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забавный понедельник. Интересно, последует реакция Норвегии или нет?
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нет не ответят, отморозятся типа это фейк как так обосрутся что то отвечать против ядерной державы с которой идут тесные экономические связи ))
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Ядерной державой сейчас никого не напугать уже, примут меры не парься, шведы весь Готланд вон себе пкрми заставили, или ты веришь шо рашка может успешно пресануть норвегов? Рашка чемпион по насрать всем но в бой она только 150 к подготовленного боеспособного мяса имеет которое в случае выдвижения резко проредят до нуля, это слова рашнэкспертов и это все уже знают.
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Вы наивны, как младенец)

Если бы русская погань, была уверена что не вернется к себе на базу живыми, высадки не было бы.
А так... жирная и холеная Европа, как обычно ждет, что за нее Америка по пункту №5 будет кого то прессовать. Америка одна, а Европы много - и вся она смотрит в зубы расейкому фюреру. Деньги ведь не пахнут?
По сему, идею мира Трампа все знают... + пока Европа не умоется соплями от кирзового сапога рашн зольдат, Трамп не шевельнется.Всем, всего хорошего. И хорошего всем настроения.
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Конечно.Углубленная обеспокоенность)))
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рашке нужно разрушить нефте-газовую инфрастурктуру Норвегии - чтобы поднять цены и вернутся в Европу..
Но такое вторжение будет иметь кучу последствий...
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Не похоже, что этот снимок с самолета.
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Аж некая гордость берет за "братьев". Насрать как бегемоты буквально везде, а потом строить из себя фею, которая какаят радугой, это нужно иметь нехилый артистический талант. Ну просто гении целомудрия и милоты.)
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"Россія кончаєтся там гдє канчаєтся русскій язик" . С. Мєдвєдєва . 2014 р.
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Будут вам границы,уроды,в пределах москорепии ,все к тому идет...
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Нужно было захерачить ракетой с беспилотника. А сказать,что не ожидали во время учений там никого.
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А вони ХОТЯТЬ!
Там браття ! Вони теж сцють у сміттєпроводи !
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Это очень хорошо - до Запада не дойдёт понимание русской угрозы до тех пор, пока они её на своей шкуре не почувствуют . . . А то Украина далеко и непонятно.
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Снимайте санкции с недоимперии и голосуйте дальше за их присутствие в ПАСЕ!
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О....Метастази...
Зараза русского міра розповзається...
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как там в норвегии насчёт притеснения российскоязычных , какой государственный язык
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на Шпицбергене 2 языка, норвежский и руссий
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вообще адиннарот с норвегами,разделенный искуственно!
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Только не с норвежцами, а с финнами.
А так всё верно...
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«Нікогда нє вєрьте русскім» (с)


https://ru.wikipedia.org/wiki/Языки_Шпицбергена

Официальным языком Шпицбергена является НОРВЕЖСКИЙ.
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кстати, в роиссе отреагировали на это, говорят их там нет
"Сообщения о присутствии российских сил специального назначения в Норвегии - фейк. Об этом заявило на официальной странице в Facebook посольство России в Осло."
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Бо перед тим, як робити такі заяви, потрібно подбати про докази. Наприклад, трупи самих спецназівців, чи штурвал з потопленої/захопленої субмарини.
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Норвежці повинні зрозуміти, що для росії нема кордонів. Може відбутися щось на зразок подій у СА і норвежського газу не буде.
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а как это когда производители фейков говорят про то что что-то фейк? это конкуренция или как? или у них то что правда фейк, то есть у них наоборот всё
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Сейчас Белингкет прмониторит соц сети и все всем сразу станет понятно, а был ли мальчик с высокой долей вероятности.
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бравые ребята!!! везде успевают!!!
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Называть рузьге фашистов правыми ребятами?
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В штатском говорите ихтамнет,ну и будете наблюдать и сопли жевать? Ихтамнет вот пишут кацапские СМИ-Сообщения о присутствии российских сил специального назначения в Норвегии - фейк. Об этом заявило на официальной странице в Facebook посольство России в Осло. Соответствующая публикация и реакция на нее датированы 27 сентября, однако СМИ обратили на это внимание только 30 сентября.

В российском дипломатическом представительстве считают, что публикация портала Aldrimer.no - не что иное, как грубая провокация. «Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России», - сказано в сообщении посольства.
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Європа стурбована. Гандоси від цієї самої стурбованості отримають по своїй пиці засраним кацапським сапогом, та буде вже запізно щось робити.
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У норвежцев тоже неплохой спецназ,вот пусть и "засекретят" наглухо "туристов". Російських спецпризначенців виявлено в Норвегії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6797
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це писдець плювок в обличча НАТО, це по суті початок 4 світової війни, ***** не зупинется поки кацапів не задавлять всім світом...
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от зе-команды ****...
московиты радуются....



Телеканал "Звезда"

@zvezdanews

·1 ч

Глава украинской делегации в ПАСЕ призвала не игнорировать Россию:
Російських спецпризначенців виявлено в Норвегії, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4745
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Ця космополітка і їхала туди тільки для того щоб спілкуватися з кацапською делегацією , бо навчалась в масквє . Ще та патріотка москви . Звичайно озвучує тільки ті тексти що їй через боддана передали з кремля .
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прочитайте заметку до конца: "Отмечается, что на материковой части Норвегии российские спецназовцы действуют под видом штатских".
Что за оборудование стоит на разведывательных самолетах США, которое позволяет в штатских определить спецназ?
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"а я руцкого узнаю по бояре", в сухпай, как энергетик входит. оптика сегодня позволяет рассмотреть флакончики на местах, где они перекусывали не только ухой под видом 12 рыбаков ))
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Не парьтесь, расчехлят норвеги своих спецов там, больше те не полазят.
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"Отмечается, что на материковой части Норвегии российские спецназовцы действуют под видом штатскиИсточник: https://censor.net.ua/n3151113"
Это тоже американцы со спутника высмотрели?
А на кой хрен им на Шпицбергене высаживать какой то спецназ, если туда россияне вольные ездить сколько угодно и куда угодно без виз? Там совершенно легально россияне могут разведывать все, что угодно.
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А вот Боширову с Петровым не так повезло. Чтоб пошпилиться всласть на территории Британии, пришлось визы брать.
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роСцякия не перестает смешить мир...Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роСЦЯКИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу ВООБЩЕ !. Короче роСЦЯКИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии..
.
НО !.

Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
.
Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в шесть раз больше чем прогнозировали японсские власти.
.
. На это КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роСЦЯКИЯ !!!.
.
.
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Толерасты проводят политику умиротворения *****, как проводили политику умиротворения Гитлера и Сталина. Закончилось потом все десятками миллионов убитых и искалеченных. Все эти заявления, о том, что НАТО- скорее политический блок, чем военный, развязывают руки *****. Рашка уже в Сирии и Ливии, в Украине и Норвегии, готовится воевать за Север. Жуйте сопли дальше и целуйте ********* в жопу.
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Да причем здесь толерастия. Европейцы никого не умиротворяли, они подчинялись сильному. То же происходит и сегодня.
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Просвещайся, хотя бы этим: "Політика умиротворення - це специфічний різновид військової політики країни (держави), суть якої полягає в поступках державі-агресору, заради компромісів, на які йде країна, щоб утримати ворога від порушення миру або застосування крайніх заходів. Термін найчастіше вживається для пояснення зовнішньої політики британського уряду на чолі з Дж. Р. Макдональдом (1931-1935), а пізніше - Стенлі Болдвіном (1935-1937), Вінстоном Черчілем (1937-1940) у питаннях щодо нацистської Німеччини у 1933-1939 роках, яка найбільш яскраво проявилася в 1937-1939 роках. Така політика призвела до повного розпаду Версальської системи, Ліги Націй та системи колективної безпеки, радикально змінила баланс сил в Європі, значно послабивши геополітичні позиції Великої Британії та Франції, але посиливши Німеччину на чолі з А. Гітлером.
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Они же не дураки объявлять войну Гитлеру. Британцы позже вон попробовали и тут же сбежали с позором на свой остров, где и прятались до конца войны.
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Американці хотіли купити якийсь там острів, а московитська голота маючи ржаві автомати, якими воюють всі терористи в світі, просто віджати. Якби у них були кошти і можливості, то вони б і США віджимали. А так кишечка тоненька-тоненька, і вся набита гавном. Це навіть не нація, а якась мразіна, яких називають людьми.
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"якийсь там острів" называется Гренландия и находится совсем в другом полушарии, по площади он кстати как половина территории ЕС
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Дякую. А це знаю, навів як приклад, що одні набагато сильніші і торгуються за гроші, а інші злі і з голими дупами і їм все мало і хочуть просто забрати.
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Да кому это нужно что то доказывать, делай как Трамп в Сирии- ваших нет, значит уничтожили караван ЧК Вагнера. А ЕС все ждет, когда Путин официально заявит- иду на Вы.
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Защитить русскоязычное население архипелага.
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Если они действуют под видом штатских, то как они их опознали со спутника? По грифу балалайки, торчащему из-под ватника?

А фотографии слишком секретные, чтоб их показать?
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Че вылазка за норвежской селедочкой в рыбный день?
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хотели проверить или труба на месте от СП2, мало ли вдруг норвежские бомжы на метал порезали.
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Второй по величине населенный пункт Шпицбергена Баренцбург принадлежит России. На островах два официальных языка, норвежский и русский. То есть они могли там находится вполне законно.


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Правильно пишется: "Российский скрепназ"!
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