 Российский спецназ обнаружен в Норвегии, - СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом сообщает местное издание "AldriMer".

"По данным норвежских разведывательных служб, российские спецназовцы проводили разведку местности и изучали ключевые объекты инфраструктуры. Для их развертывания была использована как минимум одна специальная подлодка, предназначенная для выполнения секретных задач", - говорится в публикации.

Снимки с самолетов-разведчиков, доказывающие российское присутствие, Норвегии предоставили США.

Как выяснилось, самолеты США проводили в этом районе разведсъемку с воздуха и показали фотографии, на которых - российские спецназовцы.

Появление военных в Норвегии связывают с учениями, которые Россия проводит в Баренцевом море. Отмечается, что на материковой части Норвегии российские спецназовцы действуют под видом штатских.

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