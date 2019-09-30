 Российский спецназ обнаружен в Норвегии, - СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом сообщает местное издание "AldriMer".
"По данным норвежских разведывательных служб, российские спецназовцы проводили разведку местности и изучали ключевые объекты инфраструктуры. Для их развертывания была использована как минимум одна специальная подлодка, предназначенная для выполнения секретных задач", - говорится в публикации.
Снимки с самолетов-разведчиков, доказывающие российское присутствие, Норвегии предоставили США.
Как выяснилось, самолеты США проводили в этом районе разведсъемку с воздуха и показали фотографии, на которых - российские спецназовцы.
Появление военных в Норвегии связывают с учениями, которые Россия проводит в Баренцевом море. Отмечается, что на материковой части Норвегии российские спецназовцы действуют под видом штатских.
Закройте, хотя бы, визы, чтобы туристы не шастали по Европе.
Если бы русская погань, была уверена что не вернется к себе на базу живыми, высадки не было бы.
А так... жирная и холеная Европа, как обычно ждет, что за нее Америка по пункту №5 будет кого то прессовать. Америка одна, а Европы много - и вся она смотрит в зубы расейкому фюреру. Деньги ведь не пахнут?
По сему, идею мира Трампа все знают... + пока Европа не умоется соплями от кирзового сапога рашн зольдат, Трамп не шевельнется.Всем, всего хорошего. И хорошего всем настроения.
Но такое вторжение будет иметь кучу последствий...
Там браття ! Вони теж сцють у сміттєпроводи !
Зараза русского міра розповзається...
А так всё верно...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Языки_Шпицбергена
Официальным языком Шпицбергена является НОРВЕЖСКИЙ.
"Сообщения о присутствии российских сил специального назначения в Норвегии - фейк. Об этом заявило на официальной странице в Facebook посольство России в Осло."
В российском дипломатическом представительстве считают, что публикация портала Aldrimer.no - не что иное, как грубая провокация. «Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России», - сказано в сообщении посольства.
московиты радуются....
Телеканал "Звезда"
@zvezdanews
·1 ч
Глава украинской делегации в ПАСЕ призвала не игнорировать Россию:
Что за оборудование стоит на разведывательных самолетах США, которое позволяет в штатских определить спецназ?
Это тоже американцы со спутника высмотрели?
А на кой хрен им на Шпицбергене высаживать какой то спецназ, если туда россияне вольные ездить сколько угодно и куда угодно без виз? Там совершенно легально россияне могут разведывать все, что угодно.
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НО !.
Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
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Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в шесть раз больше чем прогнозировали японсские власти.
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. На это КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роСЦЯКИЯ !!!.
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А фотографии слишком секретные, чтоб их показать?