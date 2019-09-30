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 Политика Украины
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Все про:Бабий Яр (83) Зеленский (3055) история (1633) память (944)

 Марш в память о жертвах трагедии в Бабьем Яру сделали политическим, - организатор Городецкий

Организатор Марша в память о жертвах трагедии в Бабьем Яру Евгений Городецкий сожалеет, что в этом году мероприятие оказалось в центре политического скандала.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал организатор Марша в память о жертвах трагедии в Бабьем Яру Евгений Городецкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня был четвёртый Марш в Бабий Яр. Или третий, если учесть, что четыре года назад я шёл только с Иваном Котом. Спасибо тебе, Геннадий Хмельницкий, что тогда написал мне и спросил, почему я никого не позвал с собой. Я позвал. И мы пошли вместе. Сто человек. Спасибо всем тем, кто приходит регулярно. На третьем Марше нас было более 300 человек. Сегодня, по разным оценкам, от 500 до 600 человек. И я всегда говорил, что это не политическое мероприятие. Сегодня его сделали политическим. Не обращая внимания на мою просьбу не делать этого. Это уж как водится. Как в анекдоте о синагоге, в которую я не пойду никогда. Первым желанием было сказать, что я в пятый раз пойду опять один. Но потом я подумал, что это было бы предательством. По отношению к тем, кто лежит в Бабьем Яре. По отношению к тем, кто поверил мне, что это будет не политическое мероприятие. Марш будет. 29.09.2020, в 16:00, от кинотеатра "Киевская Русь". И он будет не политическим. Я все сделаю для этого. Спасибо. И сделайте репост. Чтобы все, кто сегодня злорадствует и устраивает танцы на костях моих единоверцев и родственников заткнулись", - заявил Городецкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский не посетил Бабий Яр во время памятных мероприятий, раввины по-разному это восприняли (обновлено)

Марш в память о жертвах трагедии в Бабьем Яру сделали политическим, - организатор Городецкий 01
Марш в память о жертвах трагедии в Бабьем Яру сделали политическим, - организатор Городецкий 02

Напомним, вчера в Киеве состоялся Марш памяти, посвященный трагедии еврейского народа, которая произошла в Бабьем Яру во время Второй мировой войны. Президент Украины Владимир Зеленский не посетил Бабий Яр во время памятных мероприятий. Утром на сайте президента появилось обращение по поводу годовщины трагедии в Бабьем Яру, также были возложены цветы от его имени к памятникам на месте трагедии. Зеленский сфотографировался в Бабьем Яру вечером.

Источник: https://censor.net.ua/n3151111
 
 
 Топ комментарии
 
А Зеленскому не привыкать быть в центре скандалов. Порой, кажется, что ему это даже нравится. Марш в память о жертвах трагедии в Бабьем Яру сделали политическим, - организатор Городецкий - Цензор.НЕТ 3073
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Бо це необхідний атрибут шоу-бізнесу.
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Светлана Самборска
13 год ·

Интересно, Игорь Валерьевич понимает, что:
- когда 1+1, владельцем которой он является, начинает отмазывать Зеленского "Он пришел а Бабий Яр, но позже";

- когда "Объединенная еврейская община Украины", президентом которой является все тот же Игорь Валерьевич Коломойский, начинает выступать "Зеленский прислал цветы, у Зеленского напряженный график, Зеленский и так устал после Америки, пусть раввин заткнется, он вообще никто";

- когда ОПУ, сформированный все тем же Игорем Валерьевичем Коломойским, рассказывает, что в Бабьем Яру Зеленский был один (кто, кстати, фото делал?) и рано утром,

то получается, что дорогой Игорь Валерьевич ЛИЧНО превращает с сраную пародию не только украинскую политику, но и Холокост?
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А Зеленскому не привыкать быть в центре скандалов. Порой, кажется, что ему это даже нравится. Марш в память о жертвах трагедии в Бабьем Яру сделали политическим, - организатор Городецкий - Цензор.НЕТ 3073
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Бо це необхідний атрибут шоу-бізнесу.
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Светлана Самборска
13 год ·

Интересно, Игорь Валерьевич понимает, что:
- когда 1+1, владельцем которой он является, начинает отмазывать Зеленского "Он пришел а Бабий Яр, но позже";

- когда "Объединенная еврейская община Украины", президентом которой является все тот же Игорь Валерьевич Коломойский, начинает выступать "Зеленский прислал цветы, у Зеленского напряженный график, Зеленский и так устал после Америки, пусть раввин заткнется, он вообще никто";

- когда ОПУ, сформированный все тем же Игорем Валерьевичем Коломойским, рассказывает, что в Бабьем Яру Зеленский был один (кто, кстати, фото делал?) и рано утром,

то получается, что дорогой Игорь Валерьевич ЛИЧНО превращает с сраную пародию не только украинскую политику, но и Холокост?
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Всего два слова - "тысяча процентов" превратили разговор в международное политическое мероприятие...
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Зеленский умудрился даже соплеменникам-евреям насолить

Зеленського публічно розкритикував релігійний діяч Яків Дов Блайх. За його словами, презедент-єврей не прийняв участь в пам'ятних заходах з нагоди 78-річної трагедії в Бабиному Яру.

У Facebook він написав, що вважає важливим прояснити свою позицію. Він зазначив, що президент не зобов'язаний звітувати, коли і з яких причин він може або не може відвідати це місце.
У той же час у Зеленського повідомили, що він відвідав заходи в приватному порядку (проліз непомітно у ночі?).

* * *

Вперше за всю історію незалежної України президент не прийшов на заходи з вшанування жертв Бабиного Яру.
Споганив День Незалежності, проявив зневагу до жертв Бабиного Яру.
Чого ще Вам не вистачає, щоб зрозуміти, що людина не на своєму місці?
Ви зробили це разом.- Йозеф Кнехт (@jozefkneht1) September 29, 2019
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НАДО СДЕЛАТЬ ТОГДА ВСЕМ ПОЛИТИКАМ ОБРЕЗАНИЕ !)
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95-ий прцює - один скандал затмарює іншим...Вєсєло
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Барига з підбарижниками намагаються все обгадити.
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Ще скажи що в твоїй кімнаті щось воняє. Марш в память о жертвах трагедии в Бабьем Яру сделали политическим, - организатор Городецкий - Цензор.НЕТ 5312
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Зебилы, моника зеБЕНИНА опять обгадилась,а вам обидно ))
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Ну, само раздувание бабьего яра до размеров, выходящих за рамки того, что происходило во Львове или Житомире, уже было чисто политическим антиукраинским событием.
Начнем хотя бы с объявления (всем собраться).
Оно, явно, написано далеко от Киева, людьми не знающими город, скорее всего - сфабриковано на Лубянке.
На пересечении дегтяревской и Мельникова никогда никакого кладбища не было.
Ближайшее - старое Лукьяновское это территория квирту и мотозавода.
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Mikhail Golub

@golub

·32 мин

Какая годовщина массовых убийств в Бабином Яру?
У пресс-секретаря Зеленского в этот день были дела поважнее.
Марш у пам'ять про жертв трагедії в Бабиному Яру зробили політичним, - організатор Городецький - Цензор.НЕТ 5656
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Я конечно дико извиняюс но имею спросить, а шо, война таки не политика?
ВОЙНА - это продолжение политики государства, иными, насильственными методами.
(Карл Филипп Готтлиб фон Клаузевиц)
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Зелена шмаркля - малорос, воно не Українець і не Єврей, воно блазень,воно нікого не поважає, бо само не варте поваги, воно може тільки, як гоп-стоп боятися, бо воно тупе, малоосвічене ніщо, що низкою випадковостей і завдяки малограмотному в переважній більшості хАхлятсько-малороському бидлу стало Президентом.
Воно ніхто та ніщо без тих ляльководів, що за ним, воно вОнюшка, зейло без роду, племені, головне присмоктатися до грошового місця, тьфу на такого криворізького рагуля, лайно воно. Ганьба Зейлу!
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Я таких особисто знаю! Не євреї, не американці, не росіяни, не украінці-маланци (розшифровуйте це поняття як бажаєте). Їдять свинину, не вчать англійської, сцуть росіян і ненавидять українців але всією душею за Ізраїль, хоча сидіть в Америці, а РОшашана ідуть святкувати в Київ.
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Странный человек этот ваш президент. где не появится какие-то или трагедия, или скандал: Франция, США, Украина (парады в день Незалежності і Бабний Яр)!
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