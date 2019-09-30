 Реальным ФОПам мы сделали только лучше, а негодует крупный бизнес, который ими прикрывается, - Разумков

Об этом сообщил в интервью Цензор.НЕТ спикер ВР Дмитрий Разумков.

То, что пугают, что бабушки будут стоять с кассовым аппаратом, - не соответствует действительности. На первую группу кассовые аппараты не распространяются. На "7 километре" (оптовый рынок под Одессой. - Ред.) - те, кто относится к первой группе, - у них проблем не будет, те, кто относится ко второй группе, - там за счет подъема этих лимитов все будет нормально функционировать... Подняли барьер в 2,5 миллиона, был миллион, снизятся штрафы и многие другие вещи. Если мы говорим - начали с ФОПов, то ФОПам мы сделали лучше", - сказал он.

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В то же время, Разумков подчеркнул, что основная задача принятых законопроектов - вывести из тени крупный бизнес, который зачастую прикрывается ФОПами.

"А мы же все видим, как работают рестораны, как работают крупные фирмы, которые занимаются реализацией бытовой техники - все записано на ФОПов. Это механизм не платить налоги. Неуплата налогов - это минус пенсии, минус зарплаты учителям... Если мы говорим - начали с бизнеса, который под видом ФОПов не платит налоги, то, по-моему, это логично. И мы в избирательной кампании говорили, что ни в коем случае нельзя убирать самозанятое население", - пояснил Разумков.

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