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 Политика Украины
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Все про:бизнес (1210) предприниматели (979) Разумков Дмитрий (214)

 Реальным ФОПам мы сделали только лучше, а негодует крупный бизнес, который ими прикрывается, - Разумков

Принятые парламентом законопроекты №№ 1053-1 и 1073 призваны вывести крупный бизнес из тени и никак не отразятся на работе частных предпринимателей.

Об этом сообщил в интервью Цензор.НЕТ спикер ВР Дмитрий Разумков.

То, что пугают, что бабушки будут стоять с кассовым аппаратом, - не соответствует действительности. На первую группу кассовые аппараты не распространяются. На "7 километре" (оптовый рынок под Одессой. - Ред.) - те, кто относится к первой группе, - у них проблем не будет, те, кто относится ко второй группе, - там за счет подъема этих лимитов все будет нормально функционировать... Подняли барьер в 2,5 миллиона, был миллион, снизятся штрафы и многие другие вещи. Если мы говорим - начали с ФОПов, то ФОПам мы сделали лучше", - сказал он.

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В то же время, Разумков подчеркнул, что основная задача принятых законопроектов - вывести из тени крупный бизнес, который зачастую прикрывается ФОПами. 

"А мы же все видим, как работают рестораны, как работают крупные фирмы, которые занимаются реализацией бытовой техники - все записано на ФОПов. Это механизм не платить налоги. Неуплата налогов - это минус пенсии, минус зарплаты учителям... Если мы говорим - начали с бизнеса, который под видом ФОПов не платит налоги, то, по-моему, это логично. И мы в избирательной кампании говорили, что ни в коем случае нельзя убирать самозанятое население", - пояснил Разумков.

Полный текст интервью с Дмитрием Разумковым читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3151107
 
   
 Топ комментарии
 
Иван Лютый
The show must go on
Вижу, что многие задаются вопросом, почему весь мир обсуждает ситуацию Трамп-Зеленский, а наши СМИ молчат. Просто наши СМИ не знают, как реагировать. Тупые создания, умеющие хорошо только искать зраду в действиях предыдущей власти.
У меня такое чувство, что большинство украинских политиков и "журналистов" до сих пор не понимают масштаб последствий истории Трампа-Зеленский.
Если вкратце - как бы ни окончилась эпопея с импичментом Трампа, в США окажется куча политиков разгневанных на Украину. Потому как они получили множество проблем. А последствия мы выгребать будем очень долго. Ведь именно эти люди подписывают помощь и санкции.
Зеленского американцы за глаза называют Моника Зеленски. Звонок Трампа Зеленскому повлиял на американскую демократию не меньше, чем знаменитый минет Моники Левински Биллу Клинтону.
Фигурально Зеленского называют минетчиком.
Вова это успех!
Зеленский напоминает Мистера Бина. Только пришел куда-то, а уже что-то сломал, развел адский пиздос, но при этом не особо понимает, что происходит. Он понимает, что он в жопе, а как выбраться из нее не знает. Каждое его последующее действие усугубляет предыдущее.
Чем глубже в лес, тем толще партизаны.
А мы ведь предупреждали тебя Вова - не ходи в президенты!
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дело не в кассе, дело в подходе!
где вскрытие коррумпированных чиновников и деофшоризация ?
можно и не отвкечать.
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как раз в истерике по поводу РРО порохоботы не бьются. Наоборот, скорее объясняют зелебобам - їжте, щоб очі повилазили. А в истерике бьются как раз Зелупососы...
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Напоминает нетленку - "Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны" Реальним ФОПам ми зробили тільки краще, а обурюється великий бізнес, який ними прикривається, - Разумков - Цензор.НЕТ 517
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Порохоскот, не желающий работать в белую, нагнетает очередную зраду. А между тем:

ФОП 1 группа (нет наемных рабочих, годовой обьем до 300 тыс. грн.) - не меняется НИЧЕГО

ФОП 2 группа (до 10 наемных рабочих, годовой обьем до 2.5 млн.) - вводится требование применения устройства регистрации операций (это может быть просто смартфон с установленной БЕСПЛАТНОЙ программой)

Как видим, основная причина протестов - стремление скрыть реальный годовой оборот и не платить налоги.
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придурок иди сначала открой кафешку или магазинчик поеш фоповского хлебушка а потом будеш тут распинаться об "оборотах"
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Нищеброд, тебя никто не заставляет кушать фоповский хлебушек, это лично твой выбор. У меня ТОВ, и я честно плачу все налоги, и, естественно, хочу, что бы и ты платил их честно. Не умеешь работать вбелую, езжай в Польшу на стройку, кто тебе доктор?
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да ребятки арифметику в школе не учили-- запомните раз и навсегда все налоги всегда платит конечный потребитель - что бы не накрутило правительство сьев колбасу именно ты заплатил и налоги и штрафи причем за все цепочку и производителей и торговцев и чем больше затраты у них тем больше вы лохи платите а штрафы идут в бюджет а потом беня через очередную схему забирает их себе или вы лохи как думаете те 150 млрд рефинансированья выведенных беней через приватбанк с неба упали ? не лошарики это вы заплатили эти бабки
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Дело в том, что цены не удастся поднимать сколько захочется - все упирается в платежеспособность населения. Поднимешь цены - люди перестанут у тебя покупать - поедешь в Польшу на зароботки, вот и весь нехитрый алгоритм
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Не популярний, але дуже потрібний крок для виходу з тіні. Досить просто глянути наприклад на Буковель. Кожна будка прокату лиж чи кафешка - окремий ФОП, чеки дають через одного. І таких схем повно.
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и что продавец лиж в буковели уже купил себе виллу в Испании? а ГРОСЯ купил!! ну так и кто тут вор, продавец лиж или ГРОСЯ? судя по вашим писулькам вор продавец лиж, а ГРОСЯ чудо менеджер!!
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При чем здесь вообще Гройссман к обсуждению вопросов, касающихся ФОП-ов??? Продавец лыж ни в коем случае не вор, просто пришло время платить государству налоги, вот и все. Не понимаю, почему естественное требование платить налоги вызывает бурление говен в первую очередь у тех, кто позиционирует себя офигенным патриотом Украины???
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ГРОСЯ здесь при том, что главные воры у нас это ВЛАСТЬ!! поэтому хочешь прекратить грабеж в стране займись посадками чинушь а не гоняйся за мелким бизнесом!!
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ой звездун, бабушка с морковкой это не первая а вторая группа ибо это торговля. Безграмтный спикер или лгун.
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Нормами пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України до першої групи платників єдиного податку віднесено фізичних осіб - підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300,0 тис.грн.

Так кто у нас безграмотный, спикер или ты?
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