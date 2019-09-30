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 Политика Украины, Общество
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Все про:Бабий Яр (83) Зеленский (3055) память (944) Холокост (105)

 Зеленский сфотографировался в Бабьем Яру вечером, утром были только цветы, - журналист Зинченко

Президент Украины Владимир Зеленский 29 сентября, в 78-ю годовщину начала массового расстрела евреев в Бабьем Яру, вероятно посетил место трагедии вечером, после эмоциональной реакции раввина Якова Дов Блайха.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке пишет историк и журналист Александр Зинченко.

"Утром в воскресенье в столице шел дождь. Несмотря на это у памятников в Бабьем Яру появились корзины цветов с желто-голубыми лентами "от Зеленского". Свидетели утверждают, что в 9:50 они уже были. Солнце начало выходить где-то в 10:30. Днем к Меноре пришел Марш памяти и ребе Яков дов Блайх заклеймил Зеленского позором и стыдом, что тот не пришел со всеми. Через некоторое время неофициально были распространены несколько фото с Зеленским в очках и букетом красных цветов.

На фото - Зеленский у подножия советского монумента жертвам Бабьего Яра. Это не у Меноры. Когда они были сделаны - там не может быть двух мнений. Они были сделаны в теплом свете перед заходом солнца. Лучи падают с западной стороны. Около 17:30.

Где-то в это время перекрывали улицу Елены Телиги. Об этом сообщали свидетели. Велосипедист проезжал?

Итак. Утром Зеленского не было. Привезли только корзины цветов. Днем отсутствие Зеленского на торжествах вызвало эмоциональную реакцию ребе Дов Блайх. После этого Зеленского привезли фотографироваться", - отметил он.

Читайте также: Зеленский не посетил Бабий Яр во время памятных мероприятий, раввины по-разному это восприняли (обновлено)

Зеленский сфотографировался в Бабьем Яру вечером, утром были только цветы, - журналист Зинченко 01

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил в воскресенье мемориальный комплекс "Бабий Яр" в частном порядке. Утром на сайте президента появилось обращение по поводу годовщины трагедии в Бабьем Яру, также были возложены цветы от его имени к памятникам на месте трагедии.

Во время мероприятий в связи с 78-й годовщиной трагедии Бабьего Яра глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины раввин Яков Блайх возмутился, что президент Владимир Зеленский не принимает участие в официальных мероприятиях.

"Первый раз в истории независимой Украины президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 числа, он еврей, ему не надо. Президент с премьер-министром ходили каждый год сюда, они знали, что есть такой Бабий Яр, надо уважать то, что было. А сегодня президент, слава богу, прислал корзину цветов. А следующий президент уже, наверно, полностью забудет о том, что был Бабий Яр", - заявил Блайх.

Председатель Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Реувен Асман назвал эти высказывания некорректными: "Президент не обязан отчитываться, когда и по каким причинам он может или не может посетить данное место".

В свою очередь, Объединенная еврейская община Украины, президентом которой является Игорь Коломойский, выразила протест против заявления Блайха о Зеленском, подчеркнув, что тот "не является представителем интересов еврейского народа Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3151106
 
 
 Топ комментарии
 
Поспівчуваймо йому, звезда-актор в депресії . Як сказав його лобіст гордон на ЭМ - він йому пожалівся ОСОБИСТО , ЩО ТАК ВИМОРИВСЯ! -якби знав не йшов у преЗЕденти... Й це було ДО того як він став Монікою... Уявіть , як йому!!!
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Самый перспективный молодой лидер в мире с погонялом Моника не может ни дня без зашквара...
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Я ,как беларуска,никогда не могла понять,почему никто не скорбит так о беларусах,не кричат на каждом углу,что в ВОВ рошибло 80% населения Беларуси??? Я не против евреев,я против того что только они бедные и несчастные.
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А "рассеян", с их "победобесием", и воплями о том, что во Второй Мировой победили "русские", вы понять можете? Их "старшебратство", "великорусскость"?...
От того, что евреи скорбят о погибших, никому хуже не становится... Нам у них, этому, учиться, и учиться...
А вот от прославления "русского мира" и его "всехпобедительности" плохо становится всем... Русские и нас приучили к наплевательскому отношению к нашим погибшим... Поедьте в Германию, посмотрите на могилы погибших русских солдат... Они сохраняются. А в Корсуне, на берегу Роси, в зарослях сирени, до недавнего времени, черепами умерших в госпитале, немецких солдат, детвора в футбол играла... (там, на территории дворца Потоцкого, кладбище госпитальное находилось...) Вот в этом и разница...
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Утром цветы, вечером стулья...Точнее, табуретки. А еще точнее - табуретка. Одна. Но ее на всех хватит, скучать с ней никому не придется.
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На фото зе моніка ленський а стаття про голоборотька..
зе бізяни що у вашому зе прайді там відбується?
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Новина ні про що. Привід для стецьконавтів накинути зрадних фекалій на вентилятор.
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Серьезно?) да нас в миллиарды увеличилось -весь Мир, оказывается, против зерыгоботов и кацапья...
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... С ЯКОВА НА ВСЯКОГО, ТОЛЬКО НЕ НА МЕНЯ )))
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Так обсираться на каждом шагу может только "один из величайших лидеров мира". Скомпроментировать себя и перед демократами и перед республиканцами, заочно нагадить на Меркель с Макроном, проигнорить весь пул украинских журналистов в Нью Йорке, и даже прилюдно обосраться перед своими соплеменниками по поводу Бабьего Яра. Это просто гений мировой и внутриукраинской политики. Вот это Величина!!! Зе-Глыба!!!
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Зелена шмаркля - малорос, воно не Українець і не Єврей, воно блазень,воно нікого не поважає, бо само не варте поваги, воно може тільки, як гоп-стоп боятися, бо воно тупе, малоосвічене ніщо, що низкою випадковостей і завдяки малограмотному в переважній більшості хАхлятсько-малороському бидлу стало Президентом.
Воно ніхто та ніщо без тих ляльководів, що за ним, воно вОнюшка, зейло без роду, племені, головне присмоктатися до грошового місця, тьфу на такого криворізького рагуля, лайно воно. Ганьба шмарклі!
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Ну і що? Придурків і вати вистачає і в Ізраілі, і в Німеччині, і в самій Україні.

До речі, можливо, в Україні їх рекордна більшість, десь 40 з лишнім відсотків від всього населення, називають їх ЗеБілами, або хАхлами-малоросами.
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Ukr_Che

@Ukr_Che

·39 мин

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель решила посетить юмористический концерт "Женского квартала" в День памяти жертв Бабьего Яраhttp://www.dsnews.ua/politics/v-den-pamyati-zhertv-babego-yara-mendel-shodila-na-kontsert-30092019110500


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На сайт уже неприятно заходить. Сидят тут днями и ночами какие-то недалекие, которые и нас, и себя пытаются убедить, что голосовавшим за Зеленского уже якобы стыдно, ну а порошенко - это ого-го!
Порохоботы, уймитесь!
Даже если Зеленский окажется дерьмом, его точно так же переизберут, и никто на него не молился изначально, как вы на своего божка. Но при этом Пете - хана, народ его ненавидит. И он уже никогда не будет на вершине власти.
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Точно так же недалекие писали про Януковича в 2005="хана, народ его ненавидит. И он уже никогда не будет на вершине власти". Большое видится на расстоянии, и будет на вершине, и будете молится, и портретики вешать в красном углу.
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Ну моим знакомым уже месяц как стыдно... В общем вас, зебилов, осталось с гулькин нос -будет кому монику за горло подержать)
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Ждем изобретения телепорта чтобы Зеленский успевал быть везде и всюду одновременно
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А где он был, когда надо было появиться? Ну, это мы и так знаем -его всемирно обосрали и оно ушло в депрессию)
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у тебя слишком самозавышенная оценка твоих предсказательных возможностей.
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Какой-то равин видите ли недоволен!... домой ехать не пробовали??
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Может был занят неотложными государственными делами, прислал цветы, а позже пришел!
От этих евреев, на всей Планете один только головняк! Они всегда всем недовольны!...
Лучше смотрите на свой позор!!!
Зеленський сфотографувався в Бабиному Яру ввечері, вранці були тільки квіти, - журналіст Зінченко - Цензор.НЕТ 3199

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