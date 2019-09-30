 Зеленский сфотографировался в Бабьем Яру вечером, утром были только цветы, - журналист Зинченко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке пишет историк и журналист Александр Зинченко.
"Утром в воскресенье в столице шел дождь. Несмотря на это у памятников в Бабьем Яру появились корзины цветов с желто-голубыми лентами "от Зеленского". Свидетели утверждают, что в 9:50 они уже были. Солнце начало выходить где-то в 10:30. Днем к Меноре пришел Марш памяти и ребе Яков дов Блайх заклеймил Зеленского позором и стыдом, что тот не пришел со всеми. Через некоторое время неофициально были распространены несколько фото с Зеленским в очках и букетом красных цветов.
На фото - Зеленский у подножия советского монумента жертвам Бабьего Яра. Это не у Меноры. Когда они были сделаны - там не может быть двух мнений. Они были сделаны в теплом свете перед заходом солнца. Лучи падают с западной стороны. Около 17:30.
Где-то в это время перекрывали улицу Елены Телиги. Об этом сообщали свидетели. Велосипедист проезжал?
Итак. Утром Зеленского не было. Привезли только корзины цветов. Днем отсутствие Зеленского на торжествах вызвало эмоциональную реакцию ребе Дов Блайх. После этого Зеленского привезли фотографироваться", - отметил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил в воскресенье мемориальный комплекс "Бабий Яр" в частном порядке. Утром на сайте президента появилось обращение по поводу годовщины трагедии в Бабьем Яру, также были возложены цветы от его имени к памятникам на месте трагедии.
Во время мероприятий в связи с 78-й годовщиной трагедии Бабьего Яра глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины раввин Яков Блайх возмутился, что президент Владимир Зеленский не принимает участие в официальных мероприятиях.
"Первый раз в истории независимой Украины президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 числа, он еврей, ему не надо. Президент с премьер-министром ходили каждый год сюда, они знали, что есть такой Бабий Яр, надо уважать то, что было. А сегодня президент, слава богу, прислал корзину цветов. А следующий президент уже, наверно, полностью забудет о том, что был Бабий Яр", - заявил Блайх.
Председатель Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Реувен Асман назвал эти высказывания некорректными: "Президент не обязан отчитываться, когда и по каким причинам он может или не может посетить данное место".
В свою очередь, Объединенная еврейская община Украины, президентом которой является Игорь Коломойский, выразила протест против заявления Блайха о Зеленском, подчеркнув, что тот "не является представителем интересов еврейского народа Украины".
От того, что евреи скорбят о погибших, никому хуже не становится... Нам у них, этому, учиться, и учиться...
А вот от прославления "русского мира" и его "всехпобедительности" плохо становится всем... Русские и нас приучили к наплевательскому отношению к нашим погибшим... Поедьте в Германию, посмотрите на могилы погибших русских солдат... Они сохраняются. А в Корсуне, на берегу Роси, в зарослях сирени, до недавнего времени, черепами умерших в госпитале, немецких солдат, детвора в футбол играла... (там, на территории дворца Потоцкого, кладбище госпитальное находилось...) Вот в этом и разница...
зе бізяни що у вашому зе прайді там відбується?
Воно ніхто та ніщо без тих ляльководів, що за ним, воно вОнюшка, зейло без роду, племені, головне присмоктатися до грошового місця, тьфу на такого криворізького рагуля, лайно воно. Ганьба шмарклі!
До речі, можливо, в Україні їх рекордна більшість, десь 40 з лишнім відсотків від всього населення, називають їх ЗеБілами, або хАхлами-малоросами.
Ukr_Che
@Ukr_Che
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Пресс-секретарь президента Юлия Мендель решила посетить юмористический концерт "Женского квартала" в День памяти жертв Бабьего Яраhttp://www.dsnews.ua/politics/v-den-pamyati-zhertv-babego-yara-mendel-shodila-na-kontsert-30092019110500
Порохоботы, уймитесь!
Даже если Зеленский окажется дерьмом, его точно так же переизберут, и никто на него не молился изначально, как вы на своего божка. Но при этом Пете - хана, народ его ненавидит. И он уже никогда не будет на вершине власти.
От этих евреев, на всей Планете один только головняк! Они всегда всем недовольны!...
Лучше смотрите на свой позор!!!