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Все про:Госпогранслужба (3474) праздник (1514) Умань (199) хасиды (123)

 На празднование Рош а-Шана прибыли более 30 тысяч паломников-хасидов, - Госпогранслужба

Более 30 тысяч паломников прибыли в г. Умань Черкасской области для встречи 5780-го иудейского Нового года (Рош а-Шана), который празднуется с вечера 29 сентября по вечер 1 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"За прошедшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину еще 5193 паломников-хасидов, которые направлялись в Умань (где похоронен их духовный лидер - Цадик Нахман), чтобы присоединиться к празднованию иудейского Нового года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала прибытия паломников (с 6 сентября) пограничники оформили на въезд в Украину более 30 100 паломников. Массово паломники начали прибывать с 25 сентября.

В ведомстве заявили, что уже с 1 октября верующие начнут возвращаться домой, наиболее массовый отъезд ожидается со 2 по 4 октября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хасиды в Умани: в город перебросили вертолет на случай, если кто-то из паломников заболеет, и его нужно будет доставить в Киев. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3151102
 
 
 Топ комментарии
 
А чего они в Бабин Яр не поехали? ОООООО, теперь понятно почему Зеленский не посетил официально Бабин Яр, а только после кипиша. Потому что Зеленский Хасид!!!
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30 тысяц евреев каждый год сходят с ума и ездят в Умань на Новый год, так как там похоронен их духовный лидер Цадик Нахман. Этот мир удивителен.... Кол-во сумашедших зашкаливает, но никого это особо не трогает.
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В уманчан нині "жнива" - "рубають капусту"............... На святкування Рош а-Шана прибуло понад 30 тисяч паломників-хасидів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3185
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А чего они в Бабин Яр не поехали? ОООООО, теперь понятно почему Зеленский не посетил официально Бабин Яр, а только после кипиша. Потому что Зеленский Хасид!!!
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Моника Зеленски не хасид, а актриса из немецкого порнофильма
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Зеленський хасід. ригі - православні. Петро Олексійович також православний. В якому світі ми живемо...
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Если это выглядит как хасид, пахнет как хасид и ведёт себя как хасид - то скорее всего это хасид.
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Вполне вероятно шо это ортодокс или даже ещё десяток разновидностей.
Однако сотрудникам пограничной службы Украины, равно как и подавляещему большинству жителей Умани в частности и всей Украины вообще - все вышеперечисленные категории граждан неизвестны, чем они отличаются от хасидов они не знают, и особого желания узнать не имеют.
Поэтому если гражданин имеет пейсы, неприятно пахнет и ведёт себя как придурок - то он автоматически считается хасидом.
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это хохлы с накладными пейсами прилетели с Хургады На святкування Рош а-Шана прибуло понад 30 тисяч паломників-хасидів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5080
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Ну раз про цадика разговор, то почему про коліївщину молчок? Чи це не наша история?
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"На празднование Рош а-Шана прибыли более 30 тысяч паломников-хасидов" - Умань население: 82 950 (2019 г.)
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Привезли сто мильядов шекелей, выделенных кнесетом на закупку нашого українського родючого ґрунту?
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А президент буде разом з ними святкувати?
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Їм він не потрібен, а йому вони потрібні. Людина, яка відкидає свої корені, рідну мову та діаспору - нічого не варта.
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яка відкидає свої корені, рідну мову та діаспору - нічого не варта. - золотые слова
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Стесняюсь спросить: а что у Зеленского родной язык - иврит? Или как понять фразу - он "Людина, яка відкидає свої корені, рідну мову...".
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хава нагила
хава нагила
хава нагила
вэ - несмэха
давайте возрадуемся
-----------------------------
давайте возрадуемся и
возвеселимся))))))))))))))))))))
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На празднование Рош а-Шана прибыли более 30 тысяч паломников-хасидов, - Госпогранслужба

Так это, может, 2 дивизии. Они точно хасиды? А то с нынешними мутными пацанами у власти всякое возможно. На святкування Рош а-Шана прибуло понад 30 тисяч паломників-хасидів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8394
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Зе не міг піти в Бабій Яр, пейсів нема, розмовляє українською, сім сорок не скаче.
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30 тысяц евреев каждый год сходят с ума и ездят в Умань на Новый год, так как там похоронен их духовный лидер Цадик Нахман. Этот мир удивителен.... Кол-во сумашедших зашкаливает, но никого это особо не трогает.
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Может нам нужно хасидам сделать подарок и отдать царя на историческую родину, пусть там все празднуют!
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І привезли з собою князя тьми Єйфона і брата його Самсуня....І у бидла мізки перегрілися....
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В уманчан нині "жнива" - "рубають капусту"...............
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изольды пейсатые как бомжи как они в этих пальтах 19-20 века начала ходят еще дедовских а где мохнатые шапки.. На святкування Рош а-Шана прибуло понад 30 тисяч паломників-хасидів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3281
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на новый год им дедушка беня приготовил украинской землицы
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як жаль шо багато євреїв пішло не тим шляхом.
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а чего так не надолго
уманцы наверное не против бы чтобы подольше гости туристы побыли..
а те которые комментируют что зря завидно да? так едьте в Умань подзаработать что мешает?
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Стесняюсь спросить, а хасиды к себе Зеленского не требуют? .... нужно-бы уважить .. На святкування Рош а-Шана прибуло понад 30 тисяч паломників-хасидів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4163
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Короче Зеля разрывался между хасидами и Бабьем Яром, но везде успел!
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какая же вонь сейчас стоит в Умани......
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