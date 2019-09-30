 На празднование Рош а-Шана прибыли более 30 тысяч паломников-хасидов, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"За прошедшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину еще 5193 паломников-хасидов, которые направлялись в Умань (где похоронен их духовный лидер - Цадик Нахман), чтобы присоединиться к празднованию иудейского Нового года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала прибытия паломников (с 6 сентября) пограничники оформили на въезд в Украину более 30 100 паломников. Массово паломники начали прибывать с 25 сентября.
В ведомстве заявили, что уже с 1 октября верующие начнут возвращаться домой, наиболее массовый отъезд ожидается со 2 по 4 октября.
Однако сотрудникам пограничной службы Украины, равно как и подавляещему большинству жителей Умани в частности и всей Украины вообще - все вышеперечисленные категории граждан неизвестны, чем они отличаются от хасидов они не знают, и особого желания узнать не имеют.
Поэтому если гражданин имеет пейсы, неприятно пахнет и ведёт себя как придурок - то он автоматически считается хасидом.
хава нагила
хава нагила
вэ - несмэха
давайте возрадуемся
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давайте возрадуемся и
возвеселимся))))))))))))))))))))
Так это, может, 2 дивизии. Они точно хасиды? А то с нынешними мутными пацанами у власти всякое возможно.
уманцы наверное не против бы чтобы подольше гости туристы побыли..
а те которые комментируют что зря завидно да? так едьте в Умань подзаработать что мешает?