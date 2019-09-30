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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1457) Россия (73959) Елизавета Ясько (2)

 Внесение в состав делегации РФ в ПАСЕ "депутатов" из оккупированного Крыма будет красной линией для Украины, - глава делегации Ясько

Красная линия для Украины в ситуации с возвращением РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы - это возможное внесение в состав российской делегации "депутатов" из оккупированного Крыма.

Об этом Левому берегу сказала глава новой украинской делегации Елизавета Ясько, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, такая опасность существует (возможное участие в работе ПАСЕ "депутатов" из оккупированного Россией Крыма. - Ред.). Это может произойти и сейчас, в ближайшие месяцы. Мы должны максимально работать с разными государствами и разными институциями на разных уровнях, чтобы этого не допустить. Правозащитные организации тоже очень активно работают на этом направлении. Нам нужно доносить месседж: это очень опасно, нам нельзя этого допускать. Если подобное произойдет, это будет ужасно. Это будет красной линией для Украины", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наше отсутствие - это и есть демарш. Нам нужно перед французской стороной заявить: необходимо что-то менять, - глава делегации Украины Ясько

Ясько заявила, что "есть несколько планов и сценариев", как противодействовать РФ в Ассамблее, но отказалась их озвучить: "Мы же не одни. У нас есть с кем разговаривать, с кем общаться. Просто мы должны расширять формат. Тот широкий формат, о котором я говорю, предусматривает, что мы все вместе (поддерживающие нас делегации) выскажем общую позицию. И это будет не только голос Украины, это будет голос справедливости".

Источник: https://censor.net.ua/n3151101
 
   
 Топ комментарии
 
Портніков -Победит линия Суркова - и "народные республики" останутся марионеточными "государствами" под протекторатом Кремля.

Победит линия Козака - и "народные республики" останутся марионеточными "государствами" под протекторатом Кремля, но с формальным возвращением в состав Украины. Вот и вся разница.

Для того, чтобы победили не Сурков с Козаком, а Украина, администрации Владимира Зеленского следует отказаться от опасных иллюзий относительно самой возможности достижения договоренностей с Кремлем на российских условиях.
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Внесение в состав делегации РФ в ПАСЕ "депутатов" из оккупированного Крыма будет красной линией для Украины, - глава делегации Ясько
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Для нової влади не існує червоних ліній, бо вони хочуть "мир, дружба, жвачка".
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Портніков -Победит линия Суркова - и "народные республики" останутся марионеточными "государствами" под протекторатом Кремля.

Победит линия Козака - и "народные республики" останутся марионеточными "государствами" под протекторатом Кремля, но с формальным возвращением в состав Украины. Вот и вся разница.

Для того, чтобы победили не Сурков с Козаком, а Украина, администрации Владимира Зеленского следует отказаться от опасных иллюзий относительно самой возможности достижения договоренностей с Кремлем на российских условиях.
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Для початку ви свою делегацію сформуйте - тільки без самокатів і красних трусєлєй, бо у Європі народ буде дивитись на вас як Трамп на Зєлєнскі. Внесение в состав делегации РФ в ПАСЕ "депутатов" из оккупированного Крыма будет красной линией для Украины, - глава делегации Ясько - Цензор.НЕТ 5193
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ну, в международной дипломатии пожать руку мало что значит
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Дело принципа ... Включення до складу делегації РФ у ПАРЄ "депутатів" з окупованого Криму буде червоною лінією для України, - глава делегації Ясько - Цензор.НЕТ 4305 .

Думаю что , а вот Токаев не пожал бы руку зюзи , если бы Украина , за несколько минут перед этим , проголосовала бы против Казахстана .
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В международной дипломатии значит даже кто возле кого стоит или сидит, вспомни Пражскую изоляцию Кучмьі, или проблемьі по какому алфавиту рассаживать гостей. Есть еще такая штука как "Международньій протокол" .И хороший дипломат всегда помнит, о чем он "должен забьіть" Борис Джонсон отказался пожать руку послу РФ в Лондоне Джонсон «всем своим видом продемонстрировал свое возмущение политикой России». Чувак голосует против Украиньі-правильно делает ! Классньій чувак-дай пять!
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Там протокол обязывал , а тут нет . Разные ситуации . Зюзя мог просто пройти мимо казаха . Включення до складу делегації РФ у ПАРЄ "депутатів" з окупованого Криму буде червоною лінією для України, - глава делегації Ясько - Цензор.НЕТ 5993 .
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До вас 73% доходить що на вас і на Україну "гарант" поклав те чим на роялі вигравав ?
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И шо ж вы сделаете? Выйдете из зала?
Роися будет нифига не против.
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Внесение в состав делегации РФ в ПАСЕ "депутатов" из оккупированного Крыма будет красной линией для Украины, - глава делегации Ясько
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Для нової влади не існує червоних ліній, бо вони хочуть "мир, дружба, жвачка".
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росЦякию опустили ниже уровня канализационной трубы,-
не дав визы ********** дипломатам для поездки в 00Н.
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Красная линия уже преодолена. Значит следующая - не линия, а ленточка для торжественного перерезания
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РосЦию из-за допинга не допустят к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Економике и ИСТОРИИ ??-..................... .Если россия МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?..
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Это точно, норвежские астматики нервно курят в сторонке.
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Когда есть голоса, это не в ПАСЕ. Это к санитарам. Собственно, Украина сейчас - это один большой сумасшедший дом. В роли врачей - портновы, коломойские, пальчевские, гордоны и другая нечисть. Вот все, что добились приведя Зелинского к власти. Не густо...
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Вся Рашка замерла в тревожном ожидании...
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Годину тому Ясько заявила з трибуни що "не треба ігнорувати кацапську делегацію " !!!!! Ця мимра поїхала "спілкуватися з російською делегацією" , як сама казала . Певно тому що навчалась в масквє і крім кацапського язика ніякого іншого не знає . І це в той час коли наші воїни гинуть на Сході . Сьогодні теж загинула бієць Віта , 21 рік . А ця гидь з подачі кремля закликає не ігнорувати кацапську делегцію . Така настанова від богдана ? Зєбіли це ви зробили .
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