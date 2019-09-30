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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11220) назначение (1490)

 Правительство назначило еще четырех заместителей министров

На внеочередном заседании в воскресенье Кабинет министров назначил еще четырех заместителей министров.

Об этом говорится на сайте правительства, передает Цензор.НЕТ.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получил еще двух заместителей - Инну Метелеву и Юлию Свириденко. Их общее количество достигло семи человек.

Метелева работала в Государственном казначействе и Министерстве финансов, проектах USAID (специализация — экономика, финансы и стратегическое планирование), также занимала должность заместителя председателя правления корпорации "Сварог Вест Груп" почти 10 лет (2008-2017 годы).

Свириденко с 2015 года работала в Черниговской областной госадминистрации - сначала на должности советника по вопросам инвестиций и внешнеэкономической деятельности, потом на должности директора Департамента экономического развития.

Заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля стала Ирина Ставчук.

Это исполнительный директор общественной организации "Экодия", эксперт по вопросам изменения климата и климатической политики.

Заместителем министра развития громад и территорий Алены Бабак стал Юлиан Чаплинский. Его профиль - вопросы европейской интеграции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151100
 
 
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Нонче в тренде девушки модельной внешности стают помошницами у слуг нарида Правительство назначило еще четырех заместителей министров - Цензор.НЕТ 3417
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А у помощников сколько помощников?
Ряды зеленого планктона множатся
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А куди їх саджатимуть-місця ж в міністерствах скорочують,усі міністерства в одну будівлю планують посадти, старі будинки міністерств під каземати для старої влади ... ШО? скоротять до одних замів? Та й то правда - Бабушка справиться
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Саме цікаві призначення в МВС..Сабаков вилив лайно на голови всії хто голосував за Зеленого і прагнули змін..А виявляється так можна коли дружина возить кеши через кордон, прикордоники і таможня не бачить.. Зараз Князєв вже радник..Троян корупційна потвора також повернувся. Ну і Антоха товстопузий))) це треш..ФСЕЕЕЕЕ не вірю більше зеленому..помилився я..
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