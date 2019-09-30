 Правительство назначило еще четырех заместителей министров

Об этом говорится на сайте правительства, передает Цензор.НЕТ.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получил еще двух заместителей - Инну Метелеву и Юлию Свириденко. Их общее количество достигло семи человек.
Метелева работала в Государственном казначействе и Министерстве финансов, проектах USAID (специализация — экономика, финансы и стратегическое планирование), также занимала должность заместителя председателя правления корпорации "Сварог Вест Груп" почти 10 лет (2008-2017 годы).
Свириденко с 2015 года работала в Черниговской областной госадминистрации - сначала на должности советника по вопросам инвестиций и внешнеэкономической деятельности, потом на должности директора Департамента экономического развития.
Заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля стала Ирина Ставчук.
Это исполнительный директор общественной организации "Экодия", эксперт по вопросам изменения климата и климатической политики.
Заместителем министра развития громад и территорий Алены Бабак стал Юлиан Чаплинский. Его профиль - вопросы европейской интеграции.
Ряды зеленого планктона множатся