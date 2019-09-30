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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1457) Макрон (322) Елизавета Ясько (2)

 Наше отсутствие - это и есть демарш. Нам нужно перед французской стороной заявить: необходимо что-то менять, - глава делегации Украины Ясько

Делегация Украины в ПАСЕ своим отсутствием на осенней сессии показывает свою позицию относительно возврата делегации РФ.

Об этом заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Наше отсутствие – это и есть демарш. Нам нужно в первую очередь перед французской стороной (да и перед всеми теми, кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ) заявить: необходимо что-то менять или мы продолжим саботировать работу ассамблеи. Необходимо сказать, что сейчас роль и престиж этой организации падают. Как это выглядит? Для начала нам нужно договориться о встречах. В каком формате будут проходить эти переговоры – решим позже", - Ясько.

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Она также сообщила, что президенту Франции было отправлено соответствующее письмо, которое подписали делегации нескольких стран.

"Есть группа стран Балтик+. Мы подписывали совместное письмо руководству ПАСЕ, правительству Франции, в том числе президенту Макрону, просили его с нами встретиться, провести широкие консультации относительно возврата российской делегации. Это письмо подписало около шести-семи стран. Это письмо и есть запрос о встрече. У меня уже состоялась встреча с французским послом, я передала нашу официальную позицию. Кроме того, у меня будет встреча с Госсекретарем МИД Франции. Все это результаты того самого отправленного Макрону письма", - добавила она.

"Там есть наши друзья. И мы же не говорим, что не следим и не защищаем наши позиции. Вопрос в том, как мы сейчас весь этот процесс организуем за эту неделю. Относительно формата участия в следующей сессии, которая пройдёт в январе, мы будем принимать решение в конце года. Мы будем участвовать, ездить на переговоры. Однако всё зависит от результатов консультаций. Мы же не можем просто взять и согласиться с возвращением российской делегации. Как это будет выглядеть для украинского общества? Это будет предательством, понимаете? Есть национальные интересы", - отметила Ясько.

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Отметим, что 1 октября Макрона выступит на сессии ПАСЕ и ответит на вопросы депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3151093
 
 
 Топ комментарии
 
А кто скобееву будет чмырить в ПАСЕ????
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Зескот ударными темпами просерает страну
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ага в ПАРЕ уже побежади в бутики покупатьв Вам новые шмутки.. какие красуни ммм прям сказка с такими можно целыми ночами "дискутировать" в постельках... Наше отсутствие - это и есть демарш. Нам нужно перед французской стороной заявить: необходимо что-то менять, - глава делегации Украины Ясько - Цензор.НЕТ 8812
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Что-то заявить это уровень интеллекта ясько. Она это понимает, поэтому в ПАСЕ и боиться рот открывать.
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Всем нас рать на наше отсутствие,особенно халдеям паРаши - Франции,Италии и Германии.
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да - это так.
но нельзя сдаваться - использовать всё доступное для ослабления врага...
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Такое заявление не одобряют порохоидиотики, им нужна борьба в АССАМБЛЕИ. Все таки 5 лет боролись. Правда результат ........... . Один Арьев чего стоил, ВАГОВЫК. Я думаю, все видели РЭЗУЛЬТАТ.
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Якось воно виглядає, м'яко кажучи, сумнівно. Адже виходить що тепер делегації України необхідно ще й привертати увагу до свого демаршу. А всі інші роблять вигляд ніби нічого не сталося.
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Жесть! Мы же не можем просто взять и согласиться с возвращением российской делегации. Как это будет выглядеть для украинского общества? Это будет предательством, понимаете? Есть национальные интересы", - отметила Ясько.Источник: https://censor.net.ua/n3151093
А твоя позиция какая? Почему вы не высказываете свою позицию? Как это делали раньше Арьев, Береза,Геращенко и т.д. или боятся гнева кацапов? Что это за представители Украины? Или ее туда поставили, что бы она *лицом щелкала*?
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Я читал что она за то , чтоб с росьянськими договориться, где то там на середине. Но видимо ей сказали сидеть тихо, и не факт что из нашей страньі такое сказали
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Стриптиз так стриптиз, Ясько. Какая уже разница на фоне Моники Зелинского. Думаю, по такому случаю там установят и пилон. Конечно, все будет неофициально, в перерывах на вискарь. Но и визит тоже вроде как неофициальный. Вот это будет демарш...Всем демаршам демарш.
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Макрон порядок не наведёт, но носом ткнуть может
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Приезд в качестве гостя?!?!?! Идиотизм какой-то, и ведь "гость" будет из казны платить за вояж, а Россия заявит что Украина своим присутствием признала легитимность участия российской делегации. Бутик для безмозглой недальновидной дамочки легкого поведения выйдет Украине боком.
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Что вы можете требовать после оскорбления Макрона зелей? Да он с зелей как минимум год общаться не будет ,не говоря про чмошницу ,которую никто не знает и никогда не видел.Зеля сказал что Макрон ничего не делает,так почему он вам должен?
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Правда в том что Евросоюз выделил Украине с 14 года ,15 миллиардов Евро.А Франция после Германии ,основной донор Евросоюза!! Так почему Макрон ничего не делал для Украины как рассказала моника зеля,Трампу?
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Девушку танцует тот кто платит. А умные и красивые обиженно сопят в сторонке.
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Походу она будет не работу ассамблеи саботировать, а свою собственную. Вообще - это бред какой-то. Новая делегация не едет, чтобы "саботировать". Ясько, как руководитель едет в качестве гостя, чтобы "встречаться в кулуарах", при этом заявляет, что старая делегация тоже может ехать в качестве гостей, у них же "есть опыт, пусть разговаривают". И вообще, она говорила, что языка не знает, как же она одна будет общаться? Ассамблея парламентская, но кто, сейчас определяет внешнюю политику? Ясько пишет письмо Макрону - это что за уровень?
Самолет без пилота, у каждого пассажира свой штурвал. Приехали...
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А, что вы хотите от зебениных *новых лиц*?
Они поставлены бабушкой Беней, не для того, что бы спасать Украину!
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