 У Зеленского уже планируют новый официальный визит в США

Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак в интервью ТСН 29 сентября, передает Цензор.НЕТ.
Ермак отметил, что вопрос новых переговоров уже обсуждался между президентами, в частности, на полях 74-й Генеральной ассамблеи ООН, где они встречались 25 сентября.
"Уже сейчас президенты обсуждали совсем другие вопросы. Именно по инициативе президента Трампа было очень так конкретно акцентировано: с американской стороны за торговлю отвечает госсекретарь, по энергетике – министр Перри. То есть на сегодняшний день мы имеем расписание и задачи по подготовке уже официального визита", – указал помощник Зеленского.
Отметим, Ермак пока не назвал дату, регламент и состав делегации для этого официального визита.
Давайте для начала о бизнесах Зеленского. Они прибыльные, сколько налогов платят в бюджет Украины?
"Если же взглянуть на финансовую отчетность компаний Зеленского в базе данных YouControl, то можно увидеть, что налог на прибыль в госказну им платить практически не с чего.
Весь развлекательный бизнес Зеленского разбит на десять юрлиц, каждое из которых за прошлый год задекларировало либо незначительный убыток, либо небольшую прибыль.
К примеру, ООО Студия Квартал 95 отчиталось об убытке в 130 тыс. грн, ООО Квартал-Концерт - о прибыли в 860 тыс. грн, ООО Квартал-ТВ ушло в минус на 3,7 млн грн. Общий годовой финансовый результат этого "холдинга" - убыток на уровне 3,2 млн грн."
https://magazine.nv.ua/journal/3299-journal-no-42/sluha-iz-naroda.html
Они Вас не устраивают? Покажите свои, достоверные, но с ЦИФРАМИ, а не с пустым балабольством.
"То есть на сегодняшний день мы имеем расписание и задачи по подготовке уже официального визита"
Позорище!
В очередной раз развели лохов
Трамп еще от этого не отошёл.
Если Зеленский заедет к Трампу ещё раз, оба отправятся на остров Святого Импичмента.