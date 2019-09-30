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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3043) США (15477)

 У Зеленского уже планируют новый официальный визит в США

Команда президента Владимира Зеленского после возвращения из Нью-Йорка занялась планированием следующего официального визита в США.

Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак в интервью ТСН 29 сентября, передает Цензор.НЕТ.

Ермак отметил, что вопрос новых переговоров уже обсуждался между президентами, в частности, на полях 74-й Генеральной ассамблеи ООН, где они встречались 25 сентября.

"Уже сейчас президенты обсуждали совсем другие вопросы. Именно по инициативе президента Трампа было очень так конкретно акцентировано: с американской стороны за торговлю отвечает госсекретарь, по энергетике – министр Перри. То есть на сегодняшний день мы имеем расписание и задачи по подготовке уже официального визита", – указал помощник Зеленского.

Отметим, Ермак пока не назвал дату, регламент и состав делегации для этого официального визита.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151090
 
   
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Моника Зеленски хочет к трампу ? Хахаха
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тролли лолиты свиновальца снова получили команду ФАС и хрюкать))
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Моника Зеленски хочет к трампу ? Хахаха
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Не так вже це й просто буде. Паспорт міняти треба...
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c бОгданоидом-лизуном сообразят на троих!)))
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Лесбиянками интересуетесь?Моника 41год,Лолита 54 года
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Моя думка, без пруфів. Зєлєнскій розраховував, що минулий візит почне серію. Тому взяв не всіх членів своєї команди, для яких потрібно було б фрахтувати не комфортний АН-224 "Мрію", а лише частину, пообіцявши іншим наступного разу поміняти склад делегації. Вирішили тягнути жереб. Тепер зрозуміло, чому у США не потрапив мінісит МЗС Пристайко, якого сама посада зобов'язувала бут. Присутнім в ООН під час першого візиту туди нового президента, а попав Богдан, який формально є просто обслуговуючим клерком. Як відомо, візит закінчився скандалом. Але чега є черга. Ті "слуги народа", які не потрапили у США коштом українського платника податків і не отоварилися там брендовими речами на розпродажах, стали бунтувати, як приміром Данилюк. З метою недопущення турбулентності у своїй команді, Зєлєнскій попри весь негатив змушений планувати новий візит.
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Хорошие бизнесмены всегда найдут общи язык.
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Точно хорошие? Где Вы ознакомились с финансовыми показателями их бизнесов?
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Трамп как и Зелеснкий всего в бизнесе достигли сами, не воровли фабрики как Порошенко.
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Вы смысл написанного понимаете? Я спрашиваю о финансовых показателях бизнесов.
Давайте для начала о бизнесах Зеленского. Они прибыльные, сколько налогов платят в бюджет Украины?
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В бизнесе только один показатель - если не воруешь и не разорился, значит он уданый.
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Ответы на мои вопросы и покажут воровал или нет. Неуплата налогов в бюджет это и есть воровство у пенсионеров, учителей, врачей. Существование кучи недвижимости и других материальных благ при якобы убыточном бизнесе показатель нечестности "бизнесмена".

"Если же взглянуть на финансовую отчетность компаний Зеленского в базе данных YouControl, то можно увидеть, что налог на прибыль в госказну им платить практически не с чего.
Весь развлекательный бизнес Зеленского разбит на десять юрлиц, каждое из которых за прошлый год задекларировало либо незначительный убыток, либо небольшую прибыль.

К примеру, ООО Студия Квартал 95 отчиталось об убытке в 130 тыс. грн, ООО Квартал-Концерт - о прибыли в 860 тыс. грн, ООО Квартал-ТВ ушло в минус на 3,7 млн грн. Общий годовой финансовый результат этого "холдинга" - убыток на уровне 3,2 млн грн."

https://magazine.nv.ua/journal/3299-journal-no-42/sluha-iz-naroda.html
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Много буков мало смысла. Бизнес Зеленского (пока он им руководил) приносил прибыль, а это самое главное.
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Эти буквы основаны на данных его декларации.
Они Вас не устраивают? Покажите свои, достоверные, но с ЦИФРАМИ, а не с пустым балабольством.
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Декларация доходов не показывет успешность в бизнесе.
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А ЧЕГО показатель указанные в декларации убытки при одновременном приобретении особой-декларантом домов, квартир, машин?
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Сенс є. Зеленський вів збитковий бізнес, що не заважало купувати йому дорогі будинки та автівки. Якщо бізнес збитковий, і він не розорився, то за твоєю формулою- він крав.
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Ага, вивів з Привату 40 млн. коштів вкладників на свій офшор- маладець!!! Мабуть у Бені Зеля у Бені вчився.
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Звідкіля такі глибокі знання основ бізнесу? Мабуть маєш диплом з Трускавця? Чи з Глевахи?
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Судя по его комментам ,вы дискутируете с ребёнком .. .
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У меня есть пару других вариантов, но не буду их обнародовать, оппонент обидится.)
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Не обьявляли себя банкротами, исправнотплатили налоги, а не ныкали ррибыль по офшорам. Зебил, на какой грядке вас выращивают?
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Поднять бизнес после банкротства это подвиг!
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Подвиг - это как ты сидишь на бутылке вместо стула. Я тобой горжусь!)))
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Поцікався, якими методами Трамп став мільярдером. Про його шахраювання із банкрутствами.
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Если Трампа до сихпор не поспдили, значит все методы были законными.
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Байден корупціонер? Трамп каже, що так. То чому Байден не сидить?)
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А суд определил, что Порошенко "воровал фабрики" ?...
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То в Амерке. В Украине нас для этого создали специальный суд Антикоррупционный. Скоро все узнаем.
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Т.е. ты, без каких-либо оснований, обвинил Пороха в воровстве фабрик, ведь решения Антикоррупционного суда еще нет?...
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Скоро узанем, когда он дас все показания ГБР.
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А як назвати тих, хто зараз називає його злодієм?
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А когда был первый официальный визит в США?
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не читай только заголовки.
"То есть на сегодняшний день мы имеем расписание и задачи по подготовке уже официального визита"
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Зеб, читай заголовки и текст и сравнивай, если ты к концу статьи ещё помнишь заголовок.
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Моника зеБЕНИНА опять хочет опозориться)
Позорище!
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Лолита об этом даже не мечтала. Башал бабки Джулиани за каждое фото.
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Отчитаться перед Трампом надо.А телефонные переговоры прослушиваются Конгрессом.
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Зе пошёл стопами потроха - тот тоже разъезжал по заграницам, а Украину оставил на разграбление свинарчукам, итог сидит сейчас как обосранный в Раде. И Зе будет выглядеть обосранным, но раньше.
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Зе есть преемник порошенко
В очередной раз развели лохов
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Ааааааа) ору))) Это фраза дня на Цензоре )))
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Бедный Трамп. А вазелину похож понравилось.е
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Уже разок съездил... Мож уже хватит? Следующая, после "Моники", погремуха может быть еще обидней
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на этот раз встреча будет проходить в Овальном кабинете с глазу на глаз У Зеленського вже планують новий офіційний візит до США - Цензор.НЕТ 3722
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по классике, шоб беседа была "с глазу на глаз" - обом по глазу нада выколоть. беседа "в четыре глаза" - это не то )
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может ну его, тот ЕС с их макрелям, лоландам и швайнмайерам, сосущимися с ******? будем просится 52-м штатом в США.
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Да не смешите людей! Его и близко теперь до выборов нового Президента на выстрел тамогавка не подпустят К США .А если победит Байден,то вообще никогда!!! Реклама для лохторота зе дебилов!!!
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У Трампа весь пушок на голове дыбом встанет, если Зеленский зарядит новый визит.
Трамп еще от этого не отошёл.
Если Зеленский заедет к Трампу ещё раз, оба отправятся на остров Святого Импичмента.
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