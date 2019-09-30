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Все про:пожар (3726) ГСЧС (2287) вода (306)

 За неделю во время пожаров в Украине погибли 33 человека, на водных объектах - 8, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 23.09 по 29.09 во время пожаров в Украине погибли 33 человека, на водных объектах - 8.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникло 2 чрезвычайные ситуации, в результате которых пострадали 26 человек.

С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 617 чрезвычайных событий, в результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 23 человека.

Ликвидировано 2 тыс. 272 ​​пожара, спасены на пожарах 22 человека и не допущено уничтожение огнем 498 зданий и 45 ед. техники. Во время пожаров погибли 33 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 511 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 297 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 965 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 8 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3151089
 
 
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