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Все про:дети (3709) продукты (1344) Ивано-Франковская область (392) Госпродпотребслужба (137)

 Контроллеры изъяли из учебных учреждений Прикарпатья почти 8 тонн некачественных продуктов

За год специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области изъяли из учебных заведений почти 8 тонн некачественных пищевых продуктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребсужбы.

По данным ведомства, проводился постоянный мониторинг обращения и реализации пищевых продуктов в учреждениях образования области, в рамках которого исследовались молочные и мясные продукты, рыба, овощи, масло и хлеб.

Так, с сентября 2018 года по сентябрь 2019 в области отобрано 1777 образцов пищевых продуктов в 520 заведениях, из них 68 образцов по результатам исследований не соответствовали требованиям. По результатам мониторинга остановлено обращение неподходящих пищевых продуктов в 64 случаях в количестве 7800 кг.

Также в Главном управлении Госпродпотребслужы области проанализировали тендерную документацию при проведении открытых торгов по предоставлению услуг по питанию детей в учебных заведениях области. Анализ показал отсутствие требований по безопасности и качеству продукции, которые не менее важны, чем цена. Поэтому специалисты Госпродпотребслужы разработали требования к поставщикам, желающим участвовать в упомянутых тендерах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине вступил в силу закон об урегулировании порядка маркировки пищевых продуктов, - Минагрополитики

Одним из важных пунктов выполнения программы является соблюдение санитарно-гигиенических требований на пищеблоках в учебных заведениях области.

Из 687 учебных заведений области 36 пищеблоков не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, а в 76 школах они отсутствуют, в 31 школе питание детей осуществляется только буфетной продукцией, в 31 школе выделены комнаты для приема пищи, в 14 - привозное питание.

Источник: https://censor.net.ua/n3151087
 
 
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КонтроЛеры, это люди, а не микропроцессоры.
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"Контроллеры изъяли..." - это автоматические роботы?!
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А кого расстреляли за некачественные продукты детям?
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