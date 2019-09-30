Победить диктатора может лишь его собственный народ, - Сенцов о протестах в России...

Об этом Сенцов написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в Москве на проспекте Сахарова прошла массовая акция людей под единым лозунгом "Отпускай!" с требованием к властям РФ освободить политических заключенных. Очень радует тот факт, что российское гражданское общество начало не только просыпаться, но и объединяться, а главное верить в свои силы, в то, что они могут многое. В том числе и добиваться от руководства страны выполнения своих требований. Российские власти реально не знают что с этими, все наростающими, протестными настроениями делать. Они пытались разгонять митингующих, сажать их в тюрьмы, но народ продолжает выходить на улицы. Режим Путина преступен не только по отношению к народу Украины, но и к собственной стране. Мы, украинцы, будем делать все от нас зависящее, чтобы не проиграть эту борьбу, но победить диктатора может лишь его собственный народ. Надеюсь, что это произойдет раньше 2024-го года, даты, которую правление дракона в любом случае не сможет пережить. И такие митинги как вчерашний приближают это неизбежное событие. Очень хорошо, что многие люди в России научились не бояться", - заявил Сенцов.

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