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Все про:Путин (25078) Россия (73959) Сенцов (1054)

 Победить диктатора может лишь его собственный народ, - Сенцов о протестах в России

Комментируя акции протеста в Москве в поддержку политзаключенных, украинский режиссер Олег Сенцов отметил, что "многие люди" в России научились не бояться власть.

Об этом Сенцов написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в Москве на проспекте Сахарова прошла массовая акция людей под единым лозунгом "Отпускай!" с требованием к властям РФ освободить политических заключенных. Очень радует тот факт, что российское гражданское общество начало не только просыпаться, но и объединяться, а главное верить в свои силы, в то, что они могут многое. В том числе и добиваться от руководства страны выполнения своих требований. Российские власти реально не знают что с этими, все наростающими, протестными настроениями делать. Они пытались разгонять митингующих, сажать их в тюрьмы, но народ продолжает выходить на улицы. Режим Путина преступен не только по отношению к народу Украины, но и к собственной стране. Мы, украинцы, будем делать все от нас зависящее, чтобы не проиграть эту борьбу, но победить диктатора может лишь его собственный народ. Надеюсь, что это произойдет раньше 2024-го года, даты, которую правление дракона в любом случае не сможет пережить. И такие митинги как вчерашний приближают это неизбежное событие. Очень хорошо, что многие люди в России научились не бояться", - заявил Сенцов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Москве на митинг за свободу политзаключенных вышли 20 000 человек. ФОТОрепортаж

Победить диктатора может лишь его собственный народ, - Сенцов о протестах в России 01

Источник: https://censor.net.ua/n3151086
 
 
 Топ комментарии
 
Где в мордоре народ? Там население,народа 5%
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Сенцов, не надо идеализировать "быдло"... "Народовольцы", своим "хождением в народ", это уже сделать пытались... Там лозунг немного "недописан" - "Отпускай, а то жрать нечего!!!". Вспомни, как боготворили немцы Гитлера, когда стали пить французские вина, жрать сардины и голландский шоколад, пить молоко от реквизированных польских коров и штрудели из украинской пшеницы...
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Всі протести у раші закінчаться нічим.
РЕволюції робляться у столицях, а Москву та москвичів уся аха тихо ненавидить, бо вони дуже кучеряво живуть.
Це у нас, коли студентів побили пів країни підірвалося їхати захищати Київ, а якщо у Москві когось відлупцюють, решта рахи буде радісно плескати в долоні.
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Олег Сенцов отметил, что "многие люди" в России научились не бояться власть. Источник: https://censor.net.ua/n3151086
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Ща тебе расскажут про безвольных рабов и 186% молящихся на портре царя...
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Не тільки моляться, але і цьомають педофіла.

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Шапка у пацана прикольная. Вырастет уже готовым сдохнуть за *****/ротенберга/абрамовича/дерипаску/кадырова в любой точке земного шара.
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Да лаптеногий, под израильским флажком, так и есть
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************ ты, а не украинец, мордва поганая
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Или классика жанра для Расеи....цареубийство ближайшим окружением конкурентов, а потом грызня за власть. Лебединое Озеро по всем ТВ.
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они никогда народом не были,ордой да, сейчас это сброд.
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Где в мордоре народ? Там население,народа 5%
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Сенцов, не надо идеализировать "быдло"... "Народовольцы", своим "хождением в народ", это уже сделать пытались... Там лозунг немного "недописан" - "Отпускай, а то жрать нечего!!!". Вспомни, как боготворили немцы Гитлера, когда стали пить французские вина, жрать сардины и голландский шоколад, пить молоко от реквизированных польских коров и штрудели из украинской пшеницы...
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Ваш месседж в том, что и немецкий народ "быдло"?
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Процент "быдла" есть в любом народе... Всё зависит от "процентного соотношения", а также, насколько "быдло" "деятельно", а думающая часть общества - инфантильна... Можешь убедиться в этом даже на примере Украины, а не только Германии...
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В таком случае избегайте обвинений любой из наций.
Отделяйте путинизм, нацизм, фашизм от народа.
КГБшно-уголовная банда, захватившая власть в РФ декларирует и культивирует нетерпимость, имперский шовинистический угар, пренебрежение международным правом и моральными принципами.
Народ бесправен и забит, гражданское общество деморализовано.
Сенцов очень ответственно и цивилизованно расставляет акценты - поддерживая гражданские протесты в РФ.
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ВЫ сами понимаете, о чём пишете? КАК можно "отделить путинизм, нацизм, фашизм, от народа, если это - идеологическая составляющая этого народа, которая, в тот или иной момент, в нём доминирует? Весной, у нас, многие, "ссали кипятком в потолок", радуясь победе Зеленского... Грозились "перевешать на фонарях, пересажать по тюрьмам...", не только признанных судом виновными, но и просто , "порохоботов", под коими подразумевались ВСЕ противники Зеленского... Сейчас сидят, "запихнув языки в жопу"... И что? Люди поменялись? Нет, просто политико-социальная и экономическая ситуация поменялась, и доминирование "ЗЕ-революции" сменилось равнодушием, а то и озлобленностью от "несбывшихся мечтаний".... Наступило "прозрение"...
Поменьше "красивостей", смотрите на общество без "розовых очков", и вы преуспеете...
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смешной парень Сенцов....

московиты выходят на протесты потому что видят ослабление своей империи - выходят за Русь-матушку, и за свой холодильник немного....
Скинут путина ..., Навальный укрепит Орду(Запад опять поможет) и тогда точно хана Киеву....
Нашему новоявленному учителю Сенцову стоит все таки перечитать историю Московии и Украины...
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Даже меньше. Сенцов забывает о гитлере а кацапы это современные фашисты.
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Всі протести у раші закінчаться нічим.
РЕволюції робляться у столицях, а Москву та москвичів уся аха тихо ненавидить, бо вони дуже кучеряво живуть.
Це у нас, коли студентів побили пів країни підірвалося їхати захищати Київ, а якщо у Москві когось відлупцюють, решта рахи буде радісно плескати в долоні.
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Победить диктатора может лишь его собственный народ, - Сенцов о протестах в России...

Аналогічна ситуація в Україні. Поки що не диктатор, але замашки вже є. Треба давити на корені. Я дивуюсь, чому доля України повинна залежати від одного випадкового особу, що став президентом. Невже нема здорового глузду у народу.
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Пусть Сенцов идет в правительство. Рашку он ненавидит. Не старый. С олигархами не связан. Творческая личность. - Пока он актуален и на гребне волны.
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Потом опять скажете что он хотел убить всех депутатов.
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А твоего *****, ****** назвали, уже в Питере, иди заборы закрашивай
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Не забагато щось останнім часом стало цього сенцова?! Тим паче з його "плоскими" коментарями.
Взяти наприклад, вчорашню "акцію". Вона можна сказати - стала провальною. Адже більшість з її учасників вийшли щоб подивитись як "мудохатимуть" майдаунів. А очікуваного шоу не було........
На слідуючий раз збереться вже набагато менше народу.
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Не согласен вконче, ибо победить ***** могут только украинцы - Русь, над чем мы и работаем.
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Полный бред, какой народ. Народом может быть нация а не смесь из более чем 100 народностей у каждого из которых свои интересы, традиции, язык, культура и образ жизни.
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ну почему же . имеется опыт по скидыванию диктаторов и при помощи внешних факторов . например Камбоджа . недобитые камбоджийцы были очень недовольны Полпотом но скинули его не они а вошедшие вьетнамские войска . ну и судьба Саддама тоже пример
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Да держи карман шире! Дураков других таких нету . Сами натворили со сбрасываньем диктатора что теперь не знаем как концы с концами свести и страну собрать. Кому веселуха а кому работать потом на копейки и оплачивать революции по самому высокому тарифу.
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Завгара всєя Думбаса скинули, це правда, а думбасяни і кримнаші не вважали себе Україною. Вони окремий нарот Думбаса та Криму, а всі інші бендери яких вони годують.
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у лаптеногих сколенвставателей никто не спрашгивает
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Сенцов має абсолютно лівацькі погляди, і фрази про поганого путіна і прекрасний російський народ - це не сприяє перемозі української нації над ордою.
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нужно только бросить клич:
ПОД КРЕМЛЕМ СПРЯТАНЫ 150 ЦИСТЕРН СО СПИРТОМ!
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Ага. Гітлера перемогли німці. А сраліна до цього часу ще не перемогли. Чуваку потрібно взяти паузу мінімум на 3 місяці - роззирнутись по сторонах і адаптуватись до реальності (якщо це можливо).
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Ага, вышло аж 20 тыс. населения вчера на митинги. И более того, по сетям гуляют уже видео "каруселек", когда протестующие по несколько раз через рамки проходили, формируя "массовость". И это при том, что в одном Москвабаде населения как в половине Украины
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савченко №2 , им там в московии мозги меняют чи шо?
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