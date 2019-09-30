Победить диктатора может лишь его собственный народ, - Сенцов о протестах в России...

Об этом Сенцов написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера в Москве на проспекте Сахарова прошла массовая акция людей под единым лозунгом "Отпускай!" с требованием к властям РФ освободить политических заключенных. Очень радует тот факт, что российское гражданское общество начало не только просыпаться, но и объединяться, а главное верить в свои силы, в то, что они могут многое. В том числе и добиваться от руководства страны выполнения своих требований. Российские власти реально не знают что с этими, все наростающими, протестными настроениями делать. Они пытались разгонять митингующих, сажать их в тюрьмы, но народ продолжает выходить на улицы. Режим Путина преступен не только по отношению к народу Украины, но и к собственной стране. Мы, украинцы, будем делать все от нас зависящее, чтобы не проиграть эту борьбу, но победить диктатора может лишь его собственный народ. Надеюсь, что это произойдет раньше 2024-го года, даты, которую правление дракона в любом случае не сможет пережить. И такие митинги как вчерашний приближают это неизбежное событие. Очень хорошо, что многие люди в России научились не бояться", - заявил Сенцов.
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Ща тебе расскажут про безвольных рабов и 186% молящихся на портре царя...
Отделяйте путинизм, нацизм, фашизм от народа.
КГБшно-уголовная банда, захватившая власть в РФ декларирует и культивирует нетерпимость, имперский шовинистический угар, пренебрежение международным правом и моральными принципами.
Народ бесправен и забит, гражданское общество деморализовано.
Сенцов очень ответственно и цивилизованно расставляет акценты - поддерживая гражданские протесты в РФ.
Поменьше "красивостей", смотрите на общество без "розовых очков", и вы преуспеете...
московиты выходят на протесты потому что видят ослабление своей империи - выходят за Русь-матушку, и за свой холодильник немного....
Скинут путина ..., Навальный укрепит Орду(Запад опять поможет) и тогда точно хана Киеву....
Нашему новоявленному учителю Сенцову стоит все таки перечитать историю Московии и Украины...
РЕволюції робляться у столицях, а Москву та москвичів уся аха тихо ненавидить, бо вони дуже кучеряво живуть.
Це у нас, коли студентів побили пів країни підірвалося їхати захищати Київ, а якщо у Москві когось відлупцюють, решта рахи буде радісно плескати в долоні.
Аналогічна ситуація в Україні. Поки що не диктатор, але замашки вже є. Треба давити на корені. Я дивуюсь, чому доля України повинна залежати від одного випадкового особу, що став президентом. Невже нема здорового глузду у народу.
Взяти наприклад, вчорашню "акцію". Вона можна сказати - стала провальною. Адже більшість з її учасників вийшли щоб подивитись як "мудохатимуть" майдаунів. А очікуваного шоу не було........
На слідуючий раз збереться вже набагато менше народу.
ПОД КРЕМЛЕМ СПРЯТАНЫ 150 ЦИСТЕРН СО СПИРТОМ!