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 Трамп хочет встретиться с сотрудником разведки США, написавшим на него жалобу

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет встретиться с сотрудником разведки, который на него написал жалобу после разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Twitter.

"Как и каждый американец, я заслуживаю встречи с моим обвинителем, особенно когда этот обвинитель, так называемый "осведомитель", представил идеальную беседу с иностранным лидером абсолютно некорректным и обманным образом", - говорится в сообщении.

Кроме того, Трамп хочет встретится с человеком, который предоставлял информацию его обвинителю.

"... я хочу встретиться не только с моим обвинителем, который представил информацию из вторых, третьих, четвертых рук, но и с человеком, который незаконно предоставлял ему эти данные, которые в значительной степени неверные... Этот человек шпионил за американским президентом? Серьезные будут последствия!", - подчеркнул Трамп.

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Напомним, ранее в четверг, 26 августа Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Также на Цензор.НЕТ: Думаю, что Россия приложила к этому руку, - спикер Палаты представителей Пелоси о скандале с телефонным разговором Трампа и Зеленского

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

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Трамп хочет встретиться с сотрудником разведки США, написавшим на него жалобу 01

Источник: https://censor.net.ua/n3151085
 
 
 Топ комментарии
 
а с Богданом он встретиться не хочет? он Трампаксу может мочку уха пососать, как Вазелину шестому!)))
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Трамп лажанулся, поскольку в разговоре с Зеленским сам добавил свежего материала
для разговора о коррупции. Нечего переводить стрелки на разведчиков.
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Америка десятки лет строила по шагово свою внешнею политику - пришел Трамп и наплевав на все все берет и разрушает - результаты даже сейчас - строго отрицательные и это факт ,а дальше весь негатив будет только нарастать
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а с Богданом он встретиться не хочет? он Трампаксу может мочку уха пососать, как Вазелину шестому!)))
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Хочет встретиться с сотрудником разведки, а встретится, паходу, с надзирателем в тюрьме... Трамп хочет встретится с сотрудником разведки США, написавшим на него жалобу - Цензор.НЕТ 2428
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якщо отримає дозвіл від керівництва розвідки Трамп хоче зустрітися зі співробітником розвідки США, який написав на нього скаргу - Цензор.НЕТ 3442 Коли кожна калоша буде розшифровувати агентів, то і бажаючих не буде працювати в розвідці
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Непонятен смысл этой встречи.
Угрозы свидетелю как бы не поощряются в цивилизованном мире.
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нам би такого ...бо "местний" "заточений" на продаж України ...Трамп Америку не продає
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Америка десятки лет строила по шагово свою внешнею политику - пришел Трамп и наплевав на все все берет и разрушает - результаты даже сейчас - строго отрицательные и это факт ,а дальше весь негатив будет только нарастать
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і шо Америка за "десятилетия" побудувала ...винесла половину виробництва до "китаю" ...так Трамп робить все можливе щоб це повернути назад ...приблатньоне ***** голову задерло і робить що хоче по всьому Світі це теж досягнення тридцяти років ...за тридцять років не було жодного "рейгана" коли Америка справді була могутньою країною ...зараз кожне косоглазе чмо посилає Америку як хоче ...як тобі "досягнення" ...Трамп взявся цей гнійник вичищати і світова шахрайська "иліта" цьому опирається ..повторюся але Трамп Америку не продає під 18% річних як це робить "наш" резидент зі своїми моноуй...ками
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да да - производства переносят во Вьетнам и Бангладеш - экономику не обманешь - законы действуют, для всех участников, рынка и не возможно добиться сразу диаметрально противоположного - а он пытается и поступает, как слон в посудной лавке - ну да ломать не строить
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Вчера член палаты представителей США, член демократической партии Marcia Carolyn Kaptur выступая на слушаниях в Конгрессе в США назвала Зеленского " ... безвольной марионеткой кучки олигархов". Она так же упомянула о том, что в окружении Зеленского есть люди понимающие всю опасность связи с олигархическими кругами и тот возможный вред. который эти связи несут Украине. Marcia Carolyn Kaptur хорошо знает двоих людей из окружения Зеленского - Данилюка, еще со времен его нахождения на должности министра финансов и Баканова, с которым на скорее всего по рекомендации Данилюка, познакомилась в июне 2019 года. ( мы упоминали об этом, https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_23.html). Если исходить из этого, то Данилюк просто пал жертвой своих связей в демократической партии. Кто то в окружении Зеленского очень хочет изолировать его от любых международных контактов.
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Данилюк по своим обязанносятм не имеет права заниматься внешней политикой.
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Видимо хочет ему сказать: "У рогатик, а ты еще и ябеда"
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все верно, проверочный вопрос - что сделатЬ)
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набрав трамп кротів як блох....хоч з білого дому тікай
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Просто он хочет узнать, что тот еще сказал Путину.😀😀😀😀😀
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Трапм-матерый волк,он прекрасно понимает,что слив был со стороны Украины и,скорее всего, от тех сил,которые хотят подмочить репутацию Зеленского.Не завидую я им-честно
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Кто хотел подмочить репутацию Зеленского все знают!
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Оно само и помочилось себе в штаны 🤢💩🤡.кто ж ему виноват
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Трамп лажанулся, поскольку в разговоре с Зеленским сам добавил свежего материала
для разговора о коррупции. Нечего переводить стрелки на разведчиков.
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Хай спочатку віч на віч зустрінеться з розвідником,якого американська розвідка роками просувала в близьке оточення ***** і якого Донні по своїй тупості злив ***** або,як подяку за допомогу стати президентом.
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У Трампа морда в пушку,чучело решило что оно особенное
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чого одно, хай вже зразу всій конторі поляну накриває
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