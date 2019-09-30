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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ПАСЕ (1457) Страсбург (75)

 Сегодня в Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ, делегация Украины участвовать не будет

В Страсбурге 30 сентября - 4 октября будет проходить осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

По программе заседания также запланированы торжества по случаю 70-летия Совета Европы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Вновь образованная в Верховной Раде Украины 9-го созыва постоянная делегация в ПАСЕ не будет подавать заявки на утверждение своих полномочий, а следовательно, не будет участвовать в осенней сессии в ответ на безусловное возвращение российской делегации в Ассамблее.

Во вторник, 1 октября, в ПАСЕ обратится и ответит на вопросы президент Франции Эмманюэль Макрон. По информации секретариата Ассамблеи, французскому лидеру уже предварительно поставлены 89 вопросов от делегатов.

В этот же день Макрон примет участие в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы, которые пройдут на самом высоком национальном и международном уровне в Страсбургской опере. На церемонию приглашены около 1200 высоких гостей. Не исключается, что некоторые национальные делегации будут бойкотировать участие в церемонии в ответ на присутствие в ПАСЕ российской делегации.

Во вторник в формате отдельного события также состоится обмен мнениями с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

В среду, 2 октября, к Ассамблее впервые обратится новый генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич. Она также проведет первую пресс-конференцию для журналистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава делегации Украины Ясько едет на заседание ПАСЕ в качестве гостя

В этот же день делегаты будут избирать вице-президента ПАСЕ по квоте российской делегации.

В течение этой недели в Страсбурге будет находиться украинский режиссер, бывший российский политзаключенный Олег Сенцов. Он встретится с общественностью в Постоянном представительстве Украины при Совете Европы, а также примет участие в событии в ПАСЕ по проблематике разрушения авторитарными режимами механизма защиты прав человека.

По основному проекту повестки дня сессии Ассамблея рассмотрит вопросы защиты добровольных анонимных информаторов, общих стандартов института омбудсменов, защиты жертв терроризма, а также еврейского культурного наследия.

Кроме этого будет объявлен лауреат нынешней правозащитной премии ПАСЕ им. Вацлава Гавела.

По программе заседаний, ПАСЕ обсудит функционирование демократических институтов в Молдове, постмониторинговый диалог с Северной Македонией и вклад Банка развития Совета Европы в утверждение инклюзивных обществ.

Делегаты также проведут дебаты по проблематике трудовой миграции в Восточной Европе, а также насилия в области акушерства и гинекологии.

Напомним, делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ, которая состоится с 30 сентября по 4 октября. "Это будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины", - пояснила Елизавета Ясько.

Источник: https://censor.net.ua/n3151081
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто досі винен Порох? Зебіли, ви неперевершені!
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"Уход, не имеющий других мотивов, кроме собственного покоя, это - окончательное поражение... В нём нет даже зерна будущей победы...". А тут даже не о покое речь... Речь идёт об отказе от борьбы... (Хотя, кому там "бороться" ? "Блазень" с "блазенятами", подобрали в делегацию себе подобных, "сопливых дошкольнят", не умеющих думать и принимать решения, но готовых "взять под козырёк", "по первому зелёному свистку из ж..ОПы"...).
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А вот выбрали бы весной сывочолого гетьмана, то и Крым был бы уже в составе Украины и в Донбасе война бы прекратилась!!Сегодня в Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ, делегация Украины участвовать не будет - Цензор.НЕТ 7146
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Ну а смысл участвовать? Ведь крым уже вернули и войні на домбасе нет Сегодня в Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ, делегация Украины участвовать не будет - Цензор.НЕТ 5364
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А вот выбрали бы весной сывочолого гетьмана, то и Крым был бы уже в составе Украины и в Донбасе война бы прекратилась!!Сегодня в Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ, делегация Украины участвовать не будет - Цензор.НЕТ 7146
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Тобто досі винен Порох? Зебіли, ви неперевершені!
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главное что такие как ты ему всё простили , он ведь бох для вас.
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Коли ви його посадите. У вас є всі механізми. Може клепки нема?
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Після таких мрій витріть руки об простирадло, судячи з весняних посадок, з 1 числа знову підуть бульки з калюжі. Сьогодні в Страсбурзі відкривається осіння сесія ПАРЄ, делегація України не братиме участі - Цензор.НЕТ 8200
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Здавалося б до чого він взагалі в цій новині? А ти вже пробачив головному Зебілу те що він заробляє на крові та війні?
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Продублюю для тебе: Вимагаю скрину, де я відповів питанням на питання!
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Его даже не удалили впечатлительные модераторы, порохобот. Вот оно выше от 09.22. Намацаешь?
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Я давав відповідь на ось це: "главное что такие как ты ему всё простили , он ведь бох для вас." Якщо на твою думку це було питання, то все реально погано...
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Так это была видповидь в виде двух вопросов? Ага. ну теперь радуйся, порохобот, что выдалылы твои стенания, что вопросом на вопрос отвечают только зебилы
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Не розумію зелену логіку... Так це була відповідь у вигляді двох питаннь, але ж не на питання! А відповідають питанням на питання, як ти влучно написав, зебіли.
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Так хто там пытанням на пытання видповидае? Сьогодні в Страсбурзі відкривається осіння сесія ПАРЄ, делегація України не братиме участі - Цензор.НЕТ 2558
vitaliymkua

Тобто досі винен Порох? Зебіли, ви неперевершені!
30.09.2019 09:17

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Якщо для тебе це теж питання: "А вот выбрали бы весной сывочолого гетьмана, то и Крым был бы уже в составе Украины и в Донбасе война бы прекратилась!!", то все дуже погано. Дуже! Сьогодні в Страсбурзі відкривається осіння сесія ПАРЄ, делегація України не братиме участі - Цензор.НЕТ 5191
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"Тобто" немає чого варнягати про "Ведь крым уже вернули и войні на домбасе нет". Так що, зебіл, спочатку на себе поглянь, а потім вже на інших кивай.
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Не забувайте, що нові обличчя зараз живуть виключно на досягненнях минулої влади, поки що клоуни просирають все позитивне, ресурсів вистачить не надовго. Епоха бідності може перерости в епоху білого звірка.
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Это ж какие такие досягныння, соя? Доллар по дэсять це забагато? АТО за личэни тыжни? Рэформы, яки провелы швыдко, або николы?
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Два апача, точки неповернення? потужні рехформи в судах? ... І т.д. і т.п.
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Людина розумна може передбачити втрати, не дуже розумна починає їх помічати втрачаючи.
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Так що втратили? Урочисті відкриття дорожних знаків? Щоденний показ жінки третього тисячоліття до нашої ери? Підвищення тарифів на 20% з травня, як планував пан Свиня? Що конкретно?
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Не треба поспішати, я ж сказав - ви все помітите, зовсім скоро.
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Еще раз вопрос. Про какие досягнення вы лепечете? Они уже ж состоялись? При чем тут скоро побачыте?
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Ну, ты, срань лахтинская, точно со мвоего подвала все рассмотришь в деталях)))
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Я за Зе не голосовал, НО! расскажи, что они просрали? - депутанскую неприкосновенность? закон про незаконне збагачення? Или, может, гривня обвалилась? Что именно просрали?
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Одно только обозвать олечку скобееву сливным бачком уже стоит чтобы туда поехать Сегодня в Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ, делегация Украины участвовать не будет - Цензор.НЕТ 506
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Треба трохи почекати - скоро Зєлєнскі буде давати зливним бачкам розлогі інтервью.
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І 1000 в день бійцю і НьюВасюки в Житомері і 5 АРСЕНАЛІВ озброєння не підірвались.би.)))
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а какой смысл участвовать в организациях в которых нету смысла?
ПАСЭ, ОБСЭ хоть что то врегулировало?
Карабах, Осетия, Абхазия, Приднестровье, Крым, Донбасс ???
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На таких "площадках" потрібно доносити свою позицію до світової спільноти а не істерикувати. Істериками нікого не проймеш. Вони лише діють як подразнюючий фактор і не більше.
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Это протест против возвращения в пасе рашки
Все правильно
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А некоторые подали заявку на утверждение полномочий, но будут протестовать?
Отмазка, так себе.
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Іноді демарш краще доносить позицію, ніж всіляки компроміси.
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Це не той випадок.
Просто Україна зі своїми проблемами вже набила оскому ЄС. І на цей демарш ніхто не звертає увагу.
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"Уход, не имеющий других мотивов, кроме собственного покоя, это - окончательное поражение... В нём нет даже зерна будущей победы...". А тут даже не о покое речь... Речь идёт об отказе от борьбы... (Хотя, кому там "бороться" ? "Блазень" с "блазенятами", подобрали в делегацию себе подобных, "сопливых дошкольнят", не умеющих думать и принимать решения, но готовых "взять под козырёк", "по первому зелёному свистку из ж..ОПы"...).
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Все правильно. Украине экономически выгодно несколько дистанцироваться от Совета Европы, в то же время не сближаясь с РФ.
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А при чём здесь экономика и Совет Европы?... Там, в основном, решаются вопросы гуманитарной сферы - политика, социология, защита прав человека...
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Вы считаете, что ПАСЕ к ЕС отношения не имеет? Я так не считаю.
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Бык, к корове, тоже имеет отношение... Вот только молока не даёт и забеременеть не может...
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на обиженных воду возят. а в худшем случае могут загнать в петушиный угол
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Возвращение Петуха как раз делает из этого органа петушиный угол.
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Как ты про своего ***** верно говоришь, абсолютно верно
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Распустить нужно эту делегацию, раз они ничего не делают. За что им деньги платят из моего кармана?
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Украинская делегация или должна участвовать и высказываться против РФ или же она должна вообще выйти из оттуда и вклады не платить, а просто быть там и не говорить - это идиотизм!
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Смысл Украине самой молчать и оставлять там русских.
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Нужно на этом поле разбивать русских!!! Украине не можно не ехать туда и молчать!
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Получится что РФ будет там отстаивать свои интересы, а Украина окажется в ситуации в какой была РФ под санкциями, только Украина сама у себя право голоса забрала. Проанализировав хорошо Украина должна лучше вернутся и отстаивать свои права!
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Все почалося з месиджа шмаклі -Там ужє всьо рєшілі бєз нас.
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Кацапы поняли как что мы признали их Крым "Украина начала возводить на границе с Крымом стационарные контрольно-пропускные пункты, которые должны заработать до конца ноября. Таким образом, Киев намерен создать нормальные условия для пассажиров, направляющихся с Украины на полуостров и обратно. Но появление постоянных пунктов пропуска говорит о том, что в Киеве поняли - оборудовать границу с Крымом надо навсегда"
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Отэ ПАСЕ до одного места. Дарма трата времени. НЫМ и печку не растопить. Дурачье только и думает, шо кто то или шо то нам поможет. Гончаренко будет там БОРОТЬСЯ. СМЕХОТА. ДОБОРОЛИСЬ 5 лет и ШО?
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Збіговисько сцикунів і зрадників,всі хто голосував за повернення підаРахи, принципів демократії і світового порядку укладеного після другої світової війни,толерують і вітають агресора і вбивцю.
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Жаль,у нас такая красивая девачка делегацию возглавляет...А вообще-то выглядит как маленькая месть Росии.Даже не месть, а как "чего изволите?","А поди ка ты,братец,вон из ПАСЕ".
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И красивая и умная ,, в МГУ училась . Сьогодні в Страсбурзі відкривається осіння сесія ПАРЄ, делегація України не братиме участі - Цензор.НЕТ 2931 . Говорит , кацапов ( среди которых у неё полно друзей ) не надо избегать , с ними разговаривать нужно . Вот так то ..! Знай "наших" .. Сьогодні в Страсбурзі відкривається осіння сесія ПАРЄ, делегація України не братиме участі - Цензор.НЕТ 7462 .
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Не думайте, что наилучшая альтернатива более эффективна, чем право голоса в ПАСЕ для Украины. Эта площадка хороша, чтобы мир слышал про Российскую агрессию!!! Пусть РФ вернули, но ей никто не верит! А если Украина не будет говорить про агрессию России, то проблема Украины из повестки для исчезнет!
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Что если Украине предложить РФ в обмен на возврат Крыма и Донбасса - отказ Украины от вступления в НАТО и закрепленный нейтральный статус, отказ от вступления Украины в ЕС и вступление Украины в Таможенный Союз. Получится, что у Украины открыт будет рынок ЕС и безвиз с ЕС и в тоже время открыт рынок РФ и таможенного союза и безвиз. Если РФ не пойдет на возврат Крыма, то тогда продолжаем войну с РФ до ее развала!
Премьер Советского Союза Иосиф Сталин для мира был столь же неприемлем, как и Гитлер. Он захватил ряд территорий, он повинен в геноциде, он внедрял в своем государстве идеологию, которая на практике была аналогична идеологии национал-социализма. Однако в эпоху водородной бомбы сражение с Советским Союзом, подобное войне, которую вели с Гитлером союзники, стало невозможным. Никакие принципы не могли оправдать взаимное уничтожение. Вместо этого Запад занял выжидательную позицию, стал настойчиво противостоять Советскому Союзу в моральном плане, и в конце концов этот колосс рухнул сам по себе. И вот тогда Украина должна будет ждать, когда колосс рухнет! Это так, размышления в слух о поиске вариантов решения проблемы...
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