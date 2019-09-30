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 Экономика, Общество
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Все про:деньги (781) монеты (91) НБУ (4486)

 Сегодня последний день, когда можно рассчитаться в магазинах монетами мелкого номинала

С 1 октября 2019 года банковские учреждения и магазины перестанут принимать монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба НБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"С 1 октября 2019 - монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине. С того времени их не будут принимать при расчетах наличными за товары и услуги, а Национальный банк начнет изымать эти монеты из наличного обращения", - говорится в сообщении.

В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацбанк вводит в оборот монету к 1000-летию правления Ярослава Мудрого. ФОТО

Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от монет номиналами 1, 2 и 5 копеек они пока останутся в наличном обороте и продолжат выполнять функцию средства для расчетов за товары и услуги, но после поступления в банки эти монеты не будут возвращаться обратно в оборот.

Источник: https://censor.net.ua/n3151080
 
   
 Топ комментарии
 
Это конец эрохи бедности. Теперь не будем мелочь считать:
Сегодня последний день, когда можно рассчитаться в магазинах монетами мелкого номинала - Цензор.НЕТ 9806

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Помню когда при свынячем режиме приняли решение о выпуске дебильных монет и купюры в 1000 гривен и даже описали какая она будет и чья пачка на ней будет изображена, порохоботы довольно рохкали, одобряя мудрое решение ведомства Сатановской в экзиле. Что ж память то у вас такая как у креветки? Сьогодні останній день, коли можна розрахуватися в магазинах монетами дрібного номіналу - Цензор.НЕТ 5384
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та какая разница, для кацапов и так пойдет. Сьогодні останній день, коли можна розрахуватися в магазинах монетами дрібного номіналу - Цензор.НЕТ 7760
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Скажите, а что можно вообще купить нынче дешевле 5 гривен??????
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Купить можно Зебила, им грош цена.
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1 и 2 копейки последний раз штамповали в 2012 году - при овоще, то бишь уже тогда закладывалась девальвация гривны. 5 копеек последни штам вышел в 2015 году, то бишь при потрошиной гниде. При нём было принято решение вывести из оборота и 25 копеек. Зе тут ни причём, хотя на его месте было бы непогано подумать о деноминации.
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От ты чучело, украинцам нужно быть объективными, а вы потрохососы копеечные, такие же тупые и продажные, лживые и брехливые как и кремлёвский говно-тролли. Кремлёвский говно-тролль потрохососу классовый брат!
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если ничего не нравится зебил нажми кнопку выход и иди на срувесну, к своим
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С чего ты, потрохососина, взяло, шо я зебил? Я ж говорю - вы потрохососы как кремлёвские говно-тролли. У тех кто не с ****** тот с пиндосами и у вас кто не с потрохом тот зебил. Два сапога валенки.
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зебил это ведь не обязательно маркер голосования за зеленского, просто слово-синоним идиота, недалекого инфантильного человека
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Так ты и есть тогда зебил. Все потрохососы зебилы, причём зебилы в кубе.
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никак нет, это очередной бред. те, кого называют порохоботами - в массе своей передовая интеллигенция, разумные, активные люди, далеко не зебилы
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в 2012 році "закладывалась" девальвація ...а може вона заклалася у чотирнадцятому коли гнойтарева з подельніцею рожковою і під патронатом петра нзнищували банківську систему ...ні ? ...коротка ж у вас пам"ять ...
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Так как в 2014 году с приходом потроха к власти власть в Украине не сменилась, а осталась коррупционно-олигархической, то гонтарева-сатановская была лишь исполнительницей девольвации заложенной при овоще.
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Зато теперь при ЗеМонике заживем... скоро все олигархи пересядут на велосипеды.
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При Зе борьбы с олигархакми не будет и не мечтай.
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гнойтарева як і маркарова як і ВСЕ "наше" ФОРЕКСНБУ разом з "моноурядом" виконують волю соресоподібних тварей мвф та інших "друзів" України які працюють на міжнародні агрокортелі типу "монсанта-баєр" ...і головний приз це наша українська ЗЕМЛЯ яку цей моноклоун наказа продати любою ціною
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як людина, що працює в банківській системі більше 15 років і досконало знає цю систему зсередини, авторитетно заявляю, що в 2014-2016 банківська система не знищувалась, а очищувалась від банків-пилососів, що треба було зробити вже дуже і дуже давно, оскільки через такі кишенькові банки з країни вимивались мільярди
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на кого ти працював ...на сороса чи на мвф ?
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Если в 2014-16 уничтожались банки-паразиты, как ты заявляешь, и из Украины вывозились миллиарды, то почему в 2017-18 гривна не окрепла и не вернула себе свои позиции? А, банкир, задрыпанный? Потому, что ты брешешь, бо на выводимые из Украины миллиарды наложила лапу потрошиная гнида с гонтаревой-сатановской. Оспорь, банкир сраный.
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как и зачем можно оспаривать дилетантский бред? никогда, нигде ни один центральный банк не допустит значительной дефляции национальной валюты, так как это явление крайне негативное для экономики. Курс валюты должен быть стабильным, и значительные колебания в любую сторону - вред. и если с объективной инфляцией бороться регулятору очень сложно, так как она связана с процессами наращивания денежной массы и падением реального ВВП, то противодействовать дефляции гораздо проще для регулятора и очень напрасно он на данный момент делает это в недостаточной мере. и вот ответ на твой вопрос - почему в 2017-2018 году гривна не окрепла и не вернулась на свои позиции - потому что НБУ выкупал излишки валюты и сформировал резерв увеличив его с 5 млрд. дол. до 20 млрд., т.е. прирост составил 15 млрд. дол. - вот это и есть та сумма, которая тебя интересует, которая выводилась, а потом перестала выводиться и оказалась в ЗВР страны. теперь зебильная власть будет года 3-4 успешно прожирать ЗВР, как делала это власть овоща-азирова, прожравшая ЗВР, сформированный Ющенком
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как ты нежно высказываешься о кремлевском агенте Януковиче - "овощ", а патриота Порошенко, сделавшего для Украины неоценимый вклад, сквозь зубы, со всей кацапской ненавистью клеймишь "потрошиной гнидой". Порошенко практически довел кацапию до ручки и кацапсины ненавидят его на одном уровне с Бандерой и всячески своей пропагандой пытаются его дискредитировать, и многие зебилы в Украине к сожалению на это ведутся.
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Потрох ограбил Украину и зделал украинцев нищими. Миллионы людей рванули за бугор на заработки, **** ты мне свою вонючую пургу рассказываешь? Потрох такая же коррумпированная и ненасытная мразь как и потрох. Чи ты забыл уже как он сдавал Донбасс?
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это все дичайший бред. такое комментировать - себя не уважать. "ограбил и сделал нищими", "сдавал донбасс" - просто дикий, вонючий, бредовый звиздец...
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5 копійок нарешті виведуть з обороту.
Він буде тепер 50 коп.
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а минималка у нас тоже в 5 раз выросла????
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не понятна судьба монеты достоинством 10 копеек.
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яка країна такий і ФОРЕКС БАНК уркаїни ...у всіх нормальних країнах неходові гроші поступово вилучають з обігу ...але у нас ...УРОДИ ...єдине на що здатні це продати Україну під 18% річних ...
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Станок заработал - здравствуй инфляция 😀😀😀
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Завтра на столе Гончарука будет лежать шесть пачек бумаги с предварительным анализом серьезных экономистов по комплексу экономических вопросов по законопроектам принятым\принятым в первом чтении. Там экономический ущерб оценивается в 86 млрд. гривен. Один автор не выдержав, поперек листа написал от руки - "Заканчивайте эту х..ню !!"
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Последнюю мелочь и ту отбирают. Шо за власть? Пэтруха потирает руки.
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Шайба з такої монетки не іржавіє, але коштує вдесятеро дешевше, ніж та, що іржавіє.
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С 1 декабря 2019 года в Украины стартует шоу "найди у нищего три копейки", олигархат продолжит эксплуатировать и присваивать Народные богатства, и получать возврат НДС, а самые бедные платить 41,5% со своих зарплат.....

https://youtu.be/wczLsAv07LE?t=13





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