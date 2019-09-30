 Не было оснований, - Луценко рассказал, что отказался начать расследование по делу Байдена по просьбе Джулиани

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой ZN.UA, об этом он сообщил в интервью BBC, опубликованном в воскресенье, 29 августа.

По словам Луценко, он заверил Джулиани в готовности Генпрокуратуры оказать содействие американскому следствию в рамках международного правовой помощи. Но при этом указал на невозможность расследования действий Байденов украинскими правоохранительными органами.

"Я сказал господину Джулиани: Хорошо, если вы начнете ваше расследование в Соединенных Штатах, мы можем официально помочь вам. В соответствии с международным законодательством, мы окажем вам международную правовую помощь. Через запросы или через объединенную следственную группу", - рассказал Луценко

Генпрокурор подчеркнул, что у украинских правоохранительных органов не было оснований для расследования деятельности Хантера Байдена и его отца.

"Это не моя юрисдикция. Я не могу делать ничего, что не связано с украинским законом", - подчеркнул Луценко.

"Я не знаю, какие могут быть причины для расследования в отношении Джо Байдена или Хантера Байдена в соответствии с украинским законодательством", - пояснил он.

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Напомним, ранее в четверг, 26 августа Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

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Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

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