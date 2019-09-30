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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Байден (435) Луценко (7622) США (15477) Джулиани (35)

 Не было оснований, - Луценко рассказал, что отказался начать расследование по делу Байдена по просьбе Джулиани

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил, что обсуждал с Рудольфом Джулиани, другом и юристом президента США Дональда Трампа, возможность расследования в отношении экс-вице-президента Джо Байдена его сына Хантера.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой ZN.UA, об этом он сообщил в интервью BBC, опубликованном в воскресенье, 29 августа.

По словам Луценко, он заверил Джулиани в готовности Генпрокуратуры оказать содействие американскому следствию в рамках международного правовой помощи. Но при этом указал на невозможность расследования действий Байденов украинскими правоохранительными органами.

"Я сказал господину Джулиани: Хорошо, если вы начнете ваше расследование в Соединенных Штатах, мы можем официально помочь вам. В соответствии с международным законодательством, мы окажем вам международную правовую помощь. Через запросы или через объединенную следственную группу", - рассказал Луценко 

Генпрокурор подчеркнул, что у украинских правоохранительных органов не было оснований для расследования деятельности Хантера Байдена и его отца.

"Это не моя юрисдикция. Я не могу делать ничего, что не связано с украинским законом", - подчеркнул Луценко.

"Я не знаю, какие могут быть причины для расследования в отношении Джо Байдена или Хантера Байдена в соответствии с украинским законодательством", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я осушаю болото", - Трамп опубликовал ролик против Байдена с кадрами из Украины

Напомним, ранее в четверг, 26 августа Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Также на Цензор.НЕТ: Это примерно 5 минут из 30: конгрессмены требуют опубликовать полную стенограмму разговора Зеленского с Трампом

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Читайте также: Расцениваю текст жалобы офицера правоохранительных органов США как манипулятивный и не соответствующий истине, - Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3151079
 
 
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Так сынок Байдена в Украине со Свынями не по украинским законам барыжил на украинских надрах? Не було підстав, - Луценко розповів, що відмовився почати розслідування у справі Байдена на прохання Джуліані - Цензор.НЕТ 282
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а чим Качанівка гірша за Мальдіви? і годують, і тепло взимку Не було підстав, - Луценко розповів, що відмовився почати розслідування у справі Байдена на прохання Джуліані - Цензор.НЕТ 8692
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Бывший генитальный плокулол лепит отмазки.
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С Зеленским теперь опасно разговаривать по телефону. Чуть что - сразу импичмент!!! Не было оснований, - Луценко рассказал, что отказался начать расследование по делу Байдена по просьбе Джулиани - Цензор.НЕТ 5918
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Можно представить ,как это 🤢🥒недоразумение с путлером гнусавит ,на полусогнутых 🤮
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ему нужно как-то консультироваться со старой командой на предмет поведения со штатами...
мог бы в первые 100 дней начинать эту работу, а не по турциям за кварталом следовать
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Порошенко предлагал Монике помощь, но он отказался...
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тогда он еще не был моникой и опасался связей с лолитой)...
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Причина в другом, Моника то знает, что Порошенко не Вальцман...
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ОНО ПРОСТО КАСТРИРОВАННЫЙ КАБАН ПЕЦЯ!
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Зеб, ты поосторожней с капсом, а то твоя единомышленница - Татьяна Лайф сегодня не в духе и резко против капсов.
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Увлекаетесь Плейбоем?Как по мне-Моника хоть помоложе,а
Лолита-вообще Отстой!
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Ты перепутал, это с Трампом опасно разговаривать. Путин и саудовский король уже напряглись
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Всем нужно объявить про провалы Зеленского. То что разговоры президента США слушают люди, которые могут "слить" разговор куда угодно - это мало кого интересует.
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Более того, если уж так случилось у нас теперь тоже есть козырь в рукаве, ведь мы тоже можем найти повод опубликовать полную запись разговора (все 30 мин, а не 5), ведь наверное она у нас есть
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Возможность что то говорить и доказывать это делами для Луценко уже в прошлом.Чего он стоит он показал!
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Ну тепер з'явились підстави.
І навіть для того щоб розслідувати злочини самого луценка.
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Звідки вони взялись ? З бажання Трампа,тому що у Зєлєнского на 100% свій прокурор ? Та навпаки,Рябошапка тікатиме від цієї справи,як чорт від ладану !
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Треба якось закрити писки бувшим " дєятєлям" ,бо через їх підлість і брехню пересвариться весь світ ! Може ,їх усіх на Мальдіви відправити ?!!! Не було підстав, - Луценко розповів, що відмовився почати розслідування у справі Байдена на прохання Джуліані - Цензор.НЕТ 5705
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а чим Качанівка гірша за Мальдіви? і годують, і тепло взимку
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И тебя туда же и тебе того же ,нищеброд босой
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А я б закрив писок шмаклі. Не питайте чому? Нехай читає з бумажки, бо якщо починає говорити своїми словами, то виходить тільки "дужедякую" або"чєгоізволітє".
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Так сынок Байдена в Украине со Свынями не по украинским законам барыжил на украинских надрах? Не було підстав, - Луценко розповів, що відмовився почати розслідування у справі Байдена на прохання Джуліані - Цензор.НЕТ 282
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Бывший генитальный плокулол лепит отмазки.
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То есть основания, то нет. " Коля хороший парень". Порошенко сказал что не трогать Бурисму, и совсем не бесплатно.
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тупішого за Югіка ще не було плокулола, та ще й без юридичної освіти )
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Звичайно тупий, он тебе про тебе ж забув
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для юры была понятна, потому он так необычно повелся с американским послом...
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Совершенно верно. Если открывать дело против сына Байдена небло оснваний, зачем он подтсаил Иованвич!? Если он врал тогда, занчит врет все время.
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ты туго соображаешь...даже после поддержки не трампа на предыдущих выборах, власти украины сумели исправить ситуацию...и поведение юры - тому подтверждение
а на рябошапку с его освитой посмотрим-увидим...знаем, что он ручной у зеленского и видим, что у зеленского приколы случились
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не факт, просьба Трампа к Зеленскому имхо как раз и показывает, что на предыдущую власть в Украине Трамп ложил болт (или она на него)
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этот обмен болтами и есть исправление ситуации, потому, как взаимный(ты сам написал))
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А кто то может внятно сказать, что такого натворил Байден-младший?
Наскока я понимаю, просто числился в совете директоров, получал зарплату как у Коболева, них не делал, Петрусь крышевал Бурисму в замен на благосклонность Байдена-старшего?
Или там таки что-то было серьезное? Какой именно эпизод так настойчиво хочет расследовать Трамп?
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В 14-15гг с Бурисмы ежемесячно утекали полторы сотни на американскую фирму Хантера. Причем зарплата была такая же,но отдельно. Шокин начал это расследовать и был уволен,как выяснилось Байденом старшим.
Ну и + вся эта хрень с его назначением на фоне впариваний Байдена ст. о энергенезависимости.Попытки навязать покупки американского,золотого по цене,газа.А это не в интересах Украины.
Есесно Юрик ненашел оснований на тех,кто его фактически назначил.
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ага, ну то есть просто узаконенная взятка Байдену в виде шоколадной должности и астрономической зарплаты
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не буду
то есть Петрусь копирует кремль, одна школа, кремляди примерно так купили Шрьодера и еще пол сотни европейских высокопоставленных чиновников в обмен на политическую благосклонность
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Что я не слыхал,что б Шредер навязывал Газпрому что то убыточное.И там возможно есть благосклонность.
Кака и ввиде чего была благосклонность Байдена?
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в общем, Байден не сделал ничего такого, чего не делал бы Шредер.
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про американский "золотой" газ - сказки. сейчас во всем мире падает цен на газ благодаря американскому сланцевому.
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Цена на газ может падать только при падении цены на нефть.А вот про сланцевый газ точно сказки.Ты как его в Украину поставишь?Но есть сжиженный.А он если не бриллиантовый,то золотой уж точно.
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серьезно? а можно конкретные цифры? как бы там ни было, когда не было конкуренции, газпром мог рисовать цены на свой газ действительно бриллиантовые. а сейчас Европа строит терминалы спг, и цена падает. на спотовом рынке это может быть независимо от нефти.
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Конкретные цифры ты можешь найти в гугле.У нищих слуг нет.А читая про рисованые цены,делаю вывод-ты в этом не разбираешься.
По этому и сказки про Юлькуфарофку.
Может в фантазиях и будет газ независим от нефти,но пока нет.И цены по 400$ на газ,как раз приходились на период нефти по 120уе.
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ага, нефть нефтью, а газпром для каждой страны снг выставлял свою цену в завистмости от дружественности отношений. а в Европе тем временем появился спотовый рынок СПГ. и да, цены там на американский газ бывают дешевле газпромовских.
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Нахрена оно им?
А если что то не так,ты поправляй,не стесняйся.А я тебе пока про уголь из США напомню,которые честные партнёры предложили по 100 с чем то на год,а в 3тем квартале подняли до 203!!!$Это есть в открытом доступе на сайте Минэнергетики США.
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Да Трамп и не думал ослам в посудной лавке посуду бить.Это старый осёл придурок,будучи уверенным,что порох победит,в прошлом году разошёлся в видео,что типо Трампу его не достать,он круче крутого яйца-мильярдами ворочает одним щелчком пальца,глав правительств,премьеров назначает.Там же он и похвастался,что миллиард дал Украине с условием,что порох уволит Генерального Прокурора,который вёл дело о корупции Бурисмы,где его сын был одним из директоров.Дело закрыли,прокурора уволили,деньги получили.Точка.Видео здесь.(50-55min)Вот Трамп и посчитал,что это лично ему вызов и даже провокация,на которую он не может не ответить,ведь обвинят-то подлецы и его в сокрытии и дальше продолжающейся коррупции в Украине,темь более,что новые власти Украины уже заявили об этом.Возможно такой вариант и устраивает демократов-провокации их конёк-типо если ипичмент и не удастся им больше шансов разгонять волну к выборам,как
обиженным.Но если реально начнутся расследования или даже тупые и алчные порошенковцы запутаются несостыковками утверждений распила этих денег в Украине-это обернётся ослам бумерангом по шее.
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Пусть расследует деятельность своих родственничков на просторах кацапстана ,подтанцовщик путлерастов
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Остаётся объяснить только одно, почему трамп так давил на зеленского через джулиани требуя не увольнять луценко? Почему сразу после увольнения трамп отказал в помощи?

Или джулиани тупой или луценко врет
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Это очевидно, потому что Луценко пообещал Джулинаи посадить кого угодно, что бы его оставили генпрокурором.
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Я бы сказал что пообещал ещё когда его назначили генпрокурором
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"Я не знаю, какие могут быть причины для расследования в отношении Джо Байдена или Хантера Байдена в соответствии с украинским законодательством"

Да никаких! Их шмонать просто надо было..., да почаще - на предмет обнаружения наркосодержащих веществ. Не було підстав, - Луценко розповів, що відмовився почати розслідування у справі Байдена на прохання Джуліані - Цензор.НЕТ 7581

А вообще Хантер хороший парень! Как и Коля.
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Луценко кловун, он же сам поехал в США лизать дупцю республиканцам в надежде что те повлияют на зеленского и тот его оставит, за слив тех кто лил воду на мельницу бабки Не було підстав, - Луценко розповів, що відмовився почати розслідування у справі Байдена на прохання Джуліані - Цензор.НЕТ 9611всё мечется дурачёк.
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Навіть у алкаша мізків та гідності виявилось більше ніж у клоуна.
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Югик, выбирай сам, где чалиться будешь..у нас, амеров или русских))))
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Луценко пошел на попятную поняв, что его шантаж Зеленского, что бы тот оставил его Генпрокурорм провалился. Пусть расскажет, почему он подставил Иовоич, если небыло основний открыать дело портив сына Байдена!? Теперь его вместе с Лолитой ждет Гунатаномо или Качановка.
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Соціаліст соціалісту друг товариш і брат.
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А после дела темного,
А после дела крупного
Искал места укромные,
Искал места уютные.
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Во всей этой истории неясна роль Порошекно. Очень сомнительно, что бы хронический дурак Луцкенко смог сам додуматся до такой международной многоходовки, что бы на весь мир обгадить Украину. Скорее всго нары ждут обоих, не важно в Гунатаномо, в Качановке или в Ростове.
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а может что то не так с оценивающим?
можно и под этим углом глянуть
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Тому мильйон - а этим два, -
Такая уж любовь у них.
И Волкер с ночи доутра ,
На нас, су..а работает.
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Шановні і не шановні форумчани. кожний із Вас пише те ,що сам думає, але найбільше кричать , пищать про крадіжку ті ,хто сам злодій. Це доказало моє довге життя. Тому частіше дивіться на себе в дзеркало. Хотя .звичайно, за гроші і по тупості можна молоти язиком все.
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За такой промежуток времени, не научился РЫБАЧИТЬ. Сидеть у него лучше получается. Так может посадить?
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так выходит не было... или Рябошапка читает медленно ?!
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