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Все про:ДТП (5781) Сумы (620) патрульная полиция (1325)

 В результате ДТП в Сумах пострадали четыре человека, в том числе двое детей, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

Четыре человека, среди которых двое детей, получили травмы в результате ДТП в Сумах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр патрульной полиции в Сумской области на своей странице в Facebook.

"29 сентября, около 16 часов, на улице Героев Крут произошло ДТП. Предварительно установлено, что 29-летний водитель двигаясь на автомобиле Ford Fusion SE с улицы Ивана Харитоненко на улицу Героев Крут, на мосту не справился с управлением транспортного средства, после чего допустил наезд на электроопору", - сказано в сообщении.

В результате ДТП в Сумах пострадали четыре человека, в том числе двое детей, - патрульная полиция 01

В результате ДТП водитель и трое пассажиров, среди которых 4 и 6-летние дети, получили телесные повреждения, их доставили в сумскую областную клиническую больницу.

В результате ДТП в Сумах пострадали четыре человека, в том числе двое детей, - патрульная полиция 02
В результате ДТП в Сумах пострадали четыре человека, в том числе двое детей, - патрульная полиция 03
В результате ДТП в Сумах пострадали четыре человека, в том числе двое детей, - патрульная полиция 04

В результате ДТП в Сумах пострадали четыре человека, в том числе двое детей, - патрульная полиция 05

Источник: https://censor.net.ua/n3151078
 
 
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я так понимаю что резину ( протертор ) которая на фотке по второму кругу продать не удастся?
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похоже что да, подушка безопасности не сработала на фотке значит тачка уже после аварии была и подушка отработала в первый раз.
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Вроде и скорость была небольшая (кил 80-90) и дорога не очень мокрая, и вот надо же...
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