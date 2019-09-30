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 Политика Украины, За рубежом
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 Зеленский поздравил Курца с победой на парламентских выборах в Австрии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил экс-главу правительства Австрии Себастьяна Курца с победой его партии на парламентских выборах.

Как инфорирует Цензор.НЕТ, об этом об этом он написал на своей странице в Twitter 29 сентября.

"Поздравления Себастьяну Курцу с исторической победой на парламентских выборах в Австрии. Будем рады сотрудничеству с вами и новым австрийским правительством ради наших двух стран и единой Европы", - написал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрийский парламент объявил недоверие канцлеру Курцу из-за скандала с российским финансированием

Зеленский поздравил Курца с победой на парламентских выборах в Австрии 01

Напомним, 29 сентября в Австрии проходили досрочные выборы в нижнюю палату парламента страны – Национальный совет.

Как пишет Радио Свобода на внеочередных парламентских выборах в Австрии больше мест получила Австрийская народная партия с лидером Себастьяном Курцем, бывшим канцлером.

По еще не полным предварительным данным, поддержка партии экс-канцлера составляет около 38%.

Источник: https://censor.net.ua/n3151077
 
 
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О, це ж там логопед Кіля журнал свій має?
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он бы еще кончиту вурст поздравил...австрия первая за снятие санкций с россии, тогда через нее все больше русские газы в разные стороны разойдутся
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А он так же "диабетик", как бухающий сывочолый гетьман?
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Зеленский ты лучше скажи, когда это произойдет, народ уже устал ждать.
Зеленский поздравил Курца с победой на парламентских выборах в Австрии - Цензор.НЕТ 1136
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