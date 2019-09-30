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 Враг за сутки 26 раз нарушил режим прекращения огня, применяя 120- и 82-мм минометы, а также вооружение БМП, потерь нет, - штаб

29 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил:

- трижды неподалеку от Новотроицкого - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- трижды вблизи Павлополь - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- по два раза неподалеку от Водяного и Талаковки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Пищевика - из ручного противотанкового гранатомета;
- неподалеку от Песков - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Опытного, Авдеевки, Невельского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

- дважды неподалеку от Травневого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Луганского - из миномета калибра 120 мм;
- неподалеку от Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Крымского - из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новгородского - из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Хутора Вильный - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в районе Золотого - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Новотошковского - из вооружения БМП, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:
- неподалеку от Новотроицкого - из стрелкового оружия;
- вблизи Водяного - из миномета калибра 82 мм, а также вооружения БМП и стрелкового оружия.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сообщили в прес-центре ОС.

Враг за сутки 26 раз нарушил режим прекращения огня, применяя 120- и 82-мм минометы, а также вооружение БМП, потерь нет, - штаб 01
Враг за сутки 26 раз нарушил режим прекращения огня, применяя 120- и 82-мм минометы, а также вооружение БМП, потерь нет, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3151076
 
 
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Премьер Советского Союза Иосиф Сталин для мира был столь же неприемлем, как и Гитлер. Он захватил ряд территорий, он повинен в геноциде, он внедрял в своем государстве идеологию, которая на практике была аналогична идеологии национал-социализма. Однако в эпоху водородной бомбы сражение с Советским Союзом, подобное войне, которую вели с Гитлером союзники, стало невозможным. Никакие принципы не могли оправдать взаимное уничтожение. Вместо этого Запад занял выжидательную позицию, стал настойчиво противостоять Советскому Союзу в моральном плане, и в конце концов этот колосс рухнул сам по себе
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Украине можно создать аналог Французского Легиона, чтобы Украинские войны меньше гибли, нужно набирать из самых нищих стран легионеров и пусть они воюют по 2 года и после им дается гражданство Украины и они смогут и продолжить воевать, а смогут и уйти, через 2 года на гражданку Украины. Это хороший вариант в человеческом ресурсе!
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Завтра мавпи починають перепис стада.
Ворог за добу 26 разів порушив режим припинення вогню із застосуванням 120- і 82-мм мінометів, а також озброєння БМП, втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 4022
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Смерть расіянсько-масковітським окупантам!!!! щоб ото на масковію та на сибір оця проказа рогата повернулась та по домовинах по ховалась!!!!
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