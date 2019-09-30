EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  181  6
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (3043) Конгресс США (459) США (15470) Трамп (2480)

 Комитет Палаты представителей по разведке заслушает сообщившего о характере разговора Зеленского с Трампом, - конгрессмен Шифф

Председатель Комитета Палаты представителей по разведке конгрессмен-демократ Адам Шифф заявил, что члены Комитета договорились заслушать обличителя, чья жалоба стала основанием для расследования по делу импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Обличителю будет разрешено прийти сюда, и прийти без оговорок со стороны Министерства юстиции или Белого дома, о чем он/она может говорить, а о чем нет. Мы получим неотфильтрованную информацию от этого обличителя", - сказал Шифф на канале ABC News.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер консультировал по вопросам Украины и помогал связаться с людьми в администрации Зеленского, - Джулиани

"Мы принимаем все возможные меры предосторожности, чтобы заслушать это свидетельство таким образом, чтобы защитить личность обличителя. Учитывая угрозы, с которыми выступает президент, можете представить, какие тревоги по поводу безопасности возникают в этом случае", - добавил он.

В то же время советник президента Трампа Стивен Миллер заявил телеканалу Fox News в воскресенье, что поведение информатора "напоминает поведение шпиона". "Президент Соединенных Штатов является обличителем, а это лицо является саботажником, который пытается подорвать демократически избранное правительство", - сказал Миллер.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Также читайте: Темп консультаций с партнерами из Франции и Германии не изменился после публикации разговора Зеленского и Трампа, - Ермак

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

В четверг, 26 сентября, Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

Источник: https://censor.net.ua/n3151073
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Циничного резидента фсб в Украине будут немножко пиф-паф
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
какая это уже попытка либералов свалить Трампа? Предлоги постоянно разные, но быстро живущие, если так можно сказать, и все не удачные.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Рядовой американец либерал демократ уже запутался, за что же нужно импич Трампа?
 показать весь комментарий
 
Мені інший раз здається, що над росіянами хтось проводить такий собі експеримент. Суть його в тому полягає, скільки їх сіра внутрішньочерепна субстанція витримає маразму всякого. Інакше весь цей потік дебілізму не пояснити.
 показать весь комментарий
 
кацап під проксі говорить про лібералів і навіть не розуміє хто це такі)
 показать весь комментарий
 
Мокша запам'ятай, не треба проповідувати тут про "випростовідітетолькоплохое". Краще розвивати логічне мислення. Бидло-мамашка - це наслідок, а не причина для таких висновків. Ми уявляємо собі Америку, як цивілізовану країну, населену людьми з різним інтелектом, а підараху і косооку мавпу під канадським проксі - як Мордор з піг-догів населений орками. Причому ельфи там теж є. У резерваціях.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх