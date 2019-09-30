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 Политика Украины
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Все про:игорный бизнес (277) Кабмин (11219) янтарь (514)

 Кабмин принял ряд решений, в частности одобрил законопроекты о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря

Кабинет министров 29 сентября одобрил Программу действий правительства, провел ряд назначений и увольнений, а также рассмотрел некоторые законопроекты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В частности правительство одобрило пакет законопроектов "для упорядочения деятельности по добыче янтаря".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук: Программу действий Кабмина могут проголосовать уже на следующей неделе

"Изменения предусматривают, в частности, отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов, продажа разрешений через открытые электронные аукционы и прочее", - говорится в сообщении.

Также правительство одобрило законопроект о легализации игорного бизнеса, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.

Также читайте: Законопроект о легализации игорного бизнеса сделает "лотереи" прикрытием для тысяч игровых салончиков, - журналист Николов

Источник: https://censor.net.ua/n3151066
 
 
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"отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов" - значит мнение местных пофигу? ну ну. я хочу посмотреть что таким "добытчикам" с разрешением из Киева скажут местные "янтарорубы"
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Karl Volokh
7 год

Олександр Ройтбурд
1 ч. ·
в бабьем яру выступил раввин блайх.
он сказал: "впервые украина выбрала президента еврея и впервые за годы независимости сюда в этот день не пришел президент украины. он же еврей, ему не надо".
Він типовий совок. І цим сказано все.»
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". Зеленскій виконує всі вимоги Москви. Розводить війська. Веде прямі переговори з Кремлем. Якщо минула влада прагнула до того, щоб дружить з Європою проти Москви, то нова охоче йде на те, щоб Москва та Європа почали дружити проти Києва.

Я можу зрозуміти, навіщо це Москві. Тому що імперія, колонії і фантомні болі. Я можу зрозуміти, навіщо це Європі. Тому що ринки, витрати й торгівля. Але я ніяк не можу зрозуміти, навіщо це Україні. Володимир Зеленський може бути впевнений, що він увійде в історію як людина, яка закінчила війну.

Але він може увійти в неї як людина, яка її програла."

Павло Казарін -​ оглядач Крим.Реалії
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Я заметил то что говорят в "95 Квартале", люди хавают и воспринимают это за правду, хотя через время они не помнят, что слышали именно эту информацию в юмористическом шоу. Ну люди как бы не фильтруют информацию.

Вот они закинули кабудто Винника обажают все женщины, все это знают, но не знают что внушил им эту фигню 95 Кв. или что Кличко тупой это тоже от туда и многое другое.
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Где текст закона о янтаре???
Почему о нем никто ничего не знает???
Где текст закона???
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Знаю точно что в Волынской обл. возле одного из сел уже стоят экскаваторы, пока люди их не пускают копать, потому что это превратит Полесье природу в пустыню.
Эта техника принадлежит И. Палице когда то правая рука Коломойского.
Вот такие дела ребята.
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Давно пора було навести лад з цим бурштином ( янтарем ). Зрозуміло, що в умовах безробіття люди змушені були "довбати" бурштин по лісах. Проте, якщо Уряд одночасно налагодить в країні ще й фабричну обробку бурштину, те що зараз в Польщі роблять з нашим бурштином, то місцеві мешканці отримають легальні робочі місця та пристойну платню.
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дядйьо, якого безробиття? у кого руки не из заднего места, зарабатывают на своем участке!
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Экскаваторами там всё переутюжат, водою перемоют, потом поровняют, посыпят землей и после на этой перемешаной почве кроме каких то кустов ничего не будет расти, там землю нужно специальным способом реновировать и то после этого она будет восстановливаться сто лет.
Для Украины от того бурштына не холодно не жарко, только люди утратят красивую природу.

Закон нужен, но с правильной реиновацией земель и контролем за этим делом.
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Будуть платити не пристойну зарплату, а максимум середню по регіону.
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Зашил собі рота суровими нитками і пішов читати коменти до Богуцької.
73% порно монік разом з Лізою тужать над розбитими надіями.
Ліза натякає, шо нада подождать.
Народ ждать готовий, але недовго)
Деякі закликають Лізу боротися із владою)
Деякі пропонують базу порохоботів, яких нада сажать.
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Я не успеваю успевать за ********. Как привило, если с утра я еще понимаю политическую обстановку в мире, то к обеду уже перестаю. Сегодня я уже даже с утра не понимаю. Позвякивая новенькими ранклюфтами, всё посыпалось стремительным домкратом. Юлия Мендель, свинововчица, стопроцентно мой прокурор, Данилюк, я думал они опубликуют только свою часть, НАТО нас все равно не примет, what the fucked-up country, Моника Зелински, муж сценаристки в ГУР, очередной фак от МВФ, Курт Уолкер - *****, это новости только последних двух дней.
Вулкан говна извергается с невероятной интенсивностью и превращает в говно все вокруг, к чему только прикасается.
Даже не понимая, что сделал, только лишь открыв рот - взять и легким движением руки непринужденно снести к **** собачьим самого главного лоббиста Украины в Госдепе - done.
Я писал про царя Антимидаса в Залесье.
Ооооо..... Как я был наивен.
Доброе утро.
Аркадий Бабченко
Вадим Нисневич Удивительно , как чувак,нихуя не делая, смог столько наворотить
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Алексей Арестович
10 ч. ·

- Предыдущий мой пост про возобновление транспортного сообщения с Крымом, оказался преждевременной #зрадой.
Слова министра инфраструктуры Владислава Криклия авторы заголовков вырвали из контекста.
Мне это хорошо знакомо, ибо за пять лет заголовки к моим интервью, ни разу (!) не совпали с тем, что я говорил.

К чести министра, он лично пришёл в комментарии и разъяснил ситуацию:
- речь идёт не о возобновлении транспортного сообщения с Крымом, а таковом для переезда между двумя КП на его границе.
Я приношу ему свои официальные извинения.
Господин министр заметил, что «стыдно».
Я не понял до конца: должно быть стыдно мне или стыдно ему?
Если дело касается меня, то мне стыдно, но не очень.
Объясню, почему.
Информация, сообщенная СМИ, в этот раз не соответствует действительности.
А вот высказанные мною опасения - соответствуют.
Я не вёл Зе-команду к презумпции виновности.
Она пришла к ней сама: своими бессмысленной политикой и отдельными действиями, очень похожими на систему.
Систему сдачи национальных интересов.
Поэтому, любой их шаг, любое заявление, любое вырывание из контекста, считаю необходимым, рассматривать как угрозу интересам Украины.
И громко кричать об этом: сразу.
А опровергнуть я всегда успею, что сейчас и делаю.
Так вот по поводу «стыда» за слишком поспешные сообщения.
Зе-команде радоваться надо, что ее регулируют так поспешно и пока в фейсбуке.
Не будет спешных сообщений в фейсбуке, однажды улица отрегулирует.
Раз и навсегда.
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Алексей Арестович
27 сентября в 08:33 ·

- Я вас долго обманывал-2.
Весь прошедший год, с сентября 2018, я был не только «...военным обозревателем», но и просто военным.)
Пошел добровольцем, чуточку восточнее Краматорска.

Начал в разведке одной из наших механизированных бригад.
Среди прочих приключений, пережил подрыв на чем-то очень похожем на ОЗМ (нехорошая противопехотная мина), оставшись единственным незадетым в группе. Кто знает - каковы шансы в таких ситуациях - поймёт.
Дальше были другие интересные проекты, в интересных местах, с интересными людьми.)
Был капитаном, стал майором.
Сегодня контракт закончился.
Глубокий выдох, свободный художник, оперативный резерв первой очереди.
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