 Кабмин принял ряд решений, в частности одобрил законопроекты о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
В частности правительство одобрило пакет законопроектов "для упорядочения деятельности по добыче янтаря".
"Изменения предусматривают, в частности, отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов, продажа разрешений через открытые электронные аукционы и прочее", - говорится в сообщении.
Также правительство одобрило законопроект о легализации игорного бизнеса, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.
7 год
Олександр Ройтбурд
1 ч. ·
в бабьем яру выступил раввин блайх.
он сказал: "впервые украина выбрала президента еврея и впервые за годы независимости сюда в этот день не пришел президент украины. он же еврей, ему не надо".
Він типовий совок. І цим сказано все.»
Я можу зрозуміти, навіщо це Москві. Тому що імперія, колонії і фантомні болі. Я можу зрозуміти, навіщо це Європі. Тому що ринки, витрати й торгівля. Але я ніяк не можу зрозуміти, навіщо це Україні. Володимир Зеленський може бути впевнений, що він увійде в історію як людина, яка закінчила війну.
Але він може увійти в неї як людина, яка її програла."
Павло Казарін - оглядач Крим.Реалії
Вот они закинули кабудто Винника обажают все женщины, все это знают, но не знают что внушил им эту фигню 95 Кв. или что Кличко тупой это тоже от туда и многое другое.
Почему о нем никто ничего не знает???
Где текст закона???
Эта техника принадлежит И. Палице когда то правая рука Коломойского.
Вот такие дела ребята.
Для Украины от того бурштына не холодно не жарко, только люди утратят красивую природу.
Закон нужен, но с правильной реиновацией земель и контролем за этим делом.
73% порно монік разом з Лізою тужать над розбитими надіями.
Ліза натякає, шо нада подождать.
Народ ждать готовий, але недовго)
Деякі закликають Лізу боротися із владою)
Деякі пропонують базу порохоботів, яких нада сажать.
Вулкан говна извергается с невероятной интенсивностью и превращает в говно все вокруг, к чему только прикасается.
Даже не понимая, что сделал, только лишь открыв рот - взять и легким движением руки непринужденно снести к **** собачьим самого главного лоббиста Украины в Госдепе - done.
Я писал про царя Антимидаса в Залесье.
Ооооо..... Как я был наивен.
Доброе утро.
Аркадий Бабченко
Вадим Нисневич Удивительно , как чувак,нихуя не делая, смог столько наворотить
10 ч. ·
- Предыдущий мой пост про возобновление транспортного сообщения с Крымом, оказался преждевременной #зрадой.
Слова министра инфраструктуры Владислава Криклия авторы заголовков вырвали из контекста.
Мне это хорошо знакомо, ибо за пять лет заголовки к моим интервью, ни разу (!) не совпали с тем, что я говорил.
К чести министра, он лично пришёл в комментарии и разъяснил ситуацию:
- речь идёт не о возобновлении транспортного сообщения с Крымом, а таковом для переезда между двумя КП на его границе.
Я приношу ему свои официальные извинения.
Господин министр заметил, что «стыдно».
Я не понял до конца: должно быть стыдно мне или стыдно ему?
Если дело касается меня, то мне стыдно, но не очень.
Объясню, почему.
Информация, сообщенная СМИ, в этот раз не соответствует действительности.
А вот высказанные мною опасения - соответствуют.
Я не вёл Зе-команду к презумпции виновности.
Она пришла к ней сама: своими бессмысленной политикой и отдельными действиями, очень похожими на систему.
Систему сдачи национальных интересов.
Поэтому, любой их шаг, любое заявление, любое вырывание из контекста, считаю необходимым, рассматривать как угрозу интересам Украины.
И громко кричать об этом: сразу.
А опровергнуть я всегда успею, что сейчас и делаю.
Так вот по поводу «стыда» за слишком поспешные сообщения.
Зе-команде радоваться надо, что ее регулируют так поспешно и пока в фейсбуке.
Не будет спешных сообщений в фейсбуке, однажды улица отрегулирует.
Раз и навсегда.
27 сентября в 08:33 ·
- Я вас долго обманывал-2.
Весь прошедший год, с сентября 2018, я был не только «...военным обозревателем», но и просто военным.)
Пошел добровольцем, чуточку восточнее Краматорска.
Начал в разведке одной из наших механизированных бригад.
Среди прочих приключений, пережил подрыв на чем-то очень похожем на ОЗМ (нехорошая противопехотная мина), оставшись единственным незадетым в группе. Кто знает - каковы шансы в таких ситуациях - поймёт.
Дальше были другие интересные проекты, в интересных местах, с интересными людьми.)
Был капитаном, стал майором.
Сегодня контракт закончился.
Глубокий выдох, свободный художник, оперативный резерв первой очереди.