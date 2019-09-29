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 Политика Украины
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 Волкер консультировал по вопросам Украины и помогал связаться с людьми в администрации Зеленского, - Джулиани

Во время интервью на канале Fox News Руди Джулиани показал, как он утверждает, часть его переписки со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Из переписки следует, что Волкер обсуждал с личным адвокатом Трампа тему Украины и помогал связаться с людьми в администрации Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В частности, в сообщении 19 июля, Волкер пишет: "Как мы обсудили, связываю вас с Андреем Ермаком, который очень близок к президенту Зеленскому".

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Согласно другому текстовому сообщению, Волкер предложил Джулиани проконсультировать его о Зеленском и динамике российско-украинских отношений. Джулиани настаивает, что он действовал от имени Госдепартамента США.

Руди Джулиани сказал в интервью, что госсекретарю Помпео, которого Конгресс обязал предоставить документы по этому делу, не о чем волноваться, поскольку его подчиненные "не сделали ничего плохого". Он добавил, что Помпео знал о его общении с Волкером. Джулиани также сказал, что ему "очень жаль", что произошло с Волкером, и отверг предположение, что именно Волкер может быть автором жалобы, поданной в рамках программы защиты обличителей коррупции.

Волкер консультировал по вопросам Украины и помогал связаться с людьми в администрации Зеленского, - Джулиани 01

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

В четверг, 26 сентября, Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

Источник: https://censor.net.ua/n3151061
 
 
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А ПОРОХОСОССЫ ДРУЗЬЯ МАРОДЕРА ПАРАШЕНКО. Волкер консультировал по вопросам Украины и помогал связаться с людьми в администрации Зеленского, - Джулиани - Цензор.НЕТ 9421
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Зеб, суд ещё не определил - Что Порошенко украл и намарадёрил и ты, по зрадопривычке выпукиваешь?
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Це доьре чи погано? Волкер також мабуть думав, що Зеленський самостійний розумний чоловік, а не опудало від Бені.
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ШОКОЛАДНЫЙ ГЛАЗ, А ПРИЧЕМ ТУТ ЗЕЛЕНСКИЙ и БЕНЯ?

ТЫ ЧИТАТЬ НЕ УМЕЕШЬ?

ПОПРОСИ РЯДОМ СИДЯЩЕГО КАЛЕГУ, ЕСЛИ СУМЕЕТ, ПУСТЬ ТЕБЕ ПРОЧИТАЕТ.
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Then I said he's probably shlemzl, too. But that's it from me. Argue amongst yourself Волкер консультировал по вопросам Украины и помогал связаться с людьми в администрации Зеленского, - Джулиани - Цензор.НЕТ 6474
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