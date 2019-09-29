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 Политика Украины, Общество
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Все про:люстрация (751) Европейский суд по правам человека (627)

 ЕСПЧ принял решения по пяти заявлениям против Украины, связанным с люстрацией, - бывший прокурор Подгайный

Европейский суд по правам человека принял решение по пяти заявлениям против Украины относительно люстрации.

Об этом УНН сообщил бывший прокурор, юрист, один из инициаторов обжалования положений люстрации в ЕСПЧ Олег Подгайный, передает Цензор.НЕТ.

"ЕСПЧ уведомил представителя, что решения по пяти "люстрационным" заявлениям против Государства Украины - приняты. Это два объединенных кейса", - сказал собеседник.

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По его словам, текст решений будет размещен на официальном сайте Суда 17 октября.

В апреле 2019 года на рассмотрении в Европейском суде по правам человека находилось не менее 122 жалоб против Украины относительно люстрации.

Источник: https://censor.net.ua/n3151060
 
 
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Да уж... Витямба отжег тогда на все деньги, которые обошлась "ростовская пресс-конференция".😂
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Те що модер тупоголова моника і не розуміє англійську - це звичайно жесть.
Давно я не бачив сайтів де модератори російськомовні)
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Кажись потужные даже с люстрацией облажались, сейчас придется из государственного кармана платить прокурорским мордам компенсации.
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ну таки своего президента пусть даже и слегка дебилькуватого могу . обзывать только я и население Украины . а всякие пентхаузы пускай своего клоуна которого в москве проститутки обсыкали \ ещё тот затейник оказался\ изображают под золотым дождём фсбшных ******
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Провідна іспанська газета про ту ганьбу, яку терпить я Україна через перебування на найвищій посаді посереднього «ніщо»...

Отставка посланника Дональда Трампа для Украины после телефонного скандала

ЄСПЛ ухвалив рішення щодо п'яти заяв проти України, пов'язаних із люстрацією, - колишній прокурор Підгайний - Цензор.НЕТ 9916
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Гена Крокодил fc8e26e2 - но мне то можно?

Зебизяны, мажьте жопы вазелином!!!

ЄСПЛ ухвалив рішення щодо п'яти заяв проти України, пов'язаних із люстрацією, - колишній прокурор Підгайний - Цензор.НЕТ 3792
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Якось не хвилює. Кастрували попередників, каструємо й цих.
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Не было никакой люстрации,Пеца все похерил,так как его самого и надо было люстрировать
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