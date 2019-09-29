 ЕСПЧ принял решения по пяти заявлениям против Украины, связанным с люстрацией, - бывший прокурор Подгайный

Об этом УНН сообщил бывший прокурор, юрист, один из инициаторов обжалования положений люстрации в ЕСПЧ Олег Подгайный, передает Цензор.НЕТ.

"ЕСПЧ уведомил представителя, что решения по пяти "люстрационным" заявлениям против Государства Украины - приняты. Это два объединенных кейса", - сказал собеседник.

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По его словам, текст решений будет размещен на официальном сайте Суда 17 октября.

В апреле 2019 года на рассмотрении в Европейском суде по правам человека находилось не менее 122 жалоб против Украины относительно люстрации.