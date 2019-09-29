EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  284  17
Материалы по теме:
Все про:адвокат (1181) Крым (21915) крымские татары (2177) Хизб ут-Тахрир (30)

 Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Мамутова и Меметова поместили в ШИЗО, - адвокат Кямилев

Фигурантов первой бахчисарайской группы Энвера Мамутова и Ремзи Меметова, обвиняемых по "делу Хизб ут-Тахрир", поместили в штрафной изолятор ШИЗО.

Об этом на ежемесячной встрече общественного объединения "Крымская солидарность" сообщил адвокат Рустем Кямилев, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Все дело в том, что Энвер-агъа и Ремзи-агъа с 24 сентября числа не выходят на связь. Когда человек уже этапирован в колонию, он имеет возможность позвонить своей семье, связаться с родственниками. Уже пять дней они не выходят на связь. С огромной вероятностью могу сказать, что, скорее всего, они находятся в штрафном изоляторе", - рассказал адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По поводу обмена фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" к нам не обращались, - адвокат Курбединов

Напомним, 12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Их обвинили в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.

В декабре 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Энвера Мамутова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова – к 9 годам колонии строгого режима.

Ни один из фигурантов своей вины не признал. Все указывали на "политически мотивированный характер" уголовного дела.

11 июля 2019 года Верховный суд России изменил приговор фигурантам дела. Энверу Мамутову назначили наказание в виде 16 лет 9 месяцев заключения, Ремзи Меметову, Рустему Альбитарову, Зеври Абсеитову - 8 лет 9 месяцев лишения каждому.​

Троих осужденных в России по первому бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир" крымских татар Зеври Абсеитова, Энвера Мамутова и Ремзи Меметова этапировали из СИЗО в Ростове-на-Дону в места отбывания наказания.

Также читайте: Бывший президент Крыма Мешков умер в России

Источник: https://censor.net.ua/n3151059
 
 
 Топ комментарии
 
Переслідування за віру є ознакою тоталітарної держави. На росії більшість населення не бачить проблеми у відсутності демократії, а тому у нас з ним не повинно бути нічого спільного.
 показать весь комментарий
 
Бłяха,але це непорозуміння лізло в президенти держави,охопленої війною.
І його барани в унісон твердили «Он научітся».
А тепер-«он нє знал,чьто гаваріть».
Саме про те ми і пояснювали,що голопупенко і Президент-дві великі різниці! Да, Моніка Юль Владіміровна ??????

Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Мамутова и Меметова поместили в ШИЗО, - адвокат Кямилев - Цензор.НЕТ 5577
 показать весь комментарий
 
Звідки Зелена Шмаркля (після Моніки Зелінськи це звучить майже як комплімент) мало знати, що слова треба свої мати, а не ті, що написав хтось для шоу...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бłяха,але це непорозуміння лізло в президенти держави,охопленої війною.
І його барани в унісон твердили «Он научітся».
А тепер-«он нє знал,чьто гаваріть».
Саме про те ми і пояснювали,що голопупенко і Президент-дві великі різниці! Да, Моніка Юль Владіміровна ??????

Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Мамутова и Меметова поместили в ШИЗО, - адвокат Кямилев - Цензор.НЕТ 5577
 показать весь комментарий
 
 
Нема чого було пертися туди, де не розумієш нічого в політиці. Брати на себе відповдальність с таким досвідом за 40-млн країну під час війни, то це треба бути або тупим до нестями, або агентом *****.
 показать весь комментарий
 
 
Звідки Зелена Шмаркля (після Моніки Зелінськи це звучить майже як комплімент) мало знати, що слова треба свої мати, а не ті, що написав хтось для шоу...
 показать весь комментарий
 
 
Але вона готова підставити йому плече і буде , буде його вчити.
 показать весь комментарий
 
 
В неї плече чомусь завжди переходить в підніжку. Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Мамутова і Меметова помістили в ШІЗО, - адвокат Кямілєв - Цензор.НЕТ 5926
 показать весь комментарий
 
 
Я слегка накатил, выходные всетаки, сори.., теперь по существу...Е..пан..ные боты, вы .б.л..я..т..ть анализируете хоть темы куда вы гадите ?
 показать весь комментарий
 
Як це немає новин.
Ти хіба не бачив на українському сайті Цензор новина про те, що українці вимагають оприлюднити стенограму розмови Моніки з ВВХ,- ЦЕНЗОР Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Мамутова і Меметова помістили в ШІЗО, - адвокат Кямілєв - Цензор.НЕТ 6977
 показать весь комментарий
 
Переслідування за віру є ознакою тоталітарної держави. На росії більшість населення не бачить проблеми у відсутності демократії, а тому у нас з ним не повинно бути нічого спільного.
 показать весь комментарий
 
 
тут с этой демократией палка о двух концах... Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Мамутова і Меметова помістили в ШІЗО, - адвокат Кямілєв - Цензор.НЕТ 6195
Если рашу погубит отсутствие демократии, то Украину погубит слишком много демократии во время войны...
Уже почти погубила...
Медведчук с Навинским так и напишут на памятке Украины - этих лохов погубила Демократия...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх