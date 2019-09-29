 Зеленский подпишет заявление Данилюка об отставке

По информации Цензор.НЕТ, после серии консультаций в субботу и воскресенье президент принял такое решение.

Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк намерен покинуть свой пост. Он подтвердил, что написал заявление об отставке. Издание "Новое время" со ссылкой на источники сообщило, что Данилюк уходит из-за обострившихся отношений с Богданом и Коломойским.

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