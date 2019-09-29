 Зеленский подпишет заявление Данилюка об отставке

По информации Цензор.НЕТ, после серии консультаций в субботу и воскресенье президент принял такое решение.
Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк намерен покинуть свой пост. Он подтвердил, что написал заявление об отставке. Издание "Новое время" со ссылкой на источники сообщило, что Данилюк уходит из-за обострившихся отношений с Богданом и Коломойским.
та
"Ех, ***"ська Данiя....******* всeм сподiванням. "
(С)
🙂🙂🙂
теперь неделю не буду спать, пока новую ручную Бенину шавку не назначат.
Що Зеленський здобув для України від своїх поїздок?
Коли Трамп висунув вимогу розпочати розслідування проти свого політичного конкурента, Зеленський отримав можливість а) вимагати за це якихось бонусів, б) м'яко шантажувати Трампа, який здійснив злочин за законами США. Натомість, що наш найвеличніший лідер світу зумів здобути? Розісратись з Європою? Виставити Україну посміховиськом? Який наш національний інтерес наш перший дипломат країни зумів просунути?
Те ж з Польщею. Поляки висунули пропозицію поліпшити стосунки. Для поліпшення стосунків, на їхню думку, поступки повинні зробити ми. Зеленський зробив поступки - зняв заборону на пошукові роботи без виконання поляками наших вимог. Стосунки одразу поліпшились.
А в чому це виразилось матеріально? Як пощупати це поліпшення?
А ніяк. Нічого ваш клоун не здобув. Він злив наш інтерес просто за можливість сфоткатись з Трампом.
Клоун НЕ ЗАХИЩАВ ІНТЕРЕСИ України. Він грав на свою особисту користь.
Ось і вся суть вашого наркомана.
Карикатура © Ілля Гельд
27 сентября в 23:00Результаты "удачного визита" Зеленского в США:- Зеленский поссорился с Меркель и со всеми союзниками сразу;- США все же задержит военную помощь Украине;- Стало абсолютно ясно, что именно Зеленский согласился на сдачу ключевого фигуранта дела о сбитом "Боинге" в обмен на решение России об обмене пленными;- Стало ясно, что Зеленского просто использовали как расходный материал в американских политических играх и он не давал разрешения на обнародование стенограммы;- Фактически Трамп отказался помогать в вопросах с Россией и предложил "договариваться с Россией" самому Зеленском.
"Новые" подходы Зеленского к международным вопросам оказались враньем и полной бездарностью. От величайшего лидера мира до хлипкой посредственности - один шаг.
Оцените красоту игры. Это он про выступление пороха в ООН
https://twitter.com/compdemon/status/1178369046980517893
Буквально два месяца назад бурлило гавно по поводу назначения Данилюка секретарем СНБО, что он никто, что не может найти переговорную комнату.
И вот его отправили в отставку - и опять визги из свинофермы: такого классного, незаменимого спеца убрали.
Порохоботы вы там разберитесь то ли его в дерьме топить, то ли хвалить, а то у вас раздвоение личности получается, вроде шизофрении.
Что прибыла к порохоботам подкрепление из-за поребрика?
то что ты звездобол - я в курсе. но покажи это всем
Только не морозься, сам истерил, что сваливать пора.
ТСН.ua (канал 1+1) @tsnuaУ Києві на Хрещатику чоловік погрожує зістрибнути з даху будівлі. Онлайн-відеотрансляція
Вова! Не надо резких движений!
Он понял что за "разведение войск" кому-то заплачено. Но отвечать придётся именно ему, возможно своей головой, по 111-й статье.
закликала українців збирати гроші на старість самостійно.
І нех-р приставати. Не до вас.
Якщо команда клоунів набирає колективно - то в команду траплять лише хрєнові клоуни.
Якщо в команду ще й Бєня набирає - то вже й не клоуни, а ганчіркові ляльки Бені Карабаса.
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"БРАВО" ЦЕНЗОР!!!
ДНО ВСЕ БЛИЖЕ!!!
ДЛЯ ЦЕНЗОРА УЖЕ НЕ ВАЖНО КАКОЙ ИСТОЧНИК ЛИШЬ БЫ В КОМАНДЕ ЗЕЛЕНСКОГО БЫЛ НЕПОРЯДОК и ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРОХОБОТАМ НА ВЛАЖНЫЕ ФАНТАЗИИ
Согласно информации источника НВ, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк решил покинуть должность из-за обострившихся отношений с окружением Владимира Зеленского.
Как рассказал собеседник, первой причиной ухода является глава Офиса президента Андрей Богдан.
А ПОЧЕМУ БЫ ТОМ ЖЕ изданиям НОВОЕ ВРЕМЯ или ЦЕНЗОРУ НЕ ВЗЯТЬ ИНТЕРВЬЮ У САМОГО ДАНИЛЮКА?
ТО ЕСТЬ ТАК КАК ЭТО ПРИНЯТО ДЕЛАТЬ ИЗВЕСТНЫМИ СМИ В ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАНАХ.
Нормалды. Проводят Данилюка с маракасами за 6 млн. гривен. Не с ракетами ж и тренажерами его провожать.