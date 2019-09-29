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 Конгресс США хочет получить доступ к записям разговоров Трампа с Путиным

Конгресс США намерен получить в свое распоряжение записи переговоров президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным и с другими мировыми лидерами.

Об этом заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что здесь вопрос первостепенной важности - защитить национальную безопасность США и посмотреть на то, подрывал ли президент нашу (США. - Ред.) безопасность в разговорах и с другими мировыми лидерами, особенно с Путиным, и таким образом, как считал он (Трамп. - Ред.), он приносил пользу собственной предвыборной кампании", - цитируют конгрессмена западные СМИ.

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При этом он выразил решимость установить, скрывал ли что-нибудь президент от общественности.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

В четверг, 26 сентября, Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

Также читайте: Вести переговоры с Вашингтоном опасно, - Захарова

Источник: https://censor.net.ua/n3151057
 
   
 Топ комментарии
 
Я бы с большим интересом прочитал стенограммы переговоров Зеленский-Путин.
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нам також треба знати що ЗЕ там по телефону розказує Хуйлу!!!!
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Я вот посты пишу прямо и открыто. И они должны публиковать переговоры прямо и открыто.
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Да просто сразу по ютубу транслировать все переговоры всех политиков. Сколько горя удалось бы избежать человечеству.
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кацапы,мыльте попку. если Байден победит расее срака Конгрес США хоче отримати доступ до записів розмов Трампа з Путіним - Цензор.НЕТ 6130
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Запасаемся попкорном, господа присяжные заседатели! Шоу "вазелиновый позор" набирает обороты!!!)))))
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Неужели пришло время назвать имя циничного резидента фсб в Украине!
Какой волнующий момент!
Вся шоколадная фабрика затаила свое дыхание
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Сразу видно, кто музыку заказывает! Почему эти демократы не требуют опубликовать звонки Петра к Байдену или Обаме? Верят им на слово?
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Западные политики погрязли в коррупции на постсоветском пространстве. Если всё вскроется Запад начнёт рвать в скандалах как Тузик грелку. Там начнётся хаос и кризис, упадок экономики и брожение среди пришлого копчёного населения. Падение экономики Запада приведёт к падению потребления ресурсов параши и в параше наконец настанет ******.
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