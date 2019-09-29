 Темп консультаций с партнерами из Франции и Германии не изменился после публикации разговора Зеленского и Трампа, - Ермак

Такое заявление сделал помощник президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ситуация непростая. Она досталась сегодняшней власти в наследство. Это внутренние дела США", - сказал Ермак.

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При этом помощник президента подчеркнул, что Украина видит в США "друга и стратегического партнера".

"А то, что происходит там - это их внутренняя политическая кухня, мы не будем никоим образом принимать в этом участие", - подчеркнул Ермак.

Помощник президента также сказал, что не видит ошибок главы государства Владимира Зеленского во время визита в США.

Отвечая на вопрос, общался ли Зеленский или кто-то из Офиса президента на предмет реакции европейских лидеров на расшифровку разговора президентов США и Украины, Ермак сказал: "Никто не звонил, а тот темп и основа консультаций, которая есть с нашими партнерами из Франции и Германии не претерпела никаких изменений".

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При этом помощник Зеленского выразил надежду на то, что в ближайшее время у глав государств будет возможность пообщаться на саммите лидеров "Нормандской четверки".

Комментируя слова инициаторов импичмента президента США о якобы "российском следе" в обнародовании расшифровок, помощник президента сказал: "Считаю, что это уже конспирологические заговоры, поэтому мне сложно комментировать".

Отвечая на вопрос о том, какой вывод команда Зеленского сделала после визита в США, Ермак сказал, что ситуация дала возможность "задуматься над многими вещами".

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

В четверг, 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

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