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 Политика Украины
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 Темп консультаций с партнерами из Франции и Германии не изменился после публикации разговора Зеленского и Трампа, - Ермак

Основа и темп консультаций с лидерами Германии и Франции не претерпели изменений после публикации расшифровки разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Такое заявление сделал помощник президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ситуация непростая. Она досталась сегодняшней власти в наследство. Это внутренние дела США", - сказал Ермак.

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При этом помощник президента подчеркнул, что Украина видит в США "друга и стратегического партнера".

"А то, что происходит там - это их внутренняя политическая кухня, мы не будем никоим образом принимать в этом участие", - подчеркнул Ермак.

Помощник президента также сказал, что не видит ошибок главы государства Владимира Зеленского во время визита в США.

Отвечая на вопрос, общался ли Зеленский или кто-то из Офиса президента на предмет реакции европейских лидеров на расшифровку разговора президентов США и Украины, Ермак сказал: "Никто не звонил, а тот темп и основа консультаций, которая есть с нашими партнерами из Франции и Германии не претерпела никаких изменений".

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При этом помощник Зеленского выразил надежду на то, что в ближайшее время у глав государств будет возможность пообщаться на саммите лидеров "Нормандской четверки".

Комментируя слова инициаторов импичмента президента США о якобы "российском следе" в обнародовании расшифровок, помощник президента сказал: "Считаю, что это уже конспирологические заговоры, поэтому мне сложно комментировать".

Отвечая на вопрос о том, какой вывод команда Зеленского сделала после визита в США, Ермак сказал, что ситуация дала возможность "задуматься над многими вещами".

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

В четверг, 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151055
 
 
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Що смикай за хвіст, хоч не смикай, хоч стенограму перед носом публікуй, а ішак з місця не зрушив.
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Да какая разница Украине, все равно Украину никто не собирается поддерживать, всем наплевать. И это стало очень хорошо понятно после того как страны Западной Европы во главе с Германией дружно поддержали строительство СП-2, сделали так как хочет Путлер. Не трудно догадаться что взамен скидки на энергоносители от Путлера и прочие ништяки.

Это на словах Европа за общечеловеческие ценности, а на деле ее интересуют только свои сытые задницы. Так что они и дальше будут продолжать сотрудничать с Россией и приседать перед Путлером.
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Опять - досталось в наследство....
В наследство досталось также то, что Порошенко теперь не может воровать и мародёрить...
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AlexF25%+‏ @AlexFanat1 4 ч.4 часа назад

Ех, жаль, що "Рошен" не встиґ першим, але як цей інший вітчизняний виробник так влучно з кольором вґадав! Фантастика!

Темп консультаций с партнерами из Франции и Германии не изменился после публикации разговора Зеленского и Трампа, - Ермак - Цензор.НЕТ 690
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