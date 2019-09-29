 Зеленский посетил Бабий Яр в частном порядке, - Интерфакс-Украина

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", глава государства в воскресенье почтил память жертв трагедии Бабьего Яра по случаю 78-летней годовщины тех событий, информирует Цензор.НЕТ.
Напомним, 29 сентября в Киеве состоялся Марш памяти, посвященный трагедии еврейского народа, которая произошла в 1941-1943 годах в Бабьем Яру. Традиционно несколько сотен участников Марша памяти, среди которых представители разных областей Украины, прошли от кинотеатра "Киевская Русь" до мемориала "Бабин Яр" (Менора). Таким образом, участники марша прошли по дороге, которой евреев и представителей других национальностей вели на массовые расстрелы 29 и 30 сентября 1941 года.
Дурне поїхало в турне
Та й повернулося смурне.
Бо всі під час того турне
Дізнались, що воно дурне...
Вже люди мріють про одне:
Коли дурне те хтось турне,
Коли воно кудись чкурне
І вже назад не поверне...
(c) Bogdan Braga
приехал....
но разошлись все уже...
Бездарь и посмешище во всем...
Не ганяйте наркоманів у під'їздах!
Можливо, один з них - ваш майбутній президент!"
(с) з інтернету
В Бабьем Яру выступил раввин Блайх.
Он сказал: "Впервые Украина выбрала президента еврея и впервые за годы независимости сюда в этот день не пришел президент Украины. Он же не еврей, ему не надо".
Ігор Вороневич:
Він і не єврей, і не українець. У нього нема Батьківщини, національності, мови. Це совковатник і малорос.
Моніка нє может. у нєво после паєздкі в амеріку анальная трещія снова падтєкает
Воно проігнорило День пам'яті жертв тоталітарного режиму, Голодомору.
Тепер ось - Бабин Яр.
Це показово для жида.
Людей необходимо судить по делам.