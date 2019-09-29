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Все про:Бабий Яр (80) Зеленский (3043)

 Зеленский посетил Бабий Яр в частном порядке, - Интерфакс-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в воскресенье мемориальный комплекс "Бабий Яр" в частном порядке.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", глава государства в воскресенье почтил память жертв трагедии Бабьего Яра по случаю 78-летней годовщины тех событий, информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, 29 сентября в Киеве состоялся Марш памяти, посвященный трагедии еврейского народа, которая произошла в 1941-1943 годах в Бабьем Яру. Традиционно несколько сотен участников Марша памяти, среди которых представители разных областей Украины, прошли от кинотеатра "Киевская Русь" до мемориала "Бабин Яр" (Менора). Таким образом, участники марша прошли по дороге, которой евреев и представителей других национальностей вели на массовые расстрелы 29 и 30 сентября 1941 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам нужно сделать выводы из прошлого и не допустить ошибок в будущем, - Зеленский о трагедии в Бабьем Яру

Источник: https://censor.net.ua/n3151054
 
 
 Топ комментарии
 
У Моніки ЗЕленскі ж вихідний. А у вихідні преЗЕдент тепер принципово не працює.

Зеленский посетил Бабий Яр в частном порядке, - Интерфакс-Украина - Цензор.НЕТ 4513
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Это могилу своего дедушки он может посещать в частном порядке, а подобные. мероприятия должны проходить официально.
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Знайдено в мережі:

Дурне поїхало в турне
Та й повернулося смурне.
Бо всі під час того турне
Дізнались, що воно дурне...



Вже люди мріють про одне:
Коли дурне те хтось турне,
Коли воно кудись чкурне
І вже назад не поверне...

(c) Bogdan Braga
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Он обычный парень заводских трущоб, ( с папой профессором правда) , он после всего, что обрушилось на него ПОСЛЕ тех 15 мин в ООН, что перевернуло всю зеленую уяву о президентстве и политике - УШЕЛ В СЕБЯ . А с кем выйдет оттуда - с тем же Богданом?
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Мало еще навыделялся ? Ну что ж без висящего на ушах хоть мгновения и то полезно
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Много евреев там похоронено. Но в данном случае много означает мало.
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доложили Клоуну, что его соплеменники в шоке.....,
приехал....
но разошлись все уже...

Бездарь и посмешище во всем...


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Ночью, в кипе и с накладными пейсами? ))
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Зачем? Судя по фото - днем или утром приехал, просто не принимал участия в частном мероприятии.
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Все дерьмо петино вылилось в этой теме.Да "европейцы" нечего делать.
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эт прям как ты в темах про Петю и Гонтареву, ты про такое дерьмо??
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а что президенту нельзя в частном порядке? А насчет навыделялся, так СМИ пусть не смотрят и не публикуют.
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"Громадяни!
Не ганяйте наркоманів у під'їздах!
Можливо, один з них - ваш майбутній президент!"
(с) з інтернету
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И шо прям вот сам? Без мадам Мендель? Бесстрашная Моника)
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Нельзя Монике пока что показываться на людях...

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Олександр Ройтбурд:
В Бабьем Яру выступил раввин Блайх.
Он сказал: "Впервые Украина выбрала президента еврея и впервые за годы независимости сюда в этот день не пришел президент Украины. Он же не еврей, ему не надо".

Ігор Вороневич:
Він і не єврей, і не українець. У нього нема Батьківщини, національності, мови. Це совковатник і малорос.
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і хахол к тамуже...просто дуже цікаво, як він відреагує, якщо його назвуть хахлом...
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кацапе, не пались. Порохняві від безсилої люті хохольничають. хохлофедорович не пащекуй.
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кацапам і порохоботам не догодиш: прийшов чи не прийшов - і так і так погано )))
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Їм головне привід покидати тут гівна на вентилятор.
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малорос скажу тобі на твоєму рідному йазике.
Моніка нє может. у нєво после паєздкі в амеріку анальная трещія снова падтєкает
Зеленський відвідав Бабин Яр приватно, - Інтерфакс-Україна - Цензор.НЕТ 2714
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Молодец! Теперь пойди купи себе сосательную рошенку.
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Как маланец , он может идти куда хочет, а как Президент должен выполнять определенные ритуалы!
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половина з розстріляних у Бабиному Яру й справді жиди ...але ж друга половина і українці і росіяни і навіть цигани ...тому тут нічого дивного що Президент прийшов пом"янути ...навіщо танці на кістках встроюєте ...у його й так "зальот" за "зальотом" ...нехай людина подумає за "зроблене" і за те що ще збирається тут натворити зі своєю "монобільшістю" ...на цвинтарі найкаще думається ...можливо й про совість згадає (хоча це вже я розмріявся)
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Всі помітили, що Моніка Зєлінскі підкреслено ігнорує усі пам'ятні дати, пов'язані зі злочинами совка?
Воно проігнорило День пам'яті жертв тоталітарного режиму, Голодомору.
Тепер ось - Бабин Яр.
Це показово для жида.
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Молодец! Не то, что порохатый свин, со всего пиар делал.
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После того как Моника Зеленски обосрался , ему стыдно показываться на людях.В идеале конечно он должен в отставку подать , как сам обещал, но Беня пока команды не давал , по тому обосранный будет и дальше веселить зебилов.
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"цензор" угомони порохотварей - не ровен час к ним круглосуточную охрану представлять будет нужно!
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