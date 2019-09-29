 Глава делегации Украины Ясько едет на заседание ПАСЕ в качестве гостя

В интервью Lb.ua она заявила что готова противостоять делегации РФ в одиночку, информирует Цензор.НЕТ.

"Еду я с неофициальным визитом. В качестве главы делегации, но у меня же нет статуса и полномочий. То есть, в качестве гостя. У меня запланировано много встреч, нужно со всеми познакомиться, все изучить", - поведала депутат.

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Из подтвержденных встреч - госсекретарем МИД Франции по вопросам Европы Амели де Моншален.

"Уже подтвердили эту встречу. С французской стороной несколько встреч будет, посмотрим. Я хочу охватить максимально, чтобы собрать информацию и понять всю картину. Мне нужно в этом разбираться", - говорит нардеп.

Представители старой делегации, по ее словам, могут поехать в качестве гостей, совершив частный визит. Статус гостя позволяет работать в кулуарах. "Это значит, мы можем общаться, если возникает какой-то вопрос, где нужно защитить украинские интересы", - пояснила Ясько, добавив, что едет одна из новой делегации.

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Напомним, делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ, которая состоится с 30 сентября по 4 октября. "Это будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины", - пояснила Елизавета Ясько.