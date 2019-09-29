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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1456) Страсбург (73) Елизавета Ясько (2)

 Глава делегации Украины Ясько едет на заседание ПАСЕ в качестве гостя

Елизавета Ясько 30 сентября примет участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге в качестве гостя.

В интервью Lb.ua она заявила что готова противостоять делегации РФ в одиночку, информирует Цензор.НЕТ.

"Еду я с неофициальным визитом. В качестве главы делегации, но у меня же нет статуса и полномочий. То есть, в качестве гостя. У меня запланировано много встреч, нужно со всеми познакомиться, все изучить", - поведала депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в ПАСЕ будет работать над углублением сотрудничества со странами-членами Совета Европы, - Ясько

Из подтвержденных встреч - госсекретарем МИД Франции по вопросам Европы Амели де Моншален.

"Уже подтвердили эту встречу. С французской стороной несколько встреч будет, посмотрим. Я хочу охватить максимально, чтобы собрать информацию и понять всю картину. Мне нужно в этом разбираться", - говорит нардеп.

Представители старой делегации, по ее словам, могут поехать в качестве гостей, совершив частный визит. Статус гостя позволяет работать в кулуарах. "Это значит, мы можем общаться, если возникает какой-то вопрос, где нужно защитить украинские интересы", - пояснила Ясько, добавив, что едет одна из новой делегации.

Также читайте: Грузия поддержала бойкот Украиной осенней сессии ПАСЕ

Напомним, делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ, которая состоится с 30 сентября по 4 октября. "Это будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины", - пояснила Елизавета Ясько.

Источник: https://censor.net.ua/n3151050
 
 
 Топ комментарии
 
Я туда поеду, но неофициально. Я буду противостоять делегации РФ - но неофициально.
и вообще, прав у меня нет, полномочий никаких, просто развеяться нужно.
Долбаный цирк.
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Напугал ежа голой задницей, 10 000 интернет-магазинов только и ждут чтобы розетка свернулась.
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А чо так. Бариги тиснули яйця бізнесу, а Монікі ЗЕленскі - фопи, шмопи, 6%, чесно-пречесно, розвиток бізнесу.
Нє, не підходить?
А так бошками кивали і мило посміхались, коли на зустрічі з бізнесом воно несло відверту *****.
Думали повернутись до яникових схем, а тут бидищ і касовий апарат в руцю. Глава делегації України Ясько їде на засідання ПАРЄ як гостя - Цензор.НЕТ 8721
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Самое смешное,что этот бизнесмен пооформлял все на чпшников,зато хочет жить в Европе.Г
де налоги до 50 процентов доходит,новая почта,то же самое.
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До речі, від Яника Розетка відкупилася. А ось Бєня, мабуть, більш жадібний. Тому бдищ, і бізнес валить з країни, а зелохи радіють, а потім не дуже.

Навіщо нам Розетка, якщо є Моніка і 95 квартал, так ЗЄбіле?
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Вам вообще нужно иконы с петей нарисовать и отдельные места сделать под ваше идолопоклонство Глава делегації України Ясько їде на засідання ПАРЄ як гостя - Цензор.НЕТ 3397.Хотя их уже давным давно придумали)))
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смешной ты...про франшизу ничо не слыхивал?а про такси?там по идее каждый вадила-чпшник Глава делегації України Ясько їде на засідання ПАРЄ як гостя - Цензор.НЕТ 4291
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Гыга ты хоть не позорься и не путай франшизу с уклонением от налогов по средством чп.
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Т.е., зеб, фрашниза никак не предусматривает наличие ЧП?
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Да все предусматривает,почитайте отзывы бывших сотрудников нп,розетки все этих ,кто против.Все оформлено на кучу чп оо и т.д. и т.п,а потом оказывается на самом деле никто и не работал в той же розетке.Клоуны от пети ,не позорьтесь.
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Зеб, уговорил, если произносится франшиза, то там ЧП и рядом не стоят.
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А он не сказал? Удивительно, а мне рассказал по ссылке.
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Він зазначив, що загалом до закону про введення всезагальних касових апаратів №1053-1 питань не має. Проблеми можуть виникнути із нормою, за якою будь-який споживач може заявити у податкову про "неправильний" чек.

"Зараз напишу про закон №1073. Згідно з ним, будь-який споживач може заявити в податкову про "неправильний" чек. Якщо буде доведено, що чек "неправильний", споживач отримає товар, придбаний за цим чеком, безкоштовно. Водночас "неправильний" означає - немає в базі публічної податкової. Немає обмежень на кількість заяв, немає відповідальності для заявника, немає відповідальності податкової. Зате є потенційний штраф для бізнесу у розмірі 250% і завжди, за кожною скаргою, 100% проблеми з позаплановою перевіркою для підприємця", - написав Чечоткін.
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Я думаю, все что произошло в ПАСЕ с возвращением российской делегации, есть результат преобладания значения денег над демократическими принципами которые ПАСЕ исповедует. Потому что Россия задолжала сама 30 млн. евро., для ПАСЕ это "не мелочь по карманам тырить".
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Я туда поеду, но неофициально. Я буду противостоять делегации РФ - но неофициально.
и вообще, прав у меня нет, полномочий никаких, просто развеяться нужно.
Долбаный цирк.
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Ей, ЗЕмоніка, @IuliiaMendel тут тобі привєт. Глава делегації України Ясько їде на засідання ПАРЄ як гостя - Цензор.НЕТ 7384
Той момент коли вокаліст і сам DB на оф сторінках дякуючи за теплу зустріч пишуть #kyiv а прес-секретар земоніка #kiev
Чуваки з Норвегії більшу повагу проявляють ніж наші оф обличчя при владі

До слова Парадайс Лост в Києві будуть 07.02.20

Зараз ціна у фан зону 750 грн.

Глава делегації України Ясько їде на засідання ПАРЄ як гостя - Цензор.НЕТ 883 Глава делегації України Ясько їде на засідання ПАРЄ як гостя - Цензор.НЕТ 2000
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Да уж выбрали так выбрали из 47 человек Самое закомплесованное самое ничтожное тупое чмо . Поздравляю с Моникой 😂😂😂
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нехай там і залишається куди поїхав шльондрать
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Как одни и те же события и явления видит порохобот и украинец

Глава делегації України Ясько їде на засідання ПАРЄ як гостя - Цензор.НЕТ 5039
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Откуда ему знать, он все "открытия" совершает не слазя с дивана...
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Лиза едет в гости) ппц! А работать на Украину вы когда начнёте?
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Чи й собі завтра сходити на роботу в якості гостя.............
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парашенка ніколи добровільно не роздасть награбоване
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Там йдеться про ті гроші, які Порошенко вже нема є змоги красти. Т де вони?
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Сначала суд определит - Сколько Порошенко украл и намародёрил?, чтобы знать - сколько зебам выдавать...
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когда зе из своего кармана хоть 0,1% отдаст просто так на благотворительность или на армию, тогда можно про награбленное зеленским поговорить.
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"Будь как дома, но не забывай, что в гостях", беларуская народная мудрость.
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Пускай Монику Зеленски с собой забирает .
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его лучше пока не выпускать, а то еще во что нибудь вляпает страну.
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***
- у меня вчера случился такой облом!.. пошла в кино, называется «Член парламента».
- а в чём облом?
- когда я шла в кино, то думала, что Парламент - это фамилия.
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Да зачем это ПАСЕ сдалась, толку от нее как от козла молока. В основном занимаются вылизыванием задницы путлеровской Рашке.

А кто сильно хочет, пусть едут туда за свой счет.
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