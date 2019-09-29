 Глава делегации Украины Ясько едет на заседание ПАСЕ в качестве гостя

В интервью Lb.ua она заявила что готова противостоять делегации РФ в одиночку, информирует Цензор.НЕТ.
"Еду я с неофициальным визитом. В качестве главы делегации, но у меня же нет статуса и полномочий. То есть, в качестве гостя. У меня запланировано много встреч, нужно со всеми познакомиться, все изучить", - поведала депутат.
Из подтвержденных встреч - госсекретарем МИД Франции по вопросам Европы Амели де Моншален.
"Уже подтвердили эту встречу. С французской стороной несколько встреч будет, посмотрим. Я хочу охватить максимально, чтобы собрать информацию и понять всю картину. Мне нужно в этом разбираться", - говорит нардеп.
Представители старой делегации, по ее словам, могут поехать в качестве гостей, совершив частный визит. Статус гостя позволяет работать в кулуарах. "Это значит, мы можем общаться, если возникает какой-то вопрос, где нужно защитить украинские интересы", - пояснила Ясько, добавив, что едет одна из новой делегации.
Напомним, делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ, которая состоится с 30 сентября по 4 октября. "Это будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины", - пояснила Елизавета Ясько.
Нє, не підходить?
А так бошками кивали і мило посміхались, коли на зустрічі з бізнесом воно несло відверту *****.
Думали повернутись до яникових схем, а тут бидищ і касовий апарат в руцю.
де налоги до 50 процентов доходит,новая почта,то же самое.
Навіщо нам Розетка, якщо є Моніка і 95 квартал, так ЗЄбіле?
"Зараз напишу про закон №1073. Згідно з ним, будь-який споживач може заявити в податкову про "неправильний" чек. Якщо буде доведено, що чек "неправильний", споживач отримає товар, придбаний за цим чеком, безкоштовно. Водночас "неправильний" означає - немає в базі публічної податкової. Немає обмежень на кількість заяв, немає відповідальності для заявника, немає відповідальності податкової. Зате є потенційний штраф для бізнесу у розмірі 250% і завжди, за кожною скаргою, 100% проблеми з позаплановою перевіркою для підприємця", - написав Чечоткін.
и вообще, прав у меня нет, полномочий никаких, просто развеяться нужно.
Долбаный цирк.
Той момент коли вокаліст і сам DB на оф сторінках дякуючи за теплу зустріч пишуть #kyiv а прес-секретар земоніка #kiev
Чуваки з Норвегії більшу повагу проявляють ніж наші оф обличчя при владі
До слова Парадайс Лост в Києві будуть 07.02.20
Зараз ціна у фан зону 750 грн.
- у меня вчера случился такой облом!.. пошла в кино, называется «Член парламента».
- а в чём облом?
- когда я шла в кино, то думала, что Парламент - это фамилия.
А кто сильно хочет, пусть едут туда за свой счет.